European team of the season 2025-26 GFX 16:9Getty/GOAL
James Westwood

A seleção GOAL da temporada europeia 2025/26 até agora: Kylian Mbappé, Lamine Yamal e um brasileiro entram na lista

Com metade da temporada já disputada, é hora de olhar para quem realmente fez a diferença nas principais ligas da Europa. Antes disso, vale passar pelo cenário atual do futebol europeu

Na Bundesliga, o Campeonato Alemão, o roteiro é conhecido. O Bayern de Munique, agora comandado por Vincent Kompany, abriu nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund e já dispara na liderança.

No Campeonato Francês, o cenário é bem diferente. O Paris Saint-Germain vê sua hegemonia ser ameaçada pelo surpreendente Lens, enquanto Olympique de Marseille e Lille também mostram regularidade suficiente para sonhar com o título.

O campeonato mais equilibrado do momento é o italiano Os cinco primeiros colocados estão separados por apenas quatro pontos, com a Inter de Milão na frente, seguida de perto por Milan, Napoli, Roma e uma Juventus em recuperação.

Em LaLiga, a disputa está concentrada em dois gigantes: o Barcelona tenta segurar o Real Madrid. Já na Premier League, o Arsenal aparece novamente como principal candidato ao título, com o Manchester City logo atrás e um Aston Villa cada vez mais competitivo sob o comando de Unai Emery.

Na Champions League, o Arsenal também lidera sua chave, dois pontos à frente do Bayern. Logo abaixo, a briga por um lugar no top 8 — que garante vaga direta nas oitavas — segue totalmente aberta, com Liverpool, Borussia Dortmund, Chelsea e o próprio Barcelona rondando a zona de classificação.

Mas, afinal, quem mais se destacou até aqui? A GOAL reuniu a Seleção da Temporada Europeia 2025/26 (até agora), levando em conta o desempenho individual, os números e o impacto de cada jogador nas equipes que brigam por títulos no continente.

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    GOL: Thibaut Courtois (Real Madrid)

    Mesmo mais exigido do que o normal por causa dos problemas defensivos do Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso, Courtois voltou a mostrar por que segue no topo. Aos 33 anos, ele tem sido decisivo, especialmente na Champions League, onde soma 28 defesas em cinco jogos — o melhor número entre os goleiros até aqui. O auge foi em Anfield, com oito intervenções contra o Liverpool. O próprio Unai Simón resumiu bem: se Courtois não alcança a bola, ninguém alcança.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    LD: Jurrien Timber (Arsenal)

    Timber virou peça-chave do Arsenal dos dois lados do campo. Forte no um contra um, agressivo na marcação e seguro com a bola, ele está entre os líderes em desarmes na Premier League. Mikel Arteta não economizou elogios após grande atuação na Champions: segundo o técnico, o holandês elevou o nível da equipe.

  • Dayot UpamecanoGetty Images

    ZAG: Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

    Muito criticado no passado, Upamecano respondeu dentro de campo. Com Jonathan Tah, formou uma dupla sólida e cresceu jogando em linha alta com Vincent Kompany. Evoluiu nas decisões e virou indispensável para um Bayern que volta a brigar forte por títulos na Alemanha e na Champions League.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    ZAG: Gabriel Magalhães (Arsenal)

    O Arsenal ficou conhecido pela força nas bolas paradas, e Gabriel é o símbolo disso. Sempre perigoso no ataque e seguro pelo alto na defesa, ele ainda contribui na saída de bola. A atuação contra o Atlético de Madrid, com gol, alto índice de passes certos e chance criada, resume bem sua temporada.

  • Nuno Mendes PSG 2025Getty Images

    LE: Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Eleito o 10º melhor do mundo na Bola de Ouro 2025, Nuno Mendes segue em alto nível. Rápido, técnico e decisivo, já soma oito participações em gols na temporada. Contra o Barcelona, além de ajudar no placar, anulou Lamine Yamal — feito que diz muito sobre seu impacto.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP

    PD: Lamine Yamal (Barcelona)

    Mesmo lidando com dores na virilha, Yamal continua sendo o jogador mais imprevisível da Europa. Aos 18 anos, já tem 20 participações diretas em gols em 20 jogos. Cria chances em volume altíssimo em LaLiga e decide partidas sozinho, como mostrou na Champions League.

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    MEI: Pedri (Barcelona)

    Pedri é o cérebro do Barça. Lidera em passes certos e para o terço final, além de aparecer entre os melhores em dribles. Calmo, inteligente e incansável sem a bola, lembra os melhores momentos de Andrés Iniesta e sustenta o time mesmo em jogos de alta pressão.

  • Vitinha PSG 2025Getty Images

    MEI: Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Vitinha dita o ritmo do PSG. Seguro, sempre bem posicionado e raramente perde a bola, ele lidera estatísticas de passes na Ligue 1 e na Champions League. Thomas Frank chegou a dizer que ele pode ser o próximo Bola de Ouro. Não é exagero: hoje, poucos controlam o jogo como ele.

  • luis diaz(C)Getty images

    PE: Luis Díaz (Bayern de Munique)

    Luis Díaz caiu como uma luva no Bayern. Contratado para substituir Leroy Sané, entregou mais: já são 13 gols e sete assistências em 22 jogos. Direto, intenso e decisivo, virou a principal válvula de escape do time de Kompany.

  • Haaland CityGetty

    PD: Erling Haaland (Manchester City)

    Depois de uma temporada abaixo do próprio padrão, Haaland voltou a ser devastador. Já se aproxima novamente de marcas históricas na Premier League e mantém presença forte na artilharia da Champions League.

    O que chama atenção, porém, é sua evolução fora da área. Mais participativo, melhor no passe e até mais comprometido defensivamente, o norueguês se adapta cada vez mais ao modelo de Pep Guardiola. Quando o City engrena, Haaland costuma ser o rosto dessa engrenagem.

  • Kylian Mbappe celebrationGetty

    ATA: Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Vestir a camisa 10 do Real Madrid nunca foi simples — e Mbappé transformou o peso histórico em motivação. Líder de gols em LaLiga e na Champions League, ele assumiu o protagonismo em um time que oscila coletivamente.

    Mais do que finalizar, Mbappé cria, acelera e decide. Lidera estatísticas de chances criadas e assistências esperadas, mostrando um jogo cada vez mais completo. Assim como Cristiano Ronaldo em seu auge, ele carrega o Real Madrid nas costas — e faz isso com autoridade.

