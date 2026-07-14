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Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty

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Será que a maldição do Marrocos levou à ruína do futebol senegalês?

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
Marrocos
Senegal
K. Koulibaly
S. Mane
P. Thiaw
Marrocos
Senegal

O futebol senegalês está em uma situação delicada devido à sucessão de escândalos

O futebol senegalês vive um momento delicado, após a eliminação precoce dos Leões da Teranga da Copa do Mundo.

A seleção do Senegal começou sua trajetória na Copa do Mundo com duas derrotas consecutivas contra a França e a Noruega, antes de se recuperar com a vitória sobre o Iraque e avançar para as oitavas de final entre os melhores terceiros colocados.

No confronto contra a Bélgica nas oitavas de final, os companheiros de Sadio Mané estavam à frente por 2 a 0 até os 86 minutos, quando a seleção europeia iniciou uma reação, conquistando uma vitória emocionante por 3 a 2 após a prorrogação.

A eliminação precoce provocou indignação na população senegalesa, o que levou a Federação de Futebol a demitir o técnico Babi Thiaw e sua comissão técnica.

A crise não terminou por aí; a indignação se intensificou com a divulgação de alguns fatos polêmicos, que chegaram a ser considerados “escândalos”.

A torcida senegalesa alimentava a esperança de chegar longe na Copa do Mundo, após o excelente desempenho dos Leões da Teranga na Copa Africana das Nações, mas parece que a “maldição do Marrocos” afetou o futebol senegalês, após a famosa crise na final da CAN.

O Senegal venceu a final da Copa Africana das Nações por 1 a 0, após a prorrogação, mas a CAF emitiu posteriormente uma decisão retirando o título dos Leões da Teranga e concedendo-o ao Marrocos, após o caos causado pela desistência.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A rebelião de Thiao antes da Copa do Mundo

    Reportagens da imprensa alegaram que o técnico Babi Thiaw teria anunciado sua rebelião e se recusado a viajar com a delegação do Senegal para participar da Copa do Mundo, devido ao término de seu contrato e à falta de um acordo sobre a renovação.

    No entanto, a Federação Senegalesa emitiu um comunicado na época negando as especulações sobre Thiaw, afirmando que os planos de viagem da seleção sofreram alguns contratempos, já que a viagem foi adiada mais de uma vez por motivos administrativos e logísticos.

    O site “The Athletic” divulgou o comunicado da Federação Senegalesa, que confirmou a existência de negociações contratuais legítimas com Tião, mas que estas não tiveram qualquer impacto no cronograma de viagem da seleção.

    Max Mathews, correspondente do “The Athletic”, afirmou que as especulações sobre o futuro do técnico, poucas semanas antes do início da Copa do Mundo, não poderiam ser positivas para o clima da equipe, já que é natural que os jogadores e os membros da comissão técnica sintam certa ansiedade e instabilidade.

    De fato, a seleção senegalesa teve um desempenho modesto nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo, perdendo por 1 a 3 para a França e, em seguida, por 2 a 3 para a Noruega.

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  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A crise de Coulibaly revela a interferência nas decisões de Thiou

    A substituição do zagueiro Kalidou Koulibaly aos 72 minutos, durante a derrota do Senegal para a Noruega, gerou muitas dúvidas. 

    O site SeneNews informou, citando fontes dentro do elenco dos Leões da Teranga, que o técnico Thiaw não tinha a intenção de substituir Koulibaly, apesar de o desempenho do capitão ter ficado muito aquém das expectativas.

    A reportagem indicou que a decisão de tirar o experiente zagueiro não foi uma iniciativa direta do técnico, mas sim resultado da intervenção e da pressão de alguns líderes da seleção em campo, principalmente Sadio Mané e Idrissa Gaye.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Médico da seleção do Senegal... especialista em ginecologia e obstetrícia

    O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdallah Fall, afirmou que o médico da seleção de seu país não possuía a formação especializada necessária para apoiar os jogadores durante a participação deles na Copa do Mundo de 2026.

    A agência Reuters divulgou as declarações de Fal durante a coletiva de imprensa realizada pela Federação Senegalesa para avaliar a participação decepcionante no torneio.

    Fal revelou que o médico da seleção era especialista em ginecologia e obstetrícia, ressaltando que a Federação de Futebol descobriu essa questão tardiamente, o que gerou preocupações entre os jogadores quanto ao nível de assistência médica disponível para eles durante o torneio.

    O presidente da Federação Senegalesa afirmou: “Com base nas observações que me chegaram, os jogadores não se sentiam suficientemente tranquilos em relação ao apoio médico que lhes era oferecido”.

    E acrescentou: “Tivemos que disponibilizar recursos médicos adicionais e confiáveis para que os jogadores se sentissem seguros, pois a saúde dos jogadores está acima de tudo”.

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