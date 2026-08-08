A permanência de Bono representa uma decisão difícil para o Al-Hilal, porque veio ao contrário das expectativas anteriores sobre o futuro do goleiro, mas, ao mesmo tempo, parece uma decisão lógica do ponto de vista técnico.
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Isso porque o Al-Hilal não pode começar uma nova temporada com um goleiro que não está pronto para suportar a pressão, principalmente porque a equipe disputa títulos nacionais e continentais, e qualquer erro nessa posição pode ter um custo elevado.
Dessa forma, Bono praticamente obrigou o Al-Hilal a rever seus cálculos, fazendo com que o goleiro marroquino permanecesse no projeto durante a nova temporada, depois de ter tido seu nome cotado para deixar o clube.
No fim das contas, manter Bono pode ser a opção mais segura para o Al-Hilal, mesmo que não fosse a decisão que a diretoria desejava tomar desde o início, pois a força das alternativas não era suficiente para substituir um goleiro do tamanho e da experiência do internacional marroquino.