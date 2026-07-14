Será que a maldição do Marrocos levou à ruína do futebol senegalês?

O futebol senegalês vive um momento delicado, após a eliminação precoce dos Leões da Teranga da Copa do Mundo.
A seleção do Senegal começou sua trajetória na Copa do Mundo com duas derrotas consecutivas contra a França e a Noruega, antes de se recuperar com a vitória sobre o Iraque e avançar para as oitavas de final entre os melhores terceiros colocados.
No confronto contra a Bélgica nas oitavas de final, os companheiros de Sadio Mané estavam à frente por 2 a 0 até os 86 minutos, quando a seleção europeia iniciou uma reação, conquistando uma vitória emocionante por 3 a 2 após a prorrogação.
A eliminação precoce provocou indignação na população senegalesa, o que levou a Federação de Futebol a demitir o técnico Babi Thiaw e sua comissão técnica.
A crise não terminou por aí; a indignação se intensificou com a divulgação de alguns fatos polêmicos, que chegaram a ser considerados “escândalos”.
A torcida senegalesa alimentava a esperança de chegar longe na Copa do Mundo, após o excelente desempenho dos Leões da Teranga na Copa Africana das Nações, mas parece que a “maldição do Marrocos” afetou o futebol senegalês, após a famosa crise na final da CAN.
O Senegal venceu a final da Copa Africana das Nações por 1 a 0, após a prorrogação, mas a CAF emitiu posteriormente uma decisão retirando o título dos Leões da Teranga e concedendo-o ao Marrocos, após o caos causado pela desistência.