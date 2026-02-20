Goal.com
Será que o Lens pode realmente vencer a Ligue 1? Como a surpresa da França está enfrentando o PSG na disputa pelo título

Em 8 de fevereiro, Ousmane Dembele proclamou orgulhosamente que o Paris Saint-Germain estava de volta à sua melhor forma, vencedor de três títulos. Os jogadores de Luis Enrique não tinham jogado de forma particularmente impressionante durante a primeira metade da campanha 2025-26, então queriam enviar um aviso a todos os seus rivais nacionais e europeus no La Classique — e alcançaram esse objetivo de forma enfática, infligindo uma goleada brutal de 5 a 0 sobre o Marselha no Parc des Princes.

“É uma partida especial para todos os parisienses”, disse Dembele, radiante, “e, nesta segunda metade da temporada, vamos fazer de tudo para ganhar tudo”.

O principal objetivo do PSG é, obviamente, manter o título da Liga dos Campeões, o que certamente não será fácil. Mas manter o título da Ligue 1 também não será. Embora se presumisse que o PSG conquistaria o quinto campeonato francês consecutivo, o time está atualmente na posição pouco familiar de segundo colocado na tabela, com o Lens, de forma ainda mais surpreendente, liderando a competição a apenas 12 rodadas do fim.

Então, o que está acontecendo na Ligue 1? O PSG está em apuros? E o Lens poderia aproveitar para conquistar o que seria apenas seu segundo título — e o primeiro desde 1998?

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LENSAFP

    Uma lente “diferente”

    Luis Enrique insiste que não há grandes problemas em Paris. “O que mudou, em comparação com a temporada passada, foi o Lens”, disse o técnico do PSG. “Eles estão diferentes. O resto está como sempre.”

    Ele provavelmente está apenas parcialmente certo. O Lens está definitivamente diferente, quase irreconhecível, na verdade, em relação ao time que não conseguiu se classificar para a Europa há menos de um ano.

    Eles não eram de forma alguma um time ruim sob o comando do ex-técnico Will Still. Pelo contrário, o oitavo lugar foi um resultado sólido para um clube em processo de venda. Portanto, trata-se mais de Pierre Sage ter superado todas as expectativas desde que sucedeu Still no comando no verão passado.

    É verdade que Sage parecia uma contratação inteligente do Lens, dado que tinha feito um bom trabalho em circunstâncias difíceis no Lyon antes de ser demitido em janeiro do ano passado. No entanto, o seu objetivo no início da temporada era evitar o rebaixamento — e o clube estava totalmente de acordo com isso, já que o seu único foco era equilibrar as contas.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-NICEAFP

    “Boa posição”

    Sage admitiu agora, com relutância, após levar o Lens de volta ao topo da Ligue 1 com uma goleada por 5 a 0 fora de casa contra o Paris FC, que as “ambições” de sua equipe mudaram. No entanto, ele insistiu: “ O título não está em minha mente. Alcançamos nosso objetivo (evitar o rebaixamento), então agora vamos pensar na Liga Conferência.

    A Liga dos Campeões exige pelo menos três vitórias, se não mais, então estamos pensando mais no Olympique de Marselha ou no Olympique Lyonnais do que no PSG.”

    No entanto, é revelador que seus jogadores tenham adotado uma perspectiva muito diferente.

    “Estamos em boa posição para lutar pelo título — não vamos esconder isso”, disse o ex-atacante do Crystal Palace, Odsonne Edouard. “Somos competitivos. Vamos lutar até o fim.”

    Não há motivos reais para duvidar que o Lens também possa pressionar o PSG até o fim, já que muitos de seus jogadores estão atualmente apresentando um alto nível de desempenho.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    “Mais equilibrado” apesar da venda de jogadores importantes

    O Lens vendeu uma série de jogadores talentosos desde a última vez que disputou o título, em 2022-23, quando terminou apenas um ponto atrás do PSG. Por exemplo, Abdukodir Khusanov e Kevin Danso agora atuam na Premier League, pelo Manchester City e Tottenham, respectivamente.

    Assim, depois de perder mais três jogadores importantes durante a janela de transferências do verão passado - Neil El-Aynaoui (Roma), Andy Diouf (Inter) e Facundo Medina (Marseille) -, o veterano meio-campista Adrien Thomasson não tinha ideia do que esperar de um Lens muito diferente ao entrar na atual campanha.

    “Estávamos nos perguntando como seria esta temporada e se os jogadores que substituíram os que saíram estariam no mesmo nível”, revelou o jogador de 32 anos em entrevista ao getfootballnewsfrance.com. “E, nesse sentido, o clube trabalhou bem, porque temos um time competitivo, que, para mim, é melhor do que o do ano passado.

    Acho que estamos mais equilibrados. Temos perfis de jogadores que não tínhamos necessariamente na temporada passada, especialmente no ataque. Para mim, somos uma equipe mais completa.”

