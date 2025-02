Confira todos os detalhes do último ato antes da grande decisão do maior estadual do Sul do país

As semifinais do Campeonato Gaúcho já estão definidas! Caxias do Sul, Grêmio, Internacional e Juventude são os quatro candidatos ainda vivos na busca pelo maior troféu do Rio Grande do Sul. A dupla Grenal, claro, é sempre favorita para protagonizar a grande final do torneio - mas não conte nada como definido por enquanto! Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱 Abaixo, a GOAL te deixa a par de tudo o que você precisa saber para as semifinais do Campeonato Gaúcho 2025... Mais artigos abaixo