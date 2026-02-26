“Sempre quis representar o México”: Richard Ledezma marca seu primeiro gol pelo El Tri

O jogador de 24 anos enfatizou o significado emocional de escolher o México em nível internacional.

“Para mim, é uma honra representar o México. Foi minha decisão, meu esforço, e hoje isso ficou evidente com o gol”, disse ele. “Estou muito feliz e orgulhoso por ter escolhido o México.”

Ledezma agora aguardará o anúncio da lista final da Copa do Mundo, concentrando-se em manter sua forma no Chivas, enquanto espera conquistar uma vaga na equipe.

“Agora é uma questão de confiança. Tenho que continuar fazendo um bom trabalho no Chivas e veremos... Agora, vamos aguardar a lista final.”