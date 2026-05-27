Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Sempre falei para o Neymar que o Ancelotti ia levá-lo na hora do vamos ver, diz Vini Jr.

Atacante da seleção revelou conversas com Neymar antes da convocação e sobre planos para o futuro de sua carreira

Vinicius Júnior abriu o jogo sobre Neymar, a preparação da seleção para a Copa do Mundo de 2026 e até sobre um possível retorno ao Flamengo. Em entrevista à Cazé TV, o atacante do Real Madrid revelou que nunca duvidou da convocação do camisa 10 do Santos por Carlo Ancelotti.

Segundo Vini, Neymar demonstrava frustração pelas ausências em listas anteriores, mas ele sempre acreditou que o treinador italiano chamaria o craque “na hora do vamos ver”.

“Sempre conversei com o Neymar. Ele falava que o Ancelotti ainda não tinha levado ele, e eu dizia que o velho confiava nele. Na hora decisiva, ia chamar. O Ney é nosso ídolo. Depois de tudo que sofreu, voltar à seleção e ter essa oportunidade é especial. Vai ser uma honra jogar essa Copa com ele”, afirmou.

O atacante também confirmou que espera ver Neymar novamente com a camisa 10 do Brasil no Mundial. Vini utilizou o número em partidas recentes, mas deixou claro que a ideia sempre foi devolver a camisa ao companheiro.

“O Ancelotti pediu para eu usar a 10 para não colocar tanta responsabilidade em outro jogador. Mas ela sempre foi do Neymar”, resumiu.

A seleção brasileira iniciou nesta quarta-feira a preparação para a Copa do Mundo. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será no dia 13 de junho, após amistosos contra Panamá e Egito.

  Flamengo v Parana - Brasileirao Series A 2018

    Volta ao Flamengo

    Além da seleção, Vini também movimentou a torcida rubro-negra ao falar sobre a possibilidade de voltar ao Flamengo. O atacante admitiu sentir saudades do clube carioca, mas afirmou que o retorno ainda não deve acontecer tão cedo.

    “Estou com saudade do Flamengo, mas não volto agora. Nos próximos três ou quatro anos, não. Ainda tenho muita coisa para fazer aqui na Europa”, disse.

    O brasileiro reforçou, porém, que sonha em conquistar uma Libertadores pelo clube que o revelou.

    “Tenho que ganhar uma Libertadores pelo Flamengo. Quero voltar ainda bem fisicamente e jogar em alto nível”, completou.

    Revelado pelo Rubro-Negro, Vinicius estreou profissionalmente em 2017 e foi vendido ao Real Madrid no ano seguinte. Mesmo consolidado na Europa, nunca escondeu a ligação com o clube carioca.

    Em tom descontraído, também brincou sobre uma possível ida ao Vasco.

    “O Flamengo não deixa. Se o Flamengo não me quiser, aí eu paro”, brincou.

  FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    Futuro no Real Madrid

    Vini Jr também falou sobre o futuro no Real Madrid e reforçou o desejo de construir uma longa trajetória no clube espanhol. Com contrato até 2027, o atacante disse não ter pressa para renovar.

    “Nunca me imaginei fora do Real Madrid. É o clube dos meus sonhos. Quero ficar aqui a vida toda, mas não tenho pressa para renovar”, afirmou.

    O camisa 7 ainda comentou sobre a pressão diferente que sente atuando pela seleção em comparação ao clube espanhol.

    “No Real, a cada três dias você tem uma chance nova. Na seleção, os jogos demoram mais para acontecer e a cobrança aumenta muito. Quero fazer uma Copa melhor do que a última”, explicou.

    Aos 25 anos, Vini chega ao Mundial vivendo mais uma temporada de destaque pelo Real Madrid. Pela seleção, soma 47 jogos e oito gols marcados.

  Brazil v Croatia - International Friendly

    Expectativa para a Copa

    Apesar das dificuldades do Brasil nas Eliminatórias, o atacante demonstrou confiança no elenco comandado por Carlo Ancelotti.

    “A expectativa é a melhor possível. A gente sabe que não chega como favorito absoluto, mas acredita muito no grupo. Queremos recolocar o Brasil no topo”, declarou.

    Vini também relembrou a eliminação no Catar, em 2022, e afirmou que chega mais preparado emocionalmente para a nova disputa.

    “Na última Copa eu era muito novo. Hoje me sinto mais preparado, mais tranquilo e entendendo melhor meu papel dentro da seleção. Espero fazer os melhores jogos da minha vida nesse Mundial”, finalizou.