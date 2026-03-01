“Serão alguns meses agitados” – Rob Mac fica animado com a continuação da campanha do Wrexham pela promoção à Premier League

O sucesso do Wrexham nesta temporada foi construído com base em um histórico formidável fora do SToK Cae Ras. O time do norte do País de Gales conquistou 16 pontos dos 18 possíveis fora de casa, demonstrando uma flexibilidade tática que lhe permite obter resultados mesmo sob pressão. A cada semana que passa, a perspectiva de o Wrexham chegar à terra prometida da Premier League se torna menos uma fantasia e mais uma possibilidade matemática. A vitória sobre o Charlton, um clube com uma rica história na primeira divisão, serve como uma declaração de intenções para o resto da liga. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer na temporada, a consistência demonstrada pelos jogadores de Parkinson sugere que eles são mais do que capazes de lidar com a pressão de uma corrida acirrada pela promoção.