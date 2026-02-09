“Sem Cristiano Ronaldo, ninguém assistiria à Liga Profissional Saudita” – Toni Kroos defende estrela do Al-Nassr após greve

Ronaldo tomou a decisão de se retirar da disputa para jogar pelo Nassr, depois de ver o PIF, proprietário dos quatro principais clubes do país, permitir que Karim Benzema se transferisse do Ittihad para o Hilal, fortalecendo os rivais mais próximos do Nassr na disputa pelo título.

No entanto, a Saudi Pro League repreendeu Ronaldo por suas ações, emitindo uma declaração que dizia: “A Saudi Pro League é estruturada em torno de um princípio simples: todos os clubes operam de forma independente sob as mesmas regras.

Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente em toda a liga.

Cristiano está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, determina decisões além de seu próprio clube.

“As recentes atividades de transferência demonstram claramente essa independência. Um clube se fortaleceu de uma maneira específica. Outro escolheu uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro de parâmetros financeiros aprovados.

“A competitividade da liga fala por si. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está muito acirrada. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando como pretendido.

“O foco continua sendo o futebol — em campo, onde ele deve estar — e a manutenção de uma competição credível e competitiva para jogadores e torcedores.”