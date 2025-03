As seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026 em EUA, México e Canadá: veja todos os países garantidos

Em novo formato, competição reunirá 48 seleções do mundo todo; veja os classificados

As eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 avançam para momentos decisivos ao redor do mundo, com seleções de diferentes continentes lutando por uma vaga no maior torneio da história. Com 48 participantes pela primeira vez, o Mundial sediado por México, Estados Unidos e Canadá contará com representantes das seis confederações continentais, definidos por meio de qualificatórias regionais.

A Uefa terá 16 vagas diretas, enquanto a CAF contará com nove representantes. Já a AFC terá oito seleções classificadas, enquanto a Conmebol e a Concacaf garantirão seis vagas cada, incluindo os três anfitriões. A OFC terá 1 vaga direta.

As últimas duas vagas serão decididas em um torneio de repescagem, que reunirá seis seleções: uma de cada confederação, exceto a Uefa, além de um time extra da confederação dos países-sede. O critério de classificação para duas dessas equipes será baseado no Ranking da Fifa.