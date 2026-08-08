De acordo com os últimos desdobramentos, o Al-Hilal optou por manter o marroquino Yassine Bounou e não aceitar sua saída, apesar dos relatos que ligaram o goleiro a uma possível saída do clube durante a atual janela de transferências do verão.

A permanência de Bounou significa que o goleiro marroquino continua no topo da lista de opções do Al-Hilal para a nova temporada, depois de ter havido uma tendência de promover uma mudança na posição de goleiro e reorganizar a lista de estrangeiros.

A decisão não esteve ligada apenas ao desejo do Al-Hilal de manter um dos principais goleiros do time, mas também foi resultado de uma avaliação clara das opções disponíveis no elenco, especialmente diante da ausência de um substituto que oferecesse à comissão técnica as mesmas garantias.