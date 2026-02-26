Getty Images Sport
“Sempre quis representar o México”: Richard Ledezma marca seu primeiro gol pelo El Tri
Quer jogar a Copa do Mundo pelo México
Ledezma emergiu como um dos melhores jogadores em sua posição na Liga MX e acredita que sua experiência na Holanda com o PSV Eindhoven, incluindo participações na Liga dos Campeões da UEFA, fortalece suas chances de ser titular na Seleção Mexicana.
“Acho que posso disputar uma vaga como titular porque joguei na Holanda pelo PSV e me saí bem”, disse Ledezma. “Joguei na Liga dos Campeões e em muitas partidas lá. Acredito que tenho experiência para isso.”
Foi minha decisão, meu esforço.
O jogador de 24 anos enfatizou o significado emocional de escolher o México em nível internacional.
“Para mim, é uma honra representar o México. Foi minha decisão, meu esforço, e hoje isso ficou evidente com o gol”, disse ele. “Estou muito feliz e orgulhoso por ter escolhido o México.”
Ledezma agora aguardará o anúncio da lista final da Copa do Mundo, concentrando-se em manter sua forma no Chivas, enquanto espera conquistar uma vaga na equipe.
“Agora é uma questão de confiança. Tenho que continuar fazendo um bom trabalho no Chivas e veremos... Agora, vamos aguardar a lista final.”
Jogadores do Chivas brilham com a seleção mexicanaO México, treinado por Javier Aguirre, teve um desempenho dominante em geral. Além do gol de Ledezma, os companheiros de equipe do Chivas, Armando González e Brian Gutiérrez, também marcaram, enquanto Jesús Gallardo fechou o placar na vitória por 4 a 0.
Ex-talentos da MLS, agora estrelas da Liga MX
Richard Ledezma e Brian Gutiérrez, ambos com vínculos anteriores com a seleção americana e experiência na MLS, causaram um impacto imediato na seleção mexicana desde que completaram sua transferência única.
Os dois jogadores agora estão se esforçando para garantir uma vaga na lista final de 26 jogadores para a próxima Copa do Mundo.
