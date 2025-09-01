Goal.com
Senne Lammens Man Utd GFXGetty/GOAL
James Westwood

Senne Lammens: por que o Manchester United escolheu o herdeiro de Thibaut Courtois na Bélgica para resolver crise no gol

Red Devils chegaram a um acordo para contratar jovem goleiro belga em meio a inseguranças contínuas de André Onana e Altay Bayindir debaixo das traves

"Há um problema gritante no Manchester United que não pode ser ignorado: eles precisam encontrar um novo goleiro. Eles têm que fazer isso, sou absolutamente categórico quanto a isso", disse a lenda dos Red Devils, Gary Neville, à Sky Sports após ver um erro de Altay Bayindir dar ao Arsenal a vitória por 1 a 0 em Old Trafford na rodada de abertura da nova temporada da Premier League.

"É realmente desconfortável quando você não tem um goleiro número 1 dominante, que manda na pequena área, que sai para afastar todas as bolas aéreas e faz defesas que garantem pontos quando seus defensores cometem erros. Eles precisam resolver a questão do goleiro, porque continuarão a sofrer gols e perder pontos, o que mina todo o trabalho que estão fazendo."

Apesar daquele erro, Bayindir também foi escolhido como titular no gol do United nos jogos seguintes da liga contra Fulham e Burnley, com André Onana ficando no banco. O técnico Rúben Amorim manteve Onana como o goleiro titular da equipe inicialmente, após chegar a Old Trafford em novembro passado, mas o camaronês já não é mais um titular garantido, tendo se mostrado tão pouco confiável quanto foi sob o comando de Erik ten Hag em toda a temporada 2023/24.

Nas primeiras semanas da campanha, Amorim decidiu que Bayindir era o “menor dos dois males”, enquanto o veterano Tom Heaton, de 39 anos, ainda é visto apenas como um reserva. Mas Neville está absolutamente certo: o United não pode progredir até contratar um novo camisa 1. Felizmente, a ajuda está a caminho.

A equipe de recrutamento de Old Trafford mirou no goleiro de 23 anos do Royal Antuérpia, Senne Lammens, que está prestes a concluir uma transferência de £18 milhões para o clube antes do fechamento da janela, que acontece nesta segunda-feira (1) — e esse será um preço muito pequeno a pagar se ele resolver a crise de longa data do clube debaixo das traves.

A seguir, a GOAL avalia se o inegavelmente talentoso Lammens está realmente à altura dessa tarefa desafiadora...

  • Onde tudo começou

    Lammens nasceu em 7 de julho de 2002, na cidade belga de Zottegem. Ele deu seus primeiros passos no futebol aos cinco anos, ingressando no time local KRC Bambrugge, onde ficou por três anos antes de chamar a atenção do clube profissional Dender.

    A partir daí, o jovem se desenvolveu em um ritmo acelerado e, em 2014, foi contratado pelo Club Brugge, historicamente o segundo maior clube da Bélgica, atrás apenas do Anderlecht. Apenas quatro anos depois, aos 16 anos, Lammens foi relacionado para o elenco principal do Brugge em uma partida da fase de grupos da Champions League contra o Atlético de Madrid — embora esse não tenha sido o momento de sua grande estreia.

    O Brugge resistiu à tentação de lançar Lammens às pressas, antes de ele estar realmente pronto. O clube não tinha intenção de apressar seu desenvolvimento, especialmente após a contratação do ex-goleiro do Liverpool, Simon Mignolet, em meados de 2019. No entanto, em dezembro daquele ano, Lammens ganhou manchetes em toda a Europa.

    O jovem goleiro marcou um fantástico gol de cabeça aos 50 minutos do segundo tempo pelo time sub-19 do Brugge em um confronto da Champions League sub-19 contra o Real Madrid, após subir para uma cobrança de escanteio, garantindo um empate em 2 a 2 que levou sua equipe à fase de mata-mata. Foi um momento de sonho para Lammens, que naquela altura também já havia se firmado como titular da seleção belga sub-17.

  • سين لامينزAFP

    A grande oportunidade

    Lammens subiu para o time sub-23 do Brugge — conhecido como Club NXT — na temporada 2020/21, que foi a primeira deles competindo na segunda divisão belga. Ele causou boa impressão em suas 13 aparições, mas não conseguiu manter um único jogo sem sofrer gols, e o Brugge terminou na lanterna da tabela.

