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Sem entrar em campo: como Yassine Bounou obrigou o Al-Hilal a tomar a decisão mais difícil?

Especiais e Opinião
Y. Bounou
Al Hilal
Campeonato Saudita
Marrocos
Arábia Saudita

O leão de Marrocos faz história

O Al-Hilal planejava fazer mudanças evidentes em seu elenco de goleiros antes do início da nova temporada, mas alguns acontecimentos dentro da equipe obrigaram a diretoria a refazer completamente seus cálculos.

Entre o desejo de renovação e a manutenção de um elenco mais flexível, "o Líder" se viu diante de uma decisão que não estava em seus planos iniciais.


  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono continua apesar de todas as expectativas

    De acordo com os últimos desdobramentos, o Al-Hilal optou por manter o marroquino Yassine Bounou e não aceitar sua saída, apesar dos relatos que ligaram o goleiro a uma possível saída do clube durante a atual janela de transferências do verão.

    A permanência de Bounou significa que o goleiro marroquino continua no topo da lista de opções do Al-Hilal para a nova temporada, depois de ter havido uma tendência de promover uma mudança na posição de goleiro e reorganizar a lista de estrangeiros.

    A decisão não esteve ligada apenas ao desejo do Al-Hilal de manter um dos principais goleiros do time, mas também foi resultado de uma avaliação clara das opções disponíveis no elenco, especialmente diante da ausência de um substituto que oferecesse à comissão técnica as mesmas garantias.

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  • Al-Rabiei e Al-Owais não definiram a equação

    O Al-Hilal contava com a dupla Mohammed Al-Rubaie e Mohammed Al-Owais como opções nacionais na posição de goleiro, mas as atuações apresentadas por eles não foram suficientes para convencer a diretoria de que o time seria capaz de abrir mão de Bono sem sofrer impacto técnico.

    Consequentemente, a ideia da saída de Bono tornou-se mais complicada, especialmente porque o time entra em uma temporada repleta de compromissos e precisa de um goleiro que tenha experiência e capacidade de lidar com os grandes jogos.

    Nesse ponto, a questão deixou de ser um desejo de mudar o elenco para se tornar uma necessidade técnica, depois que as opções alternativas provaram que abrir mão de Bono no momento atual poderia representar um risco maior do que mantê-lo.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A decisão mais difícil: Bono vira as contas de cabeça para baixo

    A permanência de Bono representa uma decisão difícil para o Al-Hilal, porque veio ao contrário das expectativas anteriores sobre o futuro do goleiro, mas, ao mesmo tempo, parece uma decisão lógica do ponto de vista técnico.

    Leia também: Cristiano Ronaldo e a última dança: ele deixará o Al-Nassr pela porta da frente?

    Isso porque o Al-Hilal não pode começar uma nova temporada com um goleiro que não está pronto para suportar a pressão, principalmente porque a equipe disputa títulos nacionais e continentais, e qualquer erro nessa posição pode ter um custo elevado.



    Dessa forma, Bono praticamente obrigou o Al-Hilal a rever seus cálculos, fazendo com que o goleiro marroquino permanecesse no projeto durante a nova temporada, depois de ter tido seu nome cotado para deixar o clube.

    No fim das contas, manter Bono pode ser a opção mais segura para o Al-Hilal, mesmo que não fosse a decisão que a diretoria desejava tomar desde o início, pois a força das alternativas não era suficiente para substituir um goleiro do tamanho e da experiência do internacional marroquino.

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