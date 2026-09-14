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Sentença de Malen e Pisilli: a Roma vence também em Turim e dispara na liderança da Serie A

Torino x Roma
Torino
Roma
Campeonato Italiano

Reviva conosco AO VIVO a quarta rodada da Serie A.

4ª rodada da Serie A

Torino-Roma 0-2

Gols: 40' Malen (R), 90'+3' Pisilli (R).


A Roma assume a primeira colocação com as sentenças de Donyell Malen e Niccolò Pisilli. Os comandados de Gian Piero Gasperini, depois de três vitórias em três partidas de campeonato e do empate em Istambul contra o Fenerbahce, conquistam o triunfo às 18h30 no Estádio Grande Torino, vencendo por 2 a 0 os grenás de Ignazio Abate, no duelo válido pela quarta rodada da Serie A: melhor ataque e melhor defesa do torneio para a Roma, com 11 gols marcados e apenas um sofrido, além de um super Malen artilheiro, com 6 gols marcados, ainda ao lado de Paulo Dybala, 20 na Serie A e 21 em 25 partidas com a Roma.




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    Os gols e os principais lances

    90'+3' - GOL DA ROMA, PISILLI! Mancini afasta o ataque do Torino, Braganca rebate nos pés do meio-campista italiano, que com uma pancada de direita manda para a rede o 2 a 0.


    78' - Braganca sai na cara do gol, no mano a mano com Svilar, mas é alcançado no último instante por Balerdi.


    70' - Molina tenta de novo, com uma pancada de direita de fora da área, na bola recuperada por de Roon: Perri faz a defesa.


    67' - A Roma volta a correr perigo, com Simeone sendo acionado na área, dominando inicialmente e depois deixando a bola escapar.


    58' - Chance inacreditável para o empate do Torino! Simeone recebe de Braganca no meio da área, domina e finaliza, mas Svilar fecha bem o ângulo e salva o gol.


    55' - Molina muito perto do segundo gol com um golaço! Tabela aérea entre Molina e Malen, com o argentino entrando na área e finalizando de primeira a bola devolvida pelo holandês, por cima, por muito pouco.


    40' - A ROMA ABRE O PLACAR, MALEN É DECISIVO! Tiro de meta errado de Perri, a bola chega a Mancini, que serve Dybala, bem ao acionar o holandês. Finalização rápida, defesa parcial e dividida com Comuzzo e o goleiro do Torino, mas o ex-Aston Villa é muito bem ao bater no chão e marcar o 1 a 0. Sexto gol nesta Serie A, o vigésimo na Itália para o artilheiro da Roma, vinte e um em 25 partidas com a Roma.


    35' - O Torino tenta, com uma boa finalização de direita de Mandragora: Svilar defende.


    21' - Grande jogada de Lulli, que avança pela faixa direita deixando Vlasic para trás: cruzamento e milagre de Coco, que se antecipa a Malen no último instante.


    12' - Outro perigo para o Torino, com a Roma chegando à finalização de Soulé, sem muito ângulo. Perri manda para escanteio.


    10' - Chance da Roma: cruzamento fechado de Hermoso, Malen mergulha de cabeça e manda para fora por pouco.

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  • A ficha técnica

    Torino 0-2 Roma

    Gols: 40' Malen (R), 90'+3' Pisilli (R).

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali (aos 46' Cacciamani), Gineitis (aos 46' Braganca), Mandragora (aos 83' Zapata), Fitz-Jim (aos 59' Ilkhan), Fortini (aos 73' Rodriguez), Vlasic; Simeone. Téc. Abate

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli (aos 88' Rensch), Cristante (aos 64' Koné), Pisilli, Molina; Dybala (aos 64' de Roon), Soulé (aos 57' Mora); Malen (aos 57' Castro). Téc. Gasperini

    Advertidos com cartão amarelo: Hermoso (R), Pisilli (R)

    Expulsos: -

    Assistências: -

    Árbitro: Maresca

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