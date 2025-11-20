"Sem química ou desejo de vencer" - Como Antonio Conte e Napoli entraram em caos meses após conquistar o Campeonato Italiano

Conte obviamente não é estranho à controvérsia. O treinador notoriamente explosivo tem repetidamente entrado em conflito com seus empregadores - e geralmente por ideias divergentes sobre o mercado de transferências. Seu lendário lamento na Juventus de que "você não pode comer em um restaurante de € 100 com €1 0 no bolso" tornou-se parte do léxico do futebol italiano. Mesmo para os padrões de Conte, no entanto, foi chocante ouvi-lo reclamar de uma falta de investimento antes mesmo de ter assumido seu primeiro jogo como treinador do Napoli no ano passado.

Nesse caso em particular, no entanto, Conte tinha algum motivo para reclamar, pois o mal administrado caso de Victor Osimhen atrasou os movimentos do clube no mercado por muito mais tempo do que deveria. O igualmente franco presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, também reconheceu que o sucesso do Scudetto da última temporada foi ainda mais notável pelo fato de que Conte teve que lidar com a venda de Khvicha Kvaratskhelia por razões financeiras no meio do desafio pelo título.

"Ele conseguiu, através de incidentes e lesões, se virar com o que tinha, usando não um, mas quatro ou cinco sistemas táticos diferentes", De Laurentiis entusiasmou-se no desfile do troféu em maio. "Conte mostrou ao mundo inteiro que sistemas são inúteis e que tudo o que você precisa é de um grande conhecimento do que o futebol realmente significa. Então, para ele que nos levou a conquistar o segundo Scudetto em três anos, peço um aplauso, obrigado, obrigado, obrigado!"