Mark Doyle

"Sem química ou desejo de vencer" - Como Antonio Conte e Napoli entraram em caos meses após conquistar o Campeonato Italiano

Em um certo momento durante a pausa internacional, parecia que tanto Napoli quanto Atalanta teriam novos técnicos para o encontro deste fim de semana entre as duas equipes. No entanto, enquanto a Atalanta inevitavelmente demitiu Ivan Juric no dia seguinte à chocante derrota por 3 a 0 em casa para o Sassuolo, Antonio Conte continua no comando dos Partenopei - o que é, na verdade, algo surpreendente

Conte pode ter levado o Napoli ao seu quarto título da Serie A há apenas seis meses, mas seu relacionamento com os jogadores parece estar ainda pior do que os resultados neste momento, com o técnico comparando sua equipe a um cadáver após exibir zero sinais de vida em sua última derrota em Bologna.

Então, o que está acontecendo com os campeões italianos? Será que Conte realmente perdeu o controle do vestiário? Ou ele está simplesmente tentando provocar uma reação de seu time que está rendendo abaixo do esperado ao lançar dúvidas sobre seu futuro?

A GOAL analisa logo abaixo...

    "Grande conhecimento do que o futebol realmente significa"

    Conte obviamente não é estranho à controvérsia. O treinador notoriamente explosivo tem repetidamente entrado em conflito com seus empregadores - e geralmente por ideias divergentes sobre o mercado de transferências. Seu lendário lamento na Juventus de que "você não pode comer em um restaurante de € 100 com €1 0 no bolso" tornou-se parte do léxico do futebol italiano. Mesmo para os padrões de Conte, no entanto, foi chocante ouvi-lo reclamar de uma falta de investimento antes mesmo de ter assumido seu primeiro jogo como treinador do Napoli no ano passado.

    Nesse caso em particular, no entanto, Conte tinha algum motivo para reclamar, pois o mal administrado caso de Victor Osimhen atrasou os movimentos do clube no mercado por muito mais tempo do que deveria. O igualmente franco presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, também reconheceu que o sucesso do Scudetto da última temporada foi ainda mais notável pelo fato de que Conte teve que lidar com a venda de Khvicha Kvaratskhelia por razões financeiras no meio do desafio pelo título.

    "Ele conseguiu, através de incidentes e lesões, se virar com o que tinha, usando não um, mas quatro ou cinco sistemas táticos diferentes", De Laurentiis entusiasmou-se no desfile do troféu em maio. "Conte mostrou ao mundo inteiro que sistemas são inúteis e que tudo o que você precisa é de um grande conhecimento do que o futebol realmente significa. Então, para ele que nos levou a conquistar o segundo Scudetto em três anos, peço um aplauso, obrigado, obrigado, obrigado!"

    "Houve erros"

    No entanto, no mesmo discurso em que De Laurentiis agradeceu Conte, ele também lhe desejou "sucesso contínuo em sua vida profissional" - o que parecia confirmar os rumores de que o treinador já havia decidido se desligar dos Partenopei após apenas uma temporada no comando - e retornar à Juventus.

    Conte insistiu o tempo todo, contudo, que não tomaria uma decisão sobre seu futuro até que tivesse falado com De Laurentiis e, após conversas decisivas com o presidente, ele revelou que continuaria como treinador porque o clube havia reconhecido que certos erros foram cometidos ao longo da campanha.

    "Acho que todos estão cientes do que aconteceu em janeiro", disse Conte à Sky Sport Italia em junho. "Durante a temporada, algumas coisas não me deixaram realmente feliz. Novos jogadores chegaram apenas na última semana da janela: (Scott) McTominay, (Billy) Gilmour, (David) Neres e (Romelu) Lukaku. Honestamente, não gostei disso.

    "Mas acredito que fui bom ao aceitar a situação e não dar desculpas aos meus jogadores e a mim mesmo. Quando você assina [um contrato], há honras e deveres. Mas quando falamos, eles admitiram que houve erros. Acontece, no entanto, no primeiro ano de casamento, então, uma vez que fui tranquilizado sobre certas coisas, concordamos em continuar e agora devemos defender o Scudetto."

    "Nove novos jogadores são demais"

    Infelizmente, este casamento em particular poderia muito facilmente acabar em divórcio - mas não por causa de qualquer nova tensão sobre transferências entre Conte e o clube.

    O Napoli praticamente deu a Conte tudo o que ele queria durante a janela de transferências, assinando com oito jogadores por um custo combinado de aproximadamente € 200 milhões, ao mesmo tempo em que fez do agente livre Kevin De Bruyne o segundo maior salário depois de Lukaku. Pelos padrões da Série A, isso constituiu uma enorme onda de gastos - e ainda assim Conte usou o recrutamento do Napoli como desculpa para as performances inconsistentes de sua equipe até agora nesta temporada.

    "No ano passado ganhamos um campeonato onde os jogadores se esforçaram ao limite; tivemos união em todos os sentidos", Conte disse ao Sky após uma chocante derrota por 6 a 2 na Liga dos Campeões para o PSV. "Na minha opinião, nove novos jogadores são demais."

    "Abrimos a janela de transferências porque fomos obrigados a fazê-lo. Tentamos fortalecer o time, mas leva tempo e paciência. Trazer nove novos jogadores para o vestiário não é fácil. Os veteranos, eu mesmo e aqueles do ano passado, precisamos melhorar nosso jogo e encontrar a união novamente."

