A seleção GOAL da temporada europeia 2025/26 até agora: Kylian Mbappé, Lamine Yamal e um brasileiro entram na lista

Na Bundesliga, o Campeonato Alemão, o roteiro é conhecido. O Bayern de Munique, agora comandado por Vincent Kompany, abriu nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund e já dispara na liderança.

No Campeonato Francês, o cenário é bem diferente. O Paris Saint-Germain vê sua hegemonia ser ameaçada pelo surpreendente Lens, enquanto Olympique de Marseille e Lille também mostram regularidade suficiente para sonhar com o título.

O campeonato mais equilibrado do momento é o italiano Os cinco primeiros colocados estão separados por apenas quatro pontos, com a Inter de Milão na frente, seguida de perto por Milan, Napoli, Roma e uma Juventus em recuperação.

Em LaLiga, a disputa está concentrada em dois gigantes: o Barcelona tenta segurar o Real Madrid. Já na Premier League, o Arsenal aparece novamente como principal candidato ao título, com o Manchester City logo atrás e um Aston Villa cada vez mais competitivo sob o comando de Unai Emery.

Na Champions League, o Arsenal também lidera sua chave, dois pontos à frente do Bayern. Logo abaixo, a briga por um lugar no top 8 — que garante vaga direta nas oitavas — segue totalmente aberta, com Liverpool, Borussia Dortmund, Chelsea e o próprio Barcelona rondando a zona de classificação.

Mas, afinal, quem mais se destacou até aqui? A GOAL reuniu a Seleção da Temporada Europeia 2025/26 (até agora), levando em conta o desempenho individual, os números e o impacto de cada jogador nas equipes que brigam por títulos no continente.