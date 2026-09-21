A nova Itália de Roberto Mancini começou oficialmente com a coletiva de apresentação do treinador em Coverciano. Na lista de convocados aparecem várias ausências, algumas de última hora, como a de Federico Dimarco, mas uma das que mais gerou discussão foi a de Marco Palestra, ainda lesionado. O lateral ex-Cagliari certamente foi um dos nomes mais comentados de todo o verão, mas sua aventura com a camisa do Chelsea está demorando para decolar.
Sem Itália e com zero jogos, como está indo Palestra no Chelsea
A transferência de verão
De volta à Atalanta após o ano no Cagliari por empréstimo, Palestra foi por mais de um mês de mercado de transferências o objeto de desejo da Inter, que nunca fez nada para esconder as negociações em andamento e o interesse.
No fim, porém, entrando de última hora com uma oferta relançada fora do mercado, foi o Chelsea quem garantiu a contratação do jogador nascido em 2005 por um valor total de 60 milhões de euros, bônus incluídos, e um contrato de 6 anos no valor de 5 milhões de euros líquidos por temporada.
GRANDE HYPE E EXPECTATIVA
Os valores da transferência, a decepção da Inter e a história de mais um italiano na Premier League inevitavelmente fizeram explodir o hype e a expectativa em torno do lateral-direito que, desde o início, sob o comando de Xabi Alonso, demonstrou nos amistosos de verão estar à altura do que o treinador espanhol exigia dele. Atuações sólidas contra Tottenham, Milan e Juventus, que deixavam prever um início de temporada como titular absoluto.
A lesão
Estava tudo pronto para a estreia oficial contra o Fulham, no último 24 de agosto, mas a poucos dias do início da partida veio a lesão. Uma parada que, para o Chelsea, deveria ser apenas um leve desgaste muscular mas que, desde então, na prática obrigou Palestra a adiar constantemente o dia de uma estreia oficial que nunca chegou.
AINDA NOS BOXES
Embora o Chelsea não tenha confirmado a presença de uma lesão, as únicas palavras que deixaram claro como a parada do italiano era séria foram pronunciadas pelo técnico Xabi Alonso em entrevista coletiva.
Na entrevista coletiva pré-jogo da partida da Carabao Cup contra o Luton Town, o treinador espanhol destacou que "Para Palestra, talvez tenhamos de aprofundar um pouco a questão".
PRONTO DEPOIS DA PARADA
Os exames confirmaram, portanto, a presença da lesão e, consequentemente, sua indisponibilidade durante todo o mês de setembro. Das sete partidas oficiais disputadas pelo Chelsea, Palestra jogou zero.
"A lesão é no quadríceps. Ele está quase na fase final da recuperação" concluiu Xabi Alonso há poucos dias. A certeza, portanto, é de que o fim do pesadelo está agora a um passo e, após a ausência contra o Brentford, o foco agora está voltado para o jogo contra o Bournemouth na volta da pausa.
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