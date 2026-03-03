A Inglaterra é, sem dúvida, uma das potências do futebol mundial, com alguns jogadores lendários que vestiram a camisa dos Três Leões. No entanto, quando se trata de sorte, a seleção europeia muitas vezes ficou aquém. Apesar de seu status histórico, a Inglaterra conseguiu conquistar apenas um único troféu importante, na Copa do Mundo de 1966, quando derrotou a Alemanha e levantou o cobiçado título.
Desde esse triunfo icônico, a Inglaterra enfrentou uma série de decepções no maior palco do futebol. A seleção chegou muito perto de chegar à final na edição de 2018 do torneio, mas foi eliminada pela Croácia na semifinal, apesar de ter assumido a liderança no início da partida.
Em 2022, foi eliminada pela França nas quartas de final, quando Harry Kane, entre todos, perdeu uma chance crucial de empatar nos minutos finais com um pênalti. Assim como sua sorte na Copa do Mundo, a Inglaterra passou por decepções semelhantes no Campeonato Europeu.
Sem nunca ter vencido a Eurocopa, eles chegaram dolorosamente perto em 2021 e 2024, chegando à final em torneios consecutivos. No entanto, foi a Itália que os derrotou em 2021, seguida pela Espanha em 2024, marcando o fim da gestão de Gareth Southgate como técnico dos Três Leões.
Agora, com o especialista em eliminatórias Thomas Tuchel no comando, os torcedores ingleses estão otimistas em finalmente quebrar a maldição que dura décadas e levantar o troféu icônico na próxima Copa do Mundo da FIFA em 2026. Será que finalmente vai voltar para casa? Vamos avaliar suas chances analisando mais de perto a força do time.