    Não há dúvida alguma disso, com quase todas as contratações a terem um impacto enorme e imediato no Stade Bollaert-Delelis.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LENSAFP

    Ótimas compras a preços acessíveis

    Robin Risser, uma aquisição de € 3 milhões do Strasbourg, não era de forma alguma o alvo número 1 do Lens para a posição de goleiro, já que nunca havia jogado um minuto sequer na Ligue 1, mas o jogador da seleção sub-21 da França agora é cotado para receber uma convocação para a seleção principal de Didier Deschamps.

    O mesmo vale para o lateral-esquerdo Matthieu Udol (€ 3,5 milhões), que, aos 29 anos, está jogando o melhor futebol de sua carreira, enquanto o ex-atacante do Newcastle Florian Thauvin (€ 6 milhões) já foi trazido de volta à seleção francesa aos 33 anos devido ao seu notável ressurgimento no Lens.

    Deschamps não ligará para Edouard (€ 3,7 milhões) tão cedo, mas ele está desfrutando de um mini-renascimento após passar por uma péssima temporada emprestado ao Leicester City na última temporada, antes de ser dispensado pelo Palace.

    Mamadou Sangare, por sua vez, teria atraído a atenção de vários times da Premier League, incluindo Manchester United e Chelsea, com suas atuações dominantes no meio-campo, e afirma-se que o Crystal Palace e o West Ham estão acompanhando de perto Samso Baidoo, outra contratação de € 8 milhões no verão, que tem se destacado na defesa desde sua chegada do Red Bull Salzburg.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-STRASBOURGAFP

    Restaurando a confiança de Sarr

    A incrível melhora do Lens não se deve apenas às contratações inteligentes — mesmo que a contratação de Allan Saint-Maximin em janeiro já pareça uma jogada de mestre, com o ex-ala do Newcastle envolvido em três gols em suas duas primeiras partidas na Ligue 1.

    Sage também revigorou os membros existentes do elenco, como Wesley Said, de 30 anos, que marcou 10 gols, um recorde em sua carreira, pela ala esquerda do ataque triplo do técnico. No caso de Thomasson, por sua vez, a mudança do francês para uma função mais recuada de armador rendeu frutos, mas quando se tratou de Malang Sarr, foi quase todo um trabalho mental.

    O Lens estava aberto a vender um zagueiro claramente ainda traumatizado por sua passagem desanimadora pelo Chelsea, mas, apesar de uma oferta do Anderlecht, manteve Sarr a pedido de Sage, que rapidamente concluiu que a capacidade física, versatilidade e experiência de alto nível do jogador de 27 anos poderiam ajudá-lo a se tornar uma figura-chave em sua defesa com três zagueiros.

    A demonstração de confiança do técnico foi fundamental para Sarr recuperar a autoconfiança, e ele tem sido essencial para que o Lens sofra menos gols do que qualquer outro time da Ligue 1 nesta temporada (17). Quando se leva em conta o fato de que o Lens não deixa de marcar gols em uma partida desde o final de outubro, é fácil entender por que muitos ligados ao clube estão começando a acreditar.

    “Este time é um rolo compressor: eles defendem enquanto avançam e pressionam os adversários a cometerem erros”, disse o ex-presidente Gervais Martel, que comandou o Lens no título de 1998, em entrevista ao L'Equipe. “Então, por que não sonhar em ser campeão?!”

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    O PSG ainda é o PSG?!

    Sage está obviamente determinado a minimizar as especulações sobre a conquista do título, salientando que o PSG, como provou na temporada passada, é “uma equipe extraordinária”, capaz de arrasar com todos entre agora e o final da temporada. “Assim que o PSG acelerar na reta final, é possível que não os vejamos mais”, disse o técnico do Lens.

    Sage também argumentou que a equipe de Luis Enrique só pode ser derrotada se “não for o PSG”. Mas a questão é essa: tirando o Le Classique, o PSG não tem jogado como de costume durante grande parte da temporada.

    Obviamente, há várias razões para isso, sendo as principais o cansaço e as lesões causadas por competir em tantas frentes durante todo o ano de 2025. No entanto, Dembele afirmou de forma bastante reveladora, apenas uma semana depois de anunciar o retorno do PSG à boa forma, que o principal problema era que alguns de seus colegas não estavam mais jogando com a mesma atitude altruísta.

    “Na temporada passada, colocamos o clube em primeiro lugar, antes de pensar em nós mesmos, e acho que precisamos voltar a fazer isso”, alertou o vencedor da Bola de Ouro após a surpreendente derrota da semana passada para o Rennes. “Estamos na segunda metade da temporada, e é o Paris Saint-Germain que deve vir em primeiro lugar, não os jogadores individualmente, porque se jogarmos sozinhos em campo, não vai funcionar. Não vamos ganhar os títulos que queremos.”

    Há, então, pelo menos um vislumbre de esperança para o Lens, mesmo que Sage mantenha os pés no chão, argumentando que sua equipe teria que derrotar os campeões no confronto direto em abril para ter alguma chance de destroná-los.

    “Nunca venci o PSG antes”, disse o técnico de 46 anos, “mas se isso pudesse acontecer em 12 de abril, não seria nada mal!” De fato, se o Lens vencer esse confronto específico no Stade Bollaert-Delelis, até mesmo Sage pode começar a pensar no título.

