Será que o Arsenal conseguirá o tetracampeonato?! Os jogadores de Mikel Arteta têm “mais do que apenas a Premier League no tanque”, já que o Gunners Invincible recusa a “troca” de troféus
A busca do Arsenal por troféus: Premier League, Carabao Cup, FA Cup e Liga dos Campeões
Apesar de ter passado por algumas dificuldades recentemente, o Arsenal continua cinco pontos à frente na liderança da tabela da Premier League, faltando nove jogos para o fim. O time também está na final da Carabao Cup, na quinta rodada da FA Cup e nas oitavas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Bayer Leverkusen.
Apenas duas equipes inglesas — os rivais de Manchester, United e City — conquistaram o triplo durante a era da Premier League. O Arsenal está em posição de superar essa marca e conquistar tudo, reescrevendo os livros de história no processo.
Não há indícios de que os Gunners darão prioridade a uma competição em detrimento de outra, com o plano sendo permanecer competitivo em todas as frentes. Aliadiere, que ajudou o Arsenal a conquistar seu último título da liga em 2003-04, acredita que grandes comemorações serão realizadas no norte de Londres.
O Arsenal abriria mão de três troféus para conquistar o título da Premier League?
Questionado sobre se os Gunners abririam mão de três troféus para acabar com a espera de 22 anos pelo título da Premier League, Aliadiere - falando em parceria com a casa de apostas zonder cruks - disse ao GOAL: “Essa é uma pergunta difícil! Eu provavelmente não abriria mão. Acredito que temos um elenco capaz de conquistar mais do que apenas a Premier League.
“Eu realmente acho que vamos ganhar a Premier League e sinto que temos mais um ou dois títulos à nossa frente. Eu provavelmente não faria essa troca. Eu realmente acredito no elenco, no técnico, na comissão técnica, em todos no clube. Acredito que temos mais do que apenas a Premier League em nosso alcance.”
Dentro do clube: como o Arsenal se sente em relação à oferta quádrupla
William Saliba é um membro proeminente do elenco do Arsenal, que tem os olhos voltados para muitos prêmios nesta temporada. O zagueiro da seleção francesa respondeu com ousadia aos repórteres quando questionado se a equipe de Mikel Arteta pode manter as chances de conquistar títulos no país e no exterior: “Sim, claro, queremos vencer todas as competições. Temos o elenco para isso, temos o técnico para isso. Então, sim, temos que continuar e, obviamente, manter o foco em todas as competições.
“Sim, claro, temos um bom elenco nesta temporada. Temos muitos jogadores bons. Todos os jogadores que não são titulares também podem ser titulares. Eles têm o nível necessário para começar os jogos. Então, sim, todos estão prontos, todos estão prontos para entrar em campo quando precisarmos.”
Enquanto aqueles que entram em campo estão felizes em expressar grandes ambições, Arteta tem procurado acalmar as expectativas no Emirates. Ele disse sobre a tentativa de conquistar quatro títulos: “Isso já foi feito? É assim que é difícil. Vamos jogo a jogo, vamos tentar conquistar o direito de continuar lá até a última fase de todas as competições e, então, veremos o que acontece.
“Não me concentro muito em pensar no resultado. Concentro-me muito no que temos que fazer para continuar da maneira e na trajetória em que estamos como equipe e, a partir daí, obviamente, tentar melhorar.”
Jogos do Arsenal 2025-26: Liga e copa se aproximando
Um ex-jogador do Arsenal, Bacary Sagna, acredita que o Arsenal poderá saborear a glória europeia pela primeira vez em 2026. Ele disse ao GOAL sobre a conquista do futebol continental: “Acho que sim, eles têm chances de ganhar a Liga dos Campeões. No ano passado, eles estiveram muito perto de ter um bom desempenho e competir. Acho que eles têm chances nesta temporada, em primeiro lugar, de se classificar. Eles já conseguiram isso. Talvez isso coloque menos pressão sobre eles e eles possam fazer um pouco mais de rodízio e descansar alguns jogadores.
“Eles têm se saído incrivelmente bem na Liga dos Campeões e agora podem se dar ao luxo de fazer mais rodízios. É o momento certo para eles se afirmarem como potenciais candidatos ao título da Liga dos Campeões.”
O Arsenal tem um compromisso na Premier League contra o Brighton e um confronto na FA Cup contra o Mansfield, da League One, antes de voltar a concentrar a atenção na Liga dos Campeões e na primeira mão dos oitavos de final contra o Leverkusen, a 11 de março. Estará em Wembley para um encontro com o Manchester City na final da Carabao Cup, a 22 de março.