    No entanto, a sorte sorriu para Lammens em julho de 2021, quando ele recebeu sua primeira oportunidade como titular no time principal, na final da Supercopa da Bélgica contra o Genk, após Mignolet ser vetado por lesão. O jovem goleiro desempenhou seu papel em uma emocionante vitória por 3 a 2.

    A estreia de Lammens no Campeonato Belga aconteceu oito dias depois, em um empate por 2 a 2 contra o Eupen na abertura da campanha 2021/22 do Brugge. Mas Mignolet logo voltou à plena forma. O jovem só participaria de mais duas partidas naquela temporada: uma vitória por 3 a 0 sobre o KMSK Deinze nas fases iniciais da Copa da Bélgica, e como substituto no último jogo dos playoffs do título contra o Anderlecht.

    O Brugge empatou em 1 a 1 naquela partida, garantindo o título e dando a Lammens seu segundo troféu como profissional. Ainda assim, seu caminho para a titularidade seguiu bloqueado por Mignolet. Lammens fez apenas 11 jogos em todas as competições na temporada seguinte, nenhuma delas na campanha do Brugge até as oitavas de final da Champions, e acabou deixando o clube de graça ao final da temporada 2022/23.

    Isso poderia ter sido um golpe devastador, mas Lammens se recuperou rapidamente quando o recém-coroado campeão belga Royal Antuérpia contratou o promissor goleiro com um vínculo de quatro anos, dando-lhe a chance de trabalhar sob a orientação do ex-jogador do Bayern de Munique e da seleção holandesa, Mark van Bommel.

  • Senne Lammens 2024-25Getty

    Como está indo

    Em entrevista ao Het Nieuwsblad, Van Bommel descreveu Lammens como um goleiro de “enorme potencial” e sugeriu que ele poderia ser um futuro titular da seleção belga. No entanto, Lammens foi a segunda opção inicialmente no Royal Antuérpia, atrás de Jean Butez, com a maior parte de suas 18 aparições na temporada 2023/24 acontecendo na Copa da Bélgica.

    O Antuérpia chegou até a final da competição, mas perdeu por 1 a 0 para o Union Saint-Gilloise, além de ter terminado apenas na sexta colocação da liga, resultado decepcionante que custou o cargo de Van Bommel. Jonas De Roeck foi nomeado substituto do holandês e uma de suas primeiras decisões foi promover Lammens ao posto de goleiro número 1.

    A consistência continuou a ser um problema para o Antuérpia, e De Roeck durou apenas nove meses no comando. Ainda assim, Lammens recebeu muitos elogios por suas atuações na última temporada, desenvolvendo uma reputação de especialista em defender pênaltis. Ele pegou quatro penalidades no total e manteve 10 jogos sem sofrer gols, enquanto o Antuérpia terminou em quinto lugar do campeonato. Em março, o goleiro foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da Bélgica.

    Lammens não atuou no mata-mata da Nations League contra a Ucrânia, mas a experiência de treinar ao lado de Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Matz Sels, do Nottingham Forest, foi inestimável. Rumores de uma grande transferência para o Manchester United começaram a surgir após isso, e Stef Wils, confirmado como sucessor permanente de De Roeck no Royal Antuérpia em julho, admitiu que Lammens está “pronto para o próximo passo”.

    Wils acrescentou, após ver Lammens fazer mais uma atuação segura na estreia do clube na temporada 2025/26 contra o Union Saint-Gilloise, em 25 de julho: “Ele tem tudo o que é preciso para dar certo, em qualquer liga.”

  • Senne Lammens 2024-25Getty

    Principais pontos fortes

    Wils teve apenas dois meses para trabalhar com Lammens, mas ficou impressionado com suas habilidades. “Senne é um goleiro moderno. Ele ainda é jovem, tem potencial para crescer”, disse o treinador belga. “Ele transmite confiança à defesa. Quando bolas altas chegam, é uma vantagem o Senne estar sempre lá. Isso dá aos zagueiros uma certa tranquilidade.”

    Além de ter total comando de sua área, Lammens é um excelente goleiro em defesas difíceis. Ele fez mais defesas do que qualquer outro goleiro do Campeonato Belga na última temporada (127) e ficou no top 1% entre os goleiros das 20 principais ligas da Europa em gols evitados, de acordo com o Statman Dave.

