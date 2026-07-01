Após 54 anos, Bruno Conti deixa a Roma. Depois de ter ocupado todas as funções, de jogador a técnico, passando pela função de dirigente, o campeão mundial de 1982 deixou ontem Trigoria para o que foi seu último dia de trabalho com a camisa giallorossa. Segundo o que publica o Corriere della Sera, Conti, de 71 anos, pode não estar se despedindo definitivamente.
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Sem renovação, Bruno Conti deixa a Roma após 54 anos
A PRIMEIRA PROPOSTA DOS FRIEDKIN
Os Friedkin haviam pedido a Bruno Conti que permanecesse na diretoria por mais uma temporada, continuando a supervisionar aquela base que, em 35 anos de gestão, alcançou grandes resultados e formou muitos jogadores da Série A e da Série B. Talvez em uma função um pouco mais discreta, mas ainda assim ao lado do novo responsável, de modo a garantir também uma certa continuidade.
UM FUTURO COMO EMBaixador?
Após receberem a recusa cortês de Conti, também por motivos familiares, os Friedkin querem propor a ele uma parceria como embaixador, um papel que também havia sido pensado para Francesco Totti. Duas figuras que o clube deseja manter por perto, especialmente tendo em vista o próximo centenário e a inauguração do novo estádio.