Será que o Arsenal conseguirá o tetracampeonato?! Os jogadores de Mikel Arteta têm “mais do que apenas a Premier League no tanque”, já que o Gunners Invincible recusa a “troca” de troféus

William Saliba é um membro proeminente do elenco do Arsenal, que tem os olhos voltados para muitos prêmios nesta temporada. O zagueiro da seleção francesa respondeu com ousadia aos repórteres quando questionado se a equipe de Mikel Arteta pode manter as chances de conquistar títulos no país e no exterior: “Sim, claro, queremos vencer todas as competições. Temos o elenco para isso, temos o técnico para isso. Então, sim, temos que continuar e, obviamente, manter o foco em todas as competições.

“Sim, claro, temos um bom elenco nesta temporada. Temos muitos jogadores bons. Todos os jogadores que não são titulares também podem ser titulares. Eles têm o nível necessário para começar os jogos. Então, sim, todos estão prontos, todos estão prontos para entrar em campo quando precisarmos.”

Enquanto aqueles que entram em campo estão felizes em expressar grandes ambições, Arteta tem procurado acalmar as expectativas no Emirates. Ele disse sobre a tentativa de conquistar quatro títulos: “Isso já foi feito? É assim que é difícil. Vamos jogo a jogo, vamos tentar conquistar o direito de continuar lá até a última fase de todas as competições e, então, veremos o que acontece.

“Não me concentro muito em pensar no resultado. Concentro-me muito no que temos que fazer para continuar da maneira e na trajetória em que estamos como equipe e, a partir daí, obviamente, tentar melhorar.”