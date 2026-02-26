Getty Images Sport
“Será como uma vingança” – Victor Osimhen revela seus pensamentos sobre um possível confronto com o Liverpool nas oitavas de final da Liga dos Campeões
Juve surpreendida: Osimhen marca no final e mantém o sonho vivo
O gigante de Istambul parecia estar a caminho das oitavas de final após uma vitória por 5 a 2 na primeira mão em Istambul, até que uma recuperação animada da Juventus viu o time italiano marcar três gols sem resposta, empatando o placar agregado em 5 a 5. No entanto, Osimhen deu um golpe decisivo na prorrogação, seguido por um gol de Barış Alper Yılmaz, garantindo uma vitória agregada por 7 a 5 e mantendo vivo o sonho europeu do Cimbom. Agora, a perspectiva de uma viagem a Anfield ou um confronto com o Tottenham surge no horizonte.
Osimhen antecipa a atmosfera de Anfield
O Galatasaray já provou que pode competir com os melhores nesta temporada, tendo registrado uma famosa vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool de Arne Slot durante a fase da liga. Osimhen foi o herói da partida naquela ocasião, convertendo um pênalti no primeiro tempo em Istambul, mas ele não tem ilusões sobre o quão difícil seria um segundo encontro, especialmente fora de casa.
Em entrevista à CBS Sports sobre a possibilidade de enfrentar o Reds ou o Spurs, Osimhen foi sincero sobre suas preferências. “Para ser honesto, enfrentar o Liverpool agora seria como uma espécie de revanche”, explicou o atacante. “Qualquer que seja o adversário... Não diria muito, mas gostaria de evitar o Liverpool. Mas se eles vierem, sim, vamos dar o nosso melhor, mas não será fácil.”
O desafio da elite europeia
O atacante de 27 anos entende que as fases eliminatórias da Liga dos Campeões não deixam margem para erros. Embora tenha expressado o desejo de evitar certos adversários, ele foi rápido em apontar que a qualidade dos times participantes da competição deste ano torna cada confronto difícil.
Osimhen destacou a evolução do futebol europeu como motivo para cautela. “Quero dizer, esta é a Liga dos Campeões, nenhum time é fácil, podemos ver como o Bodo/Glimt está realmente se saindo bem neste torneio. Se você quer vencer, também precisa enfrentar os grandes e deixar sua marca. Já enfrentamos o Liverpool, mas não jogamos em Anfield. Se os enfrentarmos, será um jogo incrível. Acho que estamos à altura da tarefa, não será fácil, é claro, mas temos garra”, acrescentou.
O sorteio das eliminatórias de sexta-feira se aproxima
Com o sorteio marcado para sexta-feira de manhã, os torcedores do Galatasaray aguardam ansiosamente para ver se terão que enfrentar outro gigante inglês. O time turco já se estabeleceu como um “matador de gigantes” nesta temporada, mas uma disputa de duas partidas contra um Liverpool ressurgente, que busca vingança pela derrota em setembro, seria seu maior desafio até o momento.
O foco de Osimhen continua sendo o espírito coletivo dentro do vestiário do Galatasaray, que ficou evidente em sua exibição resiliente contra a Juventus. Seja um retorno ao norte de Londres para enfrentar o Tottenham ou uma visita histórica a Anfield, o artilheiro nigeriano acredita que seu time tem a força mental para causar outra grande surpresa no maior palco de todos.
