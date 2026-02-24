Senne Lammens não é apenas a contratação da temporada do Manchester United — ele é uma das melhores aquisições em termos de custo-benefício na história recente da Premier League

Lammens teve que lidar com 10 escanteios, a maioria dos quais foram jogados em cima de sua cabeça. Ele teve que enfrentar 35 cruzamentos, defendendo dois e socando quatro deles. E ele teve que enfrentar quatro chutes a gol, fazendo uma defesa incrível para impedir que o chute de Michael Keane caísse sob a trave aos 82 minutos e, em seguida, negando Tyrique George aos 92.

O desempenho calmo e composto do belga diante de tantos bombardeios aéreos e uma estratégia de escanteios que Kobbie Mainoo comparou ao Royal Rumble da WWE foi ainda mais impressionante, considerando que ele começou o jogo em circunstâncias nada ideais, sendo perseguido por Thierno Barry com 10 segundos no relógio e chutando a bola diretamente para o atacante.

E isso contrastou totalmente com o que os torcedores do United esperavam do goleiro anterior, Andre Onana, e do reserva Altay Bayindir, que haviam sofrido gols diretamente de escanteios, tendiam a ficar apavorados toda vez que enfrentavam um cruzamento e cuja resposta padrão a um erro era cometer outro.