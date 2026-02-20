Será que o Lens pode realmente vencer a Ligue 1? Como a surpresa da França está enfrentando o PSG na disputa pelo título

Sage está obviamente determinado a minimizar as especulações sobre a conquista do título, salientando que o PSG, como provou na temporada passada, é “uma equipe extraordinária”, capaz de arrasar com todos entre agora e o final da temporada. “Assim que o PSG acelerar na reta final, é possível que não os vejamos mais”, disse o técnico do Lens.
Sage também argumentou que a equipe de Luis Enrique só pode ser derrotada se “não for o PSG”. Mas a questão é essa: tirando o Le Classique, o PSG não tem jogado como de costume durante grande parte da temporada.
Obviamente, há várias razões para isso, sendo as principais o cansaço e as lesões causadas por competir em tantas frentes durante todo o ano de 2025. No entanto, Dembele afirmou de forma bastante reveladora, apenas uma semana depois de anunciar o retorno do PSG à boa forma, que o principal problema era que alguns de seus colegas não estavam mais jogando com a mesma atitude altruísta.
“Na temporada passada, colocamos o clube em primeiro lugar, antes de pensar em nós mesmos, e acho que precisamos voltar a fazer isso”, alertou o vencedor da Bola de Ouro após a surpreendente derrota da semana passada para o Rennes. “Estamos na segunda metade da temporada, e é o Paris Saint-Germain que deve vir em primeiro lugar, não os jogadores individualmente, porque se jogarmos sozinhos em campo, não vai funcionar. Não vamos ganhar os títulos que queremos.”
Há, então, pelo menos um vislumbre de esperança para o Lens, mesmo que Sage mantenha os pés no chão, argumentando que sua equipe teria que derrotar os campeões no confronto direto em abril para ter alguma chance de destroná-los.
“Nunca venci o PSG antes”, disse o técnico de 46 anos, “mas se isso pudesse acontecer em 12 de abril, não seria nada mal!” De fato, se o Lens vencer esse confronto específico no Stade Bollaert-Delelis, até mesmo Sage pode começar a pensar no título.