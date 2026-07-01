Sem renovação, Bruno Conti deixa a Roma após 54 anos

Os Friedkin haviam pedido a Bruno Conti que permanecesse na diretoria por mais uma temporada, continuando a supervisionar aquela base que, em 35 anos de gestão, alcançou grandes resultados e formou muitos jogadores da Série A e da Série B. Talvez em uma função um pouco mais discreta, mas ainda assim ao lado do novo responsável, de modo a garantir também uma certa continuidade.