Sem querer, querendo? Javier Mascherano pode ter confirmado intenção de Lionel Messi de jogar ou não pela Argentina a Copa do Mundo de 2026

Mascherano completou, destacando o privilégio de acompanhar Messi de perto no dia a dia e conhecer exatamente a condição física do craque sul-americano: “Gosto de estar próximo dos jogadores e, acima de tudo, entender como eles se sentem. Ninguém melhor do que eles mesmos para saber como o corpo está respondendo”.

Questionado sobre as chances da Albiceleste conquistar o bicampeonato mundial, Mascherano foi direto: “A Argentina vai chegar à Copa do Mundo da melhor maneira possível. É uma seleção que compete em altíssimo nível há muito tempo e conta com jogadores extraordinários”.

Messi, vale lembrar, já é o atleta com mais partidas disputadas em Copas do Mundo, com 26 jogos no currículo. E a tendência é que essa marca seja ampliada, assim como seu número impressionante de atuações pela seleção argentina, que já soma 196 partidas.

Ao falar anteriormente sobre a possibilidade de fazer parte da defesa do título mundial em 2026, o camisa 10 foi sincero e emotivo: “Espero poder estar lá. Já disse antes que gostaria muito de estar. Se não der, estarei acompanhando ao vivo, mas será especial. A Copa do Mundo é especial para todos, para qualquer país — e, principalmente para nós, porque vivemos isso de uma maneira completamente diferente”.

Messi também comentou as conversas com Scaloni: “A verdade é que temos falado sobre isso. Ele entende a situação, já conversamos bastante. Ele sempre me diz que gostaria que eu estivesse lá, em qualquer função. Temos uma relação de muita confiança e podemos falar sobre tudo”.