    O desfalque de De Bruyne

    No entanto, enquanto o Napoli parecia voltar à sua antiga forma ao vencer a Inter quatro dias após ser humilhado em Eindhoven, eles têm lutado desde então para marcar gols devido a uma falta geral de coesão e criatividade.

    A perda de De Bruyne, que sofreu uma grave lesão durante a batida de um pênalti contra a Inter, teve um impacto devastador no ataque do Napoli, e explica em parte por que os gols secaram para Rasmus Højlund nas últimas semanas - o que é um grande problema, dado que Lorenzo Lucca parece ser uma contratação ruim e Lukaku ainda não está totalmente em forma. De fato, o Napoli não conseguiu marcar gols nos seus últimos três jogos.

    No entanto, o que realmente preocupa Conte é o esforço de sua equipe, já que os Partenopei não estão jogando com a mesma dinâmica da temporada passada. A explicação óbvia é eles ainda estão se acostumando com o estresse e esforço adicionais de competir na Liga dos Campeões, mas alguns torcedores e analistas estão apontando o dedo para Conte.

    "Brutalmente exigente"

    Apesar de todo o seu sucesso em revitalizar equipes em dificuldades e ganhar campeonatos em sua primeira temporada no comando, Conte tem um histórico terrível em competições continentais, e o argumento sempre foi que simplesmente não é possível jogar no estilo de futebol "200 km/h" de Conte a cada três ou quatro dias. Por essa mesma razão, Branislav Jasurek, agente do meio-campista do Napoli Stanislav Lobotka, fez manchetes na Itália ao dizer em um podcast eslovaco que seu cliente pode não estar fisicamente apto a cumprir o restante de seu contrato.

    "Conte é brutalmente exigente", Jasurek disse. "Em termos de estatísticas, os requisitos de corrida do treinador são incomparáveis a qualquer outra pessoa."

    Jasurek mais tarde insistiu que seus comentários foram feitos em tom de brincadeira, mas muitos outros acreditam que a relutância de Conte em rodar seus principais jogadores é um problema sério. Além disso, em notícias que não surpreenderão Diego Costa, Conte também foi efetivamente acusado de ser um mau comunicador por Noah Lang, que começou apenas uma vez como titular desde que se juntou ao PSV durante na última janela por € 25 milhões (R$ 153 milhões).

    "Eu não sei o que mais fazer", o ponta disse ao Pickx Sports após o Napoli ter sido derrotado por seu antigo clube no Philips Stadium. "Estou treinando duro. Eu não falo com ele (Conte) com muita frequência. Acho que falei com ele uma vez. Mas é melhor não dizer nada. Eu não tenho outra escolha. Assinei um contrato aqui, então tenho que aceitar a situação como está agora."

    Isso pode mudar muito em breve, no entanto. 

    "Os transplantes de coração não são uma opção"

    Após duas exibições apáticas nos empates sem graça com Como e Eintracht Frankfurt no início do mês, Conte implorou aos seus jogadores para ressuscitarem a temporada vencendo o Bologna pouco antes da pausa internacional. No entanto, depois de ver o Napoli desabar em uma derrota de 2 a 0 no Estádio Renato Dall'Ara, que os fez cair do primeiro para o quarto lugar na classificação da Série A, ele evocou involuntariamente memórias da comédia "Um Morto Muito Louco", afirmando que não tinha intenção de "acompanhar um cadáver" pelo restante da temporada.

    "Transplantes de coração não são uma opção", Conte disse ao DAZN. "Cada um de nós precisa redescobrir nosso espírito e nossa garra. Precisávamos de mais energia em tudo. O que é decepcionante é que eles mostraram mais positividade e desejo do que nós, e isso deve nos fazer refletir. É a quinta derrota que sofremos nesta temporada. 

    "Vou falar com o clube, mas já passaram três ou quatro meses e não há química, nem desejo de lutar juntos. Não sei se seremos capazes de mudar a situação. Uma coisa é falar sobre o campo, técnica e táticas, mas quando você vê outras coisas, sinto muito, significa que não estou fazendo um bom trabalho. Ou que alguém não quer me ouvir..."

    Neste ponto, havia muita especulação de que Conte estava seriamente considerando desistir. De Laurentiis descartou tal conversa como "absurda" e alegou que "entre mim e Conte sempre existiu uma harmonia especial que une homens que usam as 3 C's: caráter, competência e coragem."

    Conte, no entanto, sentiu-se compelido a fazer uma pausa, com o técnico de 56 anos indo ao norte para Turim para passar uma semana com sua família enquanto seu assistente, Cristian Stellini, supervisionava os treinos, já que vários membros do elenco do Napoli estavam fora com suas seleções. Conte voltou na segunda-feira, aparentemente revitalizado e duplamente determinado a transformar a temporada de sua equipe. A próxima semana parece vital, entretanto, com o Napoli enfrentando dois jogos em casa, contra Atalanta e Qarabag, os quais eles são favoritos para vencer.

    De certa forma, no entanto, as performances serão de maior importância do que os resultados, com os jogadores do Napoli tendo sido acusados pelo ex-atacante Roberto Sosa de jogar como se "quisessem se livrar do treinador". Se eles produzirem outra exibição sem espírito no sábado, Conte provavelmente concederia a eles esse desejo.  

