Seleção treina em complexo de mais de R$ 500 milhões durante a Copa do Mundo

A seleção brasileira iniciou nesta semana os trabalhos no centro de treinamento que servirá como sua casa durante a Copa do Mundo de 2026. Localizado em Morristown, no estado de Nova Jersey, o complexo foi inaugurado há pouco mais de um mês e recebeu investimentos superiores a US$ 100 milhões, valor que ultrapassa R$ 500 milhões na cotação atual.

Escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol como base para toda a campanha no Mundial, o espaço reúne uma das estruturas mais modernas do futebol norte-americano. A proximidade com o hotel da delegação e com o estádio da estreia do Brasil foi determinante para a definição do local, considerado prioridade pela comissão técnica desde o sorteio dos grupos.