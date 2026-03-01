Getty
“Serão alguns meses agitados” – Rob Mac fica animado com a continuação da campanha do Wrexham pela promoção à Premier League
Wrexham sonha com a Premier League
O sucesso do Wrexham nesta temporada foi construído com base em um histórico formidável fora do SToK Cae Ras. O time do norte do País de Gales conquistou 16 pontos dos 18 possíveis fora de casa, demonstrando uma flexibilidade tática que lhe permite obter resultados mesmo sob pressão. A cada semana que passa, a perspectiva de o Wrexham chegar à terra prometida da Premier League se torna menos uma fantasia e mais uma possibilidade matemática. A vitória sobre o Charlton, um clube com uma rica história na primeira divisão, serve como uma declaração de intenções para o resto da liga. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer na temporada, a consistência demonstrada pelos jogadores de Parkinson sugere que eles são mais do que capazes de lidar com a pressão de uma corrida acirrada pela promoção.
Mac sente um cheiro especial no ar
O coproprietário Rob Mac não hesitou em compartilhar sua empolgação, já que o clube continua a superar as expectativas em sua busca por três promoções consecutivas. Refletindo sobre o resultado e o impulso por trás da equipe, Rob Mac recorreu às redes sociais para sinalizar sua expectativa para a reta final da campanha. A estrela de Always Sunny, que se tornou uma figura constante na ascensão do clube ao lado de Ryan Reynolds, claramente sente que algo especial está no ar, pois observou que “serão alguns meses agitados” para todos os envolvidos com o Racecourse Ground.
A excelente forma do Wrexham desde o Natal
O Wrexham acumulou mais pontos do que qualquer outra equipe da segunda divisão desde o dia de Natal, reforçando seu status de verdadeiro candidato à quarta promoção consecutiva. Phil Parkinson elogiou a resiliência de sua equipe do Wrexham, que manteve seu excelente histórico fora de casa no Campeonato com uma vitória por 1 a 0 sobre o Charlton. Parkinson disse, conforme citado pela BBC: “Mostramos uma resiliência incrível para conquistar a vitória. Sofremos um pouco de pressão, mas a forma como defendemos a área hoje foi excepcional e foi importante termos conseguido.”
O Chelsea aguarda na FA Cup
O Wrexham está ansioso para voltar a campo e enfrentará o maior desafio de sua história até agora, quando enfrentar o Chelsea na FA Cup. O Blues teve um início estável sob o comando de Liam Rosenior e não quer sofrer o choque de ser eliminado por um time da Championship. O técnico revelou que desafiou especificamente seus jogadores a ignorarem o barulho externo em torno da partida da quinta rodada da FA Cup. “Não queria que a equipe ficasse de olho na FA Cup e não se apresentasse aqui”, acrescentou. “Não é assim que funcionamos, mas já cumprimos essa meta e agora só quero aproveitar a semana da FA Cup e curtir, porque trabalhamos duro para chegar a esta fase e entrar entre os seis primeiros.”
