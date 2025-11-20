"Sem química ou desejo de vencer" - Como Antonio Conte e Napoli entraram em caos meses após conquistar o Campeonato Italiano

Após duas exibições apáticas nos empates sem graça com Como e Eintracht Frankfurt no início do mês, Conte implorou aos seus jogadores para ressuscitarem a temporada vencendo o Bologna pouco antes da pausa internacional. No entanto, depois de ver o Napoli desabar em uma derrota de 2 a 0 no Estádio Renato Dall'Ara, que os fez cair do primeiro para o quarto lugar na classificação da Série A, ele evocou involuntariamente memórias da comédia "Um Morto Muito Louco", afirmando que não tinha intenção de "acompanhar um cadáver" pelo restante da temporada.
"Transplantes de coração não são uma opção", Conte disse ao DAZN. "Cada um de nós precisa redescobrir nosso espírito e nossa garra. Precisávamos de mais energia em tudo. O que é decepcionante é que eles mostraram mais positividade e desejo do que nós, e isso deve nos fazer refletir. É a quinta derrota que sofremos nesta temporada.
"Vou falar com o clube, mas já passaram três ou quatro meses e não há química, nem desejo de lutar juntos. Não sei se seremos capazes de mudar a situação. Uma coisa é falar sobre o campo, técnica e táticas, mas quando você vê outras coisas, sinto muito, significa que não estou fazendo um bom trabalho. Ou que alguém não quer me ouvir..."
Neste ponto, havia muita especulação de que Conte estava seriamente considerando desistir. De Laurentiis descartou tal conversa como "absurda" e alegou que "entre mim e Conte sempre existiu uma harmonia especial que une homens que usam as 3 C's: caráter, competência e coragem."
Conte, no entanto, sentiu-se compelido a fazer uma pausa, com o técnico de 56 anos indo ao norte para Turim para passar uma semana com sua família enquanto seu assistente, Cristian Stellini, supervisionava os treinos, já que vários membros do elenco do Napoli estavam fora com suas seleções. Conte voltou na segunda-feira, aparentemente revitalizado e duplamente determinado a transformar a temporada de sua equipe. A próxima semana parece vital, entretanto, com o Napoli enfrentando dois jogos em casa, contra Atalanta e Qarabag, os quais eles são favoritos para vencer.
De certa forma, no entanto, as performances serão de maior importância do que os resultados, com os jogadores do Napoli tendo sido acusados pelo ex-atacante Roberto Sosa de jogar como se "quisessem se livrar do treinador". Se eles produzirem outra exibição sem espírito no sábado, Conte provavelmente concederia a eles esse desejo.