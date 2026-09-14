90'+3' - GOL DA ROMA, PISILLI! Mancini afasta o ataque do Torino, Braganca rebate nos pés do meio-campista italiano, que com uma pancada de direita manda para a rede o 2 a 0.





78' - Braganca sai na cara do gol, no mano a mano com Svilar, mas é alcançado no último instante por Balerdi.





70' - Molina tenta de novo, com uma pancada de direita de fora da área, na bola recuperada por de Roon: Perri faz a defesa.





67' - A Roma volta a correr perigo, com Simeone sendo acionado na área, dominando inicialmente e depois deixando a bola escapar.





58' - Chance inacreditável para o empate do Torino! Simeone recebe de Braganca no meio da área, domina e finaliza, mas Svilar fecha bem o ângulo e salva o gol.





55' - Molina muito perto do segundo gol com um golaço! Tabela aérea entre Molina e Malen, com o argentino entrando na área e finalizando de primeira a bola devolvida pelo holandês, por cima, por muito pouco.





40' - A ROMA ABRE O PLACAR, MALEN É DECISIVO! Tiro de meta errado de Perri, a bola chega a Mancini, que serve Dybala, bem ao acionar o holandês. Finalização rápida, defesa parcial e dividida com Comuzzo e o goleiro do Torino, mas o ex-Aston Villa é muito bem ao bater no chão e marcar o 1 a 0. Sexto gol nesta Serie A, o vigésimo na Itália para o artilheiro da Roma, vinte e um em 25 partidas com a Roma.





35' - O Torino tenta, com uma boa finalização de direita de Mandragora: Svilar defende.





21' - Grande jogada de Lulli, que avança pela faixa direita deixando Vlasic para trás: cruzamento e milagre de Coco, que se antecipa a Malen no último instante.





12' - Outro perigo para o Torino, com a Roma chegando à finalização de Soulé, sem muito ângulo. Perri manda para escanteio.





10' - Chance da Roma: cruzamento fechado de Hermoso, Malen mergulha de cabeça e manda para fora por pouco.