Senne Lammens Man Utd
Senne Lammens não é apenas a contratação da temporada do Manchester United — ele é uma das melhores aquisições em termos de custo-benefício na história recente da Premier League

A vitória do Manchester United por 1 a 0 sobre o Everton foi a demonstração perfeita do trabalho da equipe de recrutamento. O gol foi obra das três contratações do verão: iniciado por Matheus Cunha, finalizado por Bryan Mbeumo e clinicamente concluído por Benjamin Sesko. A vantagem foi então protegida pelo homem que está provando ser a melhor contratação do United no último ano e parece ser a melhor contratação do clube em muitos anos: Senne Lammens.

Lammens teve que lidar com 10 escanteios, a maioria dos quais foram jogados em cima de sua cabeça. Ele teve que enfrentar 35 cruzamentos, defendendo dois e socando quatro deles. E ele teve que enfrentar quatro chutes a gol, fazendo uma defesa incrível para impedir que o chute de Michael Keane caísse sob a trave aos 82 minutos e, em seguida, negando Tyrique George aos 92.

O desempenho calmo e composto do belga diante de tantos bombardeios aéreos e uma estratégia de escanteios que Kobbie Mainoo comparou ao Royal Rumble da WWE foi ainda mais impressionante, considerando que ele começou o jogo em circunstâncias nada ideais, sendo perseguido por Thierno Barry com 10 segundos no relógio e chutando a bola diretamente para o atacante.

E isso contrastou totalmente com o que os torcedores do United esperavam do goleiro anterior, Andre Onana, e do reserva Altay Bayindir, que haviam sofrido gols diretamente de escanteios, tendiam a ficar apavorados toda vez que enfrentavam um cruzamento e cuja resposta padrão a um erro era cometer outro.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Escrever no diário mantém-no calmo

    Quando ele assinou com o United, vindo do Royal Antwerp, por uma quantia inicial de £ 18,2 milhões, que parece cada vez mais uma pechincha a cada jogo que ele disputa, Lammens explicou como é importante para ele manter a calma. Para ajudá-lo a permanecer sereno, ele mantém um diário, algo que tem em comum com a estrela das Olimpíadas de Inverno, Eileen Gu.

    “Antes e depois do jogo, eu apenas escrevo algumas palavras-chave e um pouco dos meus pensamentos”, disse ele à mídia do clube. “Porque, às vezes, se você não fizer isso, muitas coisas podem passar pela sua cabeça. Isso me ajuda a manter a calma e a permanecer um pouco no momento, sem reagir exageradamente às situações.

    [Eu escrevo] palavras-chave, pontos-chave. Talvez você esteja jogando contra um time que coloca muita pressão e então você sabe que não precisa pensar muito durante os jogos, mentalmente você já está pronto, já preparado para o jogo e como ele será. Então, quando o jogo chegar, você não ficará tão surpreso com ele. Acho que isso é importante.”

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Um pouco exagerado!”

    Suas anotações sobre o confronto extremamente físico no Everton seriam uma leitura intrigante. Lammens pelo menos pôde compartilhar seus pensamentos na entrevista pós-jogo com a Sky Sports e refletir sobre o grande volume de cruzamentos que foram lançados em sua direção. 

    Ele disse: “Sabíamos que os escanteios e as jogadas ensaiadas seriam difíceis. É um dos meus pontos fortes, mas hoje foi um pouco exagerado! Tive que ficar atrás da linha para sair. Foi demais, mas pode ser difícil para o árbitro ver isso. O Everton é um time físico, seus zagueiros são realmente grandes.

    Às vezes, você não pode pensar muito nos jogadores ao seu redor, porque então você não pensa na bola. Meus defensores podem criar espaço para mim, então tenho a oportunidade de sair e socar a bola para longe. Mas está ficando cada vez mais difícil.”

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Eliminando o caos

    Apesar das reclamações, Lammens parecia completamente imperturbável. E Carrick ficou muito impressionado com a forma como ele lidou com a situação. 

    “Para mim, ele é um goleiro confiável, digno de confiança”, disse o treinador. “Em vez de criar um caos, você quer que ele acalme as coisas. Acho que Senne é assim.

    Ele é bastante calado às vezes e modesto, mas tem uma força interior incrível. Assumir essa função é um grande desafio para alguns, e outros falam sobre lidar com a situação e simplesmente se sentir confortável no ambiente. Às vezes leva tempo, às vezes não, mas a maneira como ele tem lidado com isso no momento, com essa calma e compostura, acho que ajuda muito aqueles que estão à sua frente.”

