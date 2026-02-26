“Será como uma vingança” – Victor Osimhen revela seus pensamentos sobre um possível confronto com o Liverpool nas oitavas de final da Liga dos Campeões

O Galatasaray já provou que pode competir com os melhores nesta temporada, tendo registrado uma famosa vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool de Arne Slot durante a fase da liga. Osimhen foi o herói da partida naquela ocasião, convertendo um pênalti no primeiro tempo em Istambul, mas ele não tem ilusões sobre o quão difícil seria um segundo encontro, especialmente fora de casa.

Em entrevista à CBS Sports sobre a possibilidade de enfrentar o Reds ou o Spurs, Osimhen foi sincero sobre suas preferências. “Para ser honesto, enfrentar o Liverpool agora seria como uma espécie de revanche”, explicou o atacante. “Qualquer que seja o adversário... Não diria muito, mas gostaria de evitar o Liverpool. Mas se eles vierem, sim, vamos dar o nosso melhor, mas não será fácil.”