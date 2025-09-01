Senne Lammens: por que o Manchester United escolheu o herdeiro de Thibaut Courtois na Bélgica para resolver crise no gol

"Há um problema gritante no Manchester United que não pode ser ignorado: eles precisam encontrar um novo goleiro. Eles têm que fazer isso, sou absolutamente categórico quanto a isso", disse a lenda dos Red Devils, Gary Neville, à Sky Sports após ver um erro de Altay Bayindir dar ao Arsenal a vitória por 1 a 0 em Old Trafford na rodada de abertura da nova temporada da Premier League.

"É realmente desconfortável quando você não tem um goleiro número 1 dominante, que manda na pequena área, que sai para afastar todas as bolas aéreas e faz defesas que garantem pontos quando seus defensores cometem erros. Eles precisam resolver a questão do goleiro, porque continuarão a sofrer gols e perder pontos, o que mina todo o trabalho que estão fazendo."

Apesar daquele erro, Bayindir também foi escolhido como titular no gol do United nos jogos seguintes da liga contra Fulham e Burnley, com André Onana ficando no banco. O técnico Rúben Amorim manteve Onana como o goleiro titular da equipe inicialmente, após chegar a Old Trafford em novembro passado, mas o camaronês já não é mais um titular garantido, tendo se mostrado tão pouco confiável quanto foi sob o comando de Erik ten Hag em toda a temporada 2023/24.

Nas primeiras semanas da campanha, Amorim decidiu que Bayindir era o “menor dos dois males”, enquanto o veterano Tom Heaton, de 39 anos, ainda é visto apenas como um reserva. Mas Neville está absolutamente certo: o United não pode progredir até contratar um novo camisa 1. Felizmente, a ajuda está a caminho.

A equipe de recrutamento de Old Trafford mirou no goleiro de 23 anos do Royal Antuérpia, Senne Lammens, que está prestes a concluir uma transferência de £18 milhões para o clube antes do fechamento da janela, que acontece nesta segunda-feira (1) — e esse será um preço muito pequeno a pagar se ele resolver a crise de longa data do clube debaixo das traves.

A seguir, a GOAL avalia se o inegavelmente talentoso Lammens está realmente à altura dessa tarefa desafiadora...