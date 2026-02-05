Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Tauan Ambrosio

Sem impacto em dois jogos - Lucas Paquetá descobre qual será seu primeiro desafio no retorno ao Flamengo

A tendência com Paquetá é não demorar para decidir. É um jogador de elite no melhor time do país. O grande problema é a ansiedade de achar que a maior contratação da história do futebol brasileiro seja obrigada, como se estivéssemos falando de um jogo de certezas, a decidir tudo logo de cara

Ser a contratação mais cara da história de um negócio como o futebol brasileiro, e em um clube como o Flamengo, não é para qualquer um. Apenas jogadores comprovadamente habilidosos cumprem com os requisitos necessários para tal. E Lucas Paquetá chegou para ser, se não “o cara” do jogo disputado por aqui, ao menos um dos três maiores protagonistas.

É um peso comum. E que também ilustra como a velocidade da ansiedade é desproporcional aos processos: Paquetá conhece o Flamengo, foi criado na base do clube e acompanhava os jogos enquanto esteve na Europa. Mas é diferente chegar e começar a jogar.

Tamanho foi o impacto representado pelo investimento de 42 milhões de euros feito pelo Flamengo, para tirar o meia-atacante do West Ham, que todos esperavam ver Paquetá desequilibrando jogos assim que pisasse em campo. Mas as coisas não funcionam bem assim.

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱
  • FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANSAFP

    Ainda sem resolver

    Paquetá disputou dois jogos e não completou 90 minutos em nenhum. Contra o Corinthians, na Supercopa do Brasil, entrou no segundo tempo e foi personagem de um gol perdido daqueles que te fazem questionar as maiores noções de realidade.

    Em sua reestreia no Maracanã, contra o Internacional, pelo Brasileirão, também não teve impacto e foi substituído no segundo tempo, por Carrascal, quando os gaúchos ainda venciam por 1 a 0.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já! 

    O Flamengo melhorou sem Paquetá em campo e chegou ao empate que selou o placar final de 1 a 1 em pênalti convertido por Arrascaeta – que ainda segue como protagonista óbvio e absoluto do time. O que isso diz sobre o futebol de Paquetá? Praticamente nada.

    O camisa 20 tentou criar boas chances de gol nas duas vezes em que esteve em campo, mas o passe final acabou não dando certo. Quando os adversários não bloquearam a boa tentativa, o companheiro não conseguiu alcançar a bola ou ler a jogada.

    • Publicidade
  • FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANSAFP

    Ansiedade generalizada

    Ou seja, é preciso tempo. Adaptar-se ao time. Não deve demorar muito, mas também não há problema em não ser decisivo em seus dois primeiros jogos. Até porque o Flamengo ainda parece estar numa espécie de ressaca após o espetacular 2025: não ganhou nenhum jogo com seu time principal ainda.

    Em 2025, Vitor Roque roubou os holofotes como contratação mais cara do futebol brasileiro até então e demorou muito para causar impacto ral. Seu primeiro gol demorou mais de dez jogos para acontecer e, quando enfim veio, não anunciou logo de cara uma revolução. O camisa 9 demorou para engrenar, mas quando engrenou provou ser um dos melhores em ação por aqui.

    A tendência com Paquetá é não demorar para decidir. É um jogador de elite no melhor time do país. O grande problema é a ansiedade de achar que a maior contratação da história do futebol brasileiro seja obrigada, como se estivéssemos falando de um jogo de certezas, a decidir tudo logo de cara. Poderia até acontecer, mas não tem problema não ter acontecido ainda.

    Foram apenas dois jogos, nenhum deles atuando os 90 minutos. Fevereiro acabou de começar. Enquanto isso, no entanto, Lucas Paquetá já sabe qual é seu primeiro grande desafio neste Flamengo: vencer a ansiedade generalizada.

Carioca
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Sampaio Corrêa-RJ crest
Sampaio Corrêa-RJ
SAC
0