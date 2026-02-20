Será que o Lens pode realmente vencer a Ligue 1? Como a surpresa da França está enfrentando o PSG na disputa pelo título

“É uma partida especial para todos os parisienses”, disse Dembele, radiante, “e, nesta segunda metade da temporada, vamos fazer de tudo para ganhar tudo”.

O principal objetivo do PSG é, obviamente, manter o título da Liga dos Campeões, o que certamente não será fácil. Mas manter o título da Ligue 1 também não será. Embora se presumisse que o PSG conquistaria o quinto campeonato francês consecutivo, o time está atualmente na posição pouco familiar de segundo colocado na tabela, com o Lens, de forma ainda mais surpreendente, liderando a competição a apenas 12 rodadas do fim.

Então, o que está acontecendo na Ligue 1? O PSG está em apuros? E o Lens poderia aproveitar para conquistar o que seria apenas seu segundo título — e o primeiro desde 1998?