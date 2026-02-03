Sem querer, querendo? Javier Mascherano pode ter confirmado intenção de Lionel Messi de jogar ou não pela Argentina a Copa do Mundo de 2026
Messi ainda não revelou decisão sobre planos para a Copa do Mundo de 2026
Com Messi atuando agora no futebol dos Estados Unidos — e ainda saboreando a histórica conquista da MLS Cup em 2025 —, o camisa 10 não chegará ao principal torneio da Fifa com o mesmo volume de jogos competitivos que atletas que seguem em alto nível no futebol europeu, quando o evento desembarcar na América do Norte em junho.
O próprio argentino já deu sinais de que isso pode ser um ponto de atenção. Aos 38 anos, Messi afirmou que não quer ser um “peso” para a seleção caso não esteja no ritmo ideal e longe de sua melhor forma. Por outro lado, haverá tempo suficiente para ganhar minutos em campo, e o fato de chegar mais inteiro fisicamente do que muitos adversários — desgastados por temporadas longas e intensas — pode acabar jogando a seu favor.
Mascherano espera que Messi lidere a seleção da Argentina em 2026
O comandante da Albiceleste, Lionel Scaloni, mantém as portas abertas para Messi, com conversas frequentes entre os dois. O maior jogador de todos os tempos será convocado caso receba o sinal verde, já que segue sendo uma peça-chave e simbólica no papel de camisa 10.
Mascherano, que dividiu o campo com Messi no Barcelona e na seleção argentina e hoje é seu treinador no Inter Miami, não vê motivos para que o craque — sempre decisivo, apesar da idade — não possa ajudar a defender o troféu mais cobiçado do futebol mundial.
Levando esperança aos torcedores argentinos, Mascherano respondeu com um direto “sim, por que não?” ao ser questionado se Messi pode disputar a sexta Copa do Mundo de sua carreira extraordinária. Nesse aspecto, ele busca igualar feitos de Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa — desde que, claro, ambos sejam convocados por Portugal e México, respectivamente.
Quebrando recordes: Messi busca fazer mais história
Mascherano completou, destacando o privilégio de acompanhar Messi de perto no dia a dia e conhecer exatamente a condição física do craque sul-americano: “Gosto de estar próximo dos jogadores e, acima de tudo, entender como eles se sentem. Ninguém melhor do que eles mesmos para saber como o corpo está respondendo”.
Questionado sobre as chances da Albiceleste conquistar o bicampeonato mundial, Mascherano foi direto: “A Argentina vai chegar à Copa do Mundo da melhor maneira possível. É uma seleção que compete em altíssimo nível há muito tempo e conta com jogadores extraordinários”.
Messi, vale lembrar, já é o atleta com mais partidas disputadas em Copas do Mundo, com 26 jogos no currículo. E a tendência é que essa marca seja ampliada, assim como seu número impressionante de atuações pela seleção argentina, que já soma 196 partidas.
Ao falar anteriormente sobre a possibilidade de fazer parte da defesa do título mundial em 2026, o camisa 10 foi sincero e emotivo: “Espero poder estar lá. Já disse antes que gostaria muito de estar. Se não der, estarei acompanhando ao vivo, mas será especial. A Copa do Mundo é especial para todos, para qualquer país — e, principalmente para nós, porque vivemos isso de uma maneira completamente diferente”.
Messi também comentou as conversas com Scaloni: “A verdade é que temos falado sobre isso. Ele entende a situação, já conversamos bastante. Ele sempre me diz que gostaria que eu estivesse lá, em qualquer função. Temos uma relação de muita confiança e podemos falar sobre tudo”.
Messi tem contrato com o Inter Miami até 2028
Messi já descartou a possibilidade de disputar a Finalíssima entre Argentina e Espanha, duelo que colocaria frente a frente o craque argentino e a joia de apenas 18 anos do Barcelona, Lamine Yamal. A partida está marcada para o dia 27 de março, no Estádio de Lusail — palco da final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.
Embora a aposentadoria da seleção comece a surgir no horizonte enquanto Messi avalia seus próximos passos, a despedida dos gramados está longe de acontecer no futebol de clubes. O camisa 10 renovou seu contrato com o Inter Miami, campeão da MLS Cup, até 2028, garantindo que seguirá brilhando nos Estados Unidos por mais alguns anos.