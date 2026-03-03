Goal.com
Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores chegarão ao grande evento nos EUA, México e Canadá?

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo da FIFA 2026

A Inglaterra é, sem dúvida, uma das potências do futebol mundial, com alguns jogadores lendários que vestiram a camisa dos Três Leões. No entanto, quando se trata de sorte, a seleção europeia muitas vezes ficou aquém. Apesar de seu status histórico, a Inglaterra conseguiu conquistar apenas um único troféu importante, na Copa do Mundo de 1966, quando derrotou a Alemanha e levantou o cobiçado título.

Desde esse triunfo icônico, a Inglaterra enfrentou uma série de decepções no maior palco do futebol. A seleção chegou muito perto de chegar à final na edição de 2018 do torneio, mas foi eliminada pela Croácia na semifinal, apesar de ter assumido a liderança no início da partida.

Em 2022, foi eliminada pela França nas quartas de final, quando Harry Kane, entre todos, perdeu uma chance crucial de empatar nos minutos finais com um pênalti. Assim como sua sorte na Copa do Mundo, a Inglaterra passou por decepções semelhantes no Campeonato Europeu.

Sem nunca ter vencido a Eurocopa, eles chegaram dolorosamente perto em 2021 e 2024, chegando à final em torneios consecutivos. No entanto, foi a Itália que os derrotou em 2021, seguida pela Espanha em 2024, marcando o fim da gestão de Gareth Southgate como técnico dos Três Leões.

Agora, com o especialista em eliminatórias Thomas Tuchel no comando, os torcedores ingleses estão otimistas em finalmente quebrar a maldição que dura décadas e levantar o troféu icônico na próxima Copa do Mundo da FIFA em 2026. Será que finalmente vai voltar para casa? Vamos avaliar suas chances analisando mais de perto a força do time.

  • FBL-ENG-TRAININGAFP

    Goleiros

    Entre os postes, a Inglaterra tem a sorte de contar com alguns dos melhores goleiros da Premier League. Jordan Pickford, do Everton, era o titular durante a gestão de Gareth Southgate na seleção inglesa, mas as coisas podem mudar sob o comando de Thomas Tuchel.

    Dean Henderson apresentou argumentos fortes para ser considerado para a vaga de titular com suas atuações no Crystal Palace nesta temporada, com Tuchel lhe dando algumas chances como titular nos jogos internacionais do outono. No entanto, Pickford ainda foi escalado com mais frequência no final de 2025, sugerindo que o ex-técnico do Chelsea deve continuar com o goleiro de 31 anos.

    A dupla do Newcastle United, Nick Pope e Aaron Ramsdale, também são opções fortes e podem ser incluídas nos planos de Tuchel para o espetáculo nos EUA, Canadá e México, assim como James Trafford, após sua transferência para o Manchester City no verão.

    JogadorClube 
    Jordan PickfordEverton
    Dean HendersonCrystal Palace
    Nick PopeNewcastle United
    Aaron RamsdaleNewcastle
    James TraffordManchester City
  • Nico O'ReillyGetty Images

    Defensores

    Na defesa, Tuchel terá algumas decisões importantes a tomar, já que a seleção inglesa está repleta de opções de qualidade. Para se ter uma ideia da profundidade do elenco, só na lateral direita, a Inglaterra tem seis jogadores de ponta na disputa. Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier, Valentino Livramento, Reece James e Rico Lewis estão todos competindo por uma vaga sob o comando de Tuchel na lateral direita.

    A situação é semelhante na esquerda