    Esse recorde incrível é, em parte, fruto da qualidade de Lammens em situações de um contra um, já que ele frequentemente supera os atacantes com uma mistura de ótimo posicionamento, reflexos afiados e muita calma. Os torcedores do Manchester United também ficarão satisfeitos em saber que a joia do Royal Antuérpia se destaca na distribuição com os dois pés — justamente uma das áreas em que Onana ficou muito aquém desde sua chegada da Inter de Milão, em 2023.

  • FBL-BEL-PROLEAGUE-ANTWERP-GILLOISEAFP

    Margem para melhora

    Com apenas 23 anos e seus melhores anos ainda pela frente, Lammens já está bem encaminhado para se tornar um goleiro completo e versátil. No entanto, ele ainda é suscetível a alguns erros ocasionais, geralmente fruto de sua ânsia em se provar.

    “Para ser realmente de nível mundial, ele só precisa melhorar sua precisão. Ele se arrisca a cometer um erro em praticamente todo jogo, geralmente porque ainda lhe falta experiência em certas situações”, disse recentemente Bart Tamsyn, ex-olheiro do Brugge, ao Transfermarkt. “Normalmente são falhas pequenas, como um chute mal dado, mas algumas já resultaram em gols sofridos devido a um passe errado ou a uma má leitura da jogada.”

    É importante ressaltar, porém, que essas deficiências são completamente normais para um goleiro que tem apenas uma temporada completa de futebol profissional no currículo. O goleiro sub-21 da Bélgica ainda é um talento em fase de lapidação e que ainda não atuou no mais alto nível, o que significa que o Manchester United está assumindo um risco ao investir £18 milhões nele. Mas o desejo constante de Lammens de evoluir e sua frieza em campo são sinais positivos de que ele pode se adaptar rapidamente à vida em Old Trafford.

  • CourtoisGetty Images

    O próximo... Thibaut Courtois?

    Lammens tem sido naturalmente comparado a Courtois por conta de sua imponente estatura de 1,91m e agilidade, com o ex-treinador de goleiros do Anderlecht, Frank Boeckx, entre aqueles que acreditam que ele pode ser o herdeiro de longo prazo do atual camisa 1 da Bélgica. “Ele ainda tem um ou dois anos para se desenvolver. Seu próximo clube provavelmente não será o Barcelona ou o Real Madrid, mas eu não descartaria que, com o tempo, ele possa alcançar o nível em que Courtois está agora”, disse Boeckx ao jornal belga La Dernière Heure.

    Esse seria um cenário dos sonhos para o Manchester United, considerando que Courtois tem sido o melhor goleiro do continente nos últimos 10 anos. Lammens certamente transmite uma autoridade semelhante à sua linha defensiva e mostra liderança quando sua equipe está sob pressão.

    Para chegar ao mesmo patamar de Courtois, Lammens só precisa melhorar sua tomada de decisão e evitar as pequenas quedas de concentração que sempre são punidas no mais alto nível. O United pode oferecer o treinamento necessário para corrigir essas falhas e, se ele começar bem em Old Trafford, não vai demorar para que esteja brigando pela vaga de Courtois na seleção belga.

  • Senne Lammens Royal Antwerp 2025Getty Images

    O que vem por aí?

    Lammens já havia demonstrado entusiasmo com a perspectiva de se mudar para Old Trafford, dizendo ao Gazet van Antwerpen no início deste ano: “Quando ouvi pela primeira vez, pensei: ‘Uau’. Imediatamente um time de nível mundial te acompanha. Isso é especial. Claro, também falaram muito comigo sobre isso, e quando eu fazia uma defesa nos treinos, era ‘United isso, United aquilo’ (dos colegas)… É só positivo. Especialmente porque é a melhor competição do mundo e meu perfil, minha estatura e meu estilo de jogo são similares ao do futebol inglês. Você precisa se impor fisicamente lá, e isso me cai bem.”

    Essa última afirmação é o que torna Lammens uma perspectiva tão atraente para o Manchester United. Onana e Bayindir têm tido dificuldades para lidar com as exigências físicas do futebol da Premier League, e o clube perdeu pontos baratos demais como consequência.

    Rúben Amorim certamente espera que Lammens possa fornecer a base sólida de que precisa para iniciar corretamente seu trabalho de reconstrução em Manchester. O United já gastou mais de £200 milhões nesta janela em Benjamin Sesko, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, mas Lammens pode acabar sendo a aquisição mais importante de todas. Ele tem potencial para ser o goleiro “dominante” que os Reds Devils não têm desde os tempos de Edwin van der Sar e, talvez, o catalisador para o tão esperado retorno ao topo da tabela da Premier League.

