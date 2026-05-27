Sempre falei para o Neymar que o Ancelotti ia levá-lo na hora do vamos ver, diz Vini Jr.

Vinicius Júnior abriu o jogo sobre Neymar, a preparação da seleção para a Copa do Mundo de 2026 e até sobre um possível retorno ao Flamengo. Em entrevista à Cazé TV, o atacante do Real Madrid revelou que nunca duvidou da convocação do camisa 10 do Santos por Carlo Ancelotti.
Segundo Vini, Neymar demonstrava frustração pelas ausências em listas anteriores, mas ele sempre acreditou que o treinador italiano chamaria o craque “na hora do vamos ver”.
“Sempre conversei com o Neymar. Ele falava que o Ancelotti ainda não tinha levado ele, e eu dizia que o velho confiava nele. Na hora decisiva, ia chamar. O Ney é nosso ídolo. Depois de tudo que sofreu, voltar à seleção e ter essa oportunidade é especial. Vai ser uma honra jogar essa Copa com ele”, afirmou.
O atacante também confirmou que espera ver Neymar novamente com a camisa 10 do Brasil no Mundial. Vini utilizou o número em partidas recentes, mas deixou claro que a ideia sempre foi devolver a camisa ao companheiro.
“O Ancelotti pediu para eu usar a 10 para não colocar tanta responsabilidade em outro jogador. Mas ela sempre foi do Neymar”, resumiu.
A seleção brasileira iniciou nesta quarta-feira a preparação para a Copa do Mundo. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será no dia 13 de junho, após amistosos contra Panamá e Egito.