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CT Columbia Park, onde a seleção treinará na Copa do Mundo 2026Rafael Ribeiro/CBF
Pedro Augusto Dias

Seleção treina em complexo de mais de R$ 500 milhões durante a Copa do Mundo

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Centro de treinamento escolhido pela CBF para servir de base na Copa do Mundo foi inaugurado em 2026, conta com oito campos e estrutura de ponta para preparação dos jogadores

A seleção brasileira iniciou nesta semana os trabalhos no centro de treinamento que servirá como sua casa durante a Copa do Mundo de 2026. Localizado em Morristown, no estado de Nova Jersey, o complexo foi inaugurado há pouco mais de um mês e recebeu investimentos superiores a US$ 100 milhões, valor que ultrapassa R$ 500 milhões na cotação atual.

Escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol como base para toda a campanha no Mundial, o espaço reúne uma das estruturas mais modernas do futebol norte-americano. A proximidade com o hotel da delegação e com o estádio da estreia do Brasil foi determinante para a definição do local, considerado prioridade pela comissão técnica desde o sorteio dos grupos.

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  • Estrutura de alto nível para a Copa

    O centro de treinamento pertence ao New York Red Bulls, da Major League Soccer, e conta com oito campos de futebol. Destes, dois foram preparados especialmente para receber as seleções durante a Copa do Mundo, utilizando o mesmo tipo de gramado desenvolvido para a competição e aprovado pela Fifa.

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    Além dos campos, a estrutura oferece academia, salas de reunião, áreas de recuperação física, espaços para tratamento médico e reabilitação, além de piscinas de hidromassagem, saunas e vestiários exclusivos para os atletas.

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  • Escolha estratégica da CBF

    A definição pelo complexo em Nova Jersey foi facilitada pela localização e pela qualidade das instalações. Durante as visitas técnicas realizadas pela CBF, a entidade constatou que não seriam necessários investimentos adicionais para adequar o local às exigências da seleção, diferentemente de outras opções avaliadas na região de Nova York.

    Outro fator importante foi a logística. O CT está a cerca de 15 minutos do hotel da delegação e próximo ao MetLife Stadium, palco da estreia brasileira contra o Marrocos, marcada para o dia 13 de junho. A estrutura servirá como base da equipe ao longo de toda a fase de grupos do Mundial.