Sem vencer há três jogos no Brasileirão, Diniz encara mês decisivo no Corinthians

Na coletiva após o revés diante do Santos, Diniz reconheceu que a equipe apresentou dificuldades ofensivas, embora tenha defendido que o resultado não refletiu completamente o desempenho do Corinthians.

“Eu acho que a gente fez uma partida que merecia um resultado melhor. O time defensivamente foi bem. Faltou criar chances efetivas de gol. Tentamos tabela por dentro, parede e chute de fora da área. E o Santos tinha proposta de esperar. Tivemos mais dificuldades para encerrar jogadas.”

O treinador também apontou a falta de agressividade como um dos principais problemas da atuação, especialmente durante os primeiros 45 minutos.

“O que faltou para mim foi mais agressividade, principalmente no primeiro tempo. Ter uma posse mais agressiva para trazer o torcedor junto. No segundo tempo essa questão melhorou, o Santos não saiu de trás e faltou um pouco de inspiração.”