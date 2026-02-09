AFP
“Sem Cristiano Ronaldo, ninguém assistiria à Liga Profissional Saudita” – Toni Kroos defende estrela do Al-Nassr após greve
A greve contínua de Ronaldo
Segundo o jornal A Bola, Ronaldo já voltou aos treinos com o Al-Nassr depois de ter faltado aos últimos dois jogos em protesto contra as negociações de transferência de janeiro. O Nassr já marcou a data do seu regresso, contra o Al-Fateh no próximo fim de semana. O Nassr joga contra o Arkadag no Turquemenistão na Liga dos Campeões Asiática 2 a meio da semana, mas Ronaldo não está previsto para jogar nesse encontro.
Agora, o ex-companheiro Kroos, que jogou ao lado do português no Real, defendeu suas ações, insistindo que ninguém assistiria à Liga Profissional Saudita se ele não estivesse ativo na competição.
Ele disse em seu podcast, segundo o O Jogo: “A liga saudita é um fenômeno estranho. Ninguém tinha ouvido falar dela antes da chegada de Cristiano Ronaldo, e agora desrespeitam o homem que os colocou no mapa mundial. Se Cristiano sair amanhã, esta liga perderá todo o seu charme. Sem Ronaldo, ninguém assistiria à liga saudita.”
O acesso de raiva de Ronaldo
Ronaldo tomou a decisão de se retirar da disputa para jogar pelo Nassr, depois de ver o PIF, proprietário dos quatro principais clubes do país, permitir que Karim Benzema se transferisse do Ittihad para o Hilal, fortalecendo os rivais mais próximos do Nassr na disputa pelo título.
No entanto, a Saudi Pro League repreendeu Ronaldo por suas ações, emitindo uma declaração que dizia: “A Saudi Pro League é estruturada em torno de um princípio simples: todos os clubes operam de forma independente sob as mesmas regras.
Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente em toda a liga.
Cristiano está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, determina decisões além de seu próprio clube.
“As recentes atividades de transferência demonstram claramente essa independência. Um clube se fortaleceu de uma maneira específica. Outro escolheu uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro de parâmetros financeiros aprovados.
“A competitividade da liga fala por si. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está muito acirrada. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando como pretendido.
“O foco continua sendo o futebol — em campo, onde ele deve estar — e a manutenção de uma competição credível e competitiva para jogadores e torcedores.”
As ambições de Ronaldo
Ronaldo ganha atualmente cerca de £ 400.000 por dia, mas tem sido fundamental para a conquista do título do Nassr nesta temporada.
Ele marcou 17 gols em 18 jogos do campeonato e até foi aconselhado a nunca se aposentar, apesar de ter comemorado recentemente seu 41º aniversário.
A lenda brasileira Roberto Carlos disse: “Cristiano não pode parar, nunca. Se ele decidir parar de jogar, vou ligar para ele e dizer para não parar. Ele é um daqueles jogadores que representam muito, tanto para os clubes quanto para a seleção nacional, para as crianças, para os jogadores mais jovens. Ele nunca deve parar de jogar futebol, mesmo que seja com uma perna só ou engatinhando. Ele transmite muita força e energia para qualquer menino que queira começar.”
“Para aqueles que amam Cristiano e o futebol, vê-lo continuar a fazer história e quebrar recordes é maravilhoso. O único jogador a ter marcado 1.000 gols foi Pelé, mas Cristiano pode entrar para a lista. Eu o vejo feliz e confiante na liga saudita. Tenho certeza absoluta de que ele alcançará esse marco. Ele nunca se lesiona. Continua jogando bem, é um exemplo a ser seguido, Portugal merece parabéns.”
O que vem a seguir?
O Al-Nassr enfrenta o Fateh no próximo jogo do campeonato, no fim de semana que vem, com Ronaldo previsto para retornar ao time titular.