  • Lammens(C)Getty Images

    Impedir mais gols do que qualquer outro

    Lammens se beneficiou por jogar com uma defesa de quatro jogadores conhecidos desde que Carrick sucedeu Ruben Amorim e dispensou sua defesa de três jogadores. A preferência do português por substituir um zagueiro central por outro também não ajudou na coesão do United. 

    Mas, apesar de perder Lisandro Martinez por lesão, Lammens parecia à vontade com sua defesa e manteve a terceira partida sem sofrer gols em seis jogos sob o comando de Carrick. Nas 20 partidas de Amorim no comando nesta temporada em todas as competições, o United manteve apenas duas partidas sem sofrer gols.

    Ter um zagueiro extra à disposição e com todos jogando em suas posições naturais está claramente ajudando o United a ser mais sólido agora, mas Lammens é a principal razão pela qual eles parecem muito mais confortáveis na defesa. Desde que ingressou no clube, ele evitou mais gols do que qualquer outro goleiro da Premier League com base em seus gols esperados no alvo (XGoT).  

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Seguindo o exemplo de Van der Sar

    Lammens foi inevitavelmente comparado a Peter Schmeichel após seu impressionante início no gol do United. O dinamarquês é o mais icônico de todos os goleiros do United, mas a comparação fica aquém porque suas personalidades são muito diferentes. Schmeichel repreendia constantemente seus defensores e enfrentava os adversários ou balançava os dedos enluvados para eles. Lammens é completamente o oposto. Uma comparação mais adequada é Edwin van der Sar, que também era a imagem da calma e também era originário dos Países Baixos.

    Falando na véspera do jogo no podcast Overlap, Van der Sar disse: “Parece que ele conhece bem o aspecto físico da Premier League – vejo-o a ir ao encontro das bolas na grande área e a defendê-las com confiança, fazendo defesas quando necessário, sem tentar fazer defesas quando não é necessário.”

    E depois do jogo, ele conversou com ele no estúdio da Sky Sports, elogiando o jogador de 23 anos pela maneira como lidou com os “horríveis” escanteios do Everton e parabenizando-o por seu primeiro ano na Premier League. Van der Sar também se juntou ao United por uma quantia relativamente baixa, assinando com o Fulham por apenas £ 2 milhões em 2005. Ele tinha 34 anos na época, mas acabou permanecendo no United até os 40, ganhando quatro títulos da Premier League e a Liga dos Campeões. 

    A diferença era que ele já tinha uma vasta experiência com o Ajax e a Juventus e conhecia a Premier League, além de ter sido o goleiro titular da Holanda por muito tempo. Lammens, no entanto, havia jogado apenas uma temporada completa na primeira divisão, e isso fora das cinco principais ligas da Europa. Ele também nunca havia jogado uma partida internacional pela Bélgica.

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Provando que Schmeichel estava errado

    Houve uma apreensão compreensível quando o United o contratou e Schmeichel admitiu que nunca tinha ouvido falar de Lammens e descreveu-o como uma contratação “promissora”. Ele queria que o clube fosse atrás de Emi Martinez, assim como Amorim. 

    Mas o United, liderado pelo olheiro-chefe de goleiros Tony Coton, confiou em Lammens devido à sua idade — ele é uma década mais novo que o argentino — e era consideravelmente mais barato, tanto em termos de taxa de transferência quanto de salário. A contratação parecia destoar da estratégia do clube de buscar atacantes comprovados da Premier League, como Mbeumo e Cunha, e, no mínimo, parecia uma aposta no futuro. 

    Schmeichel alertou: “Sei que suas estatísticas são excelentes nas dez principais ligas europeias. Mas isso foi com o Antuérpia, na Bélgica, em um time que terminou em quinto lugar. Ele defendeu quatro de oito pênaltis, mas a contratação baseada apenas em estatísticas é arriscada. As estatísticas não mostram como você reage após um erro ou como lida com a pressão do Manchester United. Essa pressão é diferente de qualquer outra no futebol.”

    Lammens provou que Schmeichel estava errado em todos os aspectos e mostrou que há valor no mercado se você procurar bem. E se o belga continuar jogando como está, ele provará ser uma das contratações com melhor custo-benefício da história recente da Premier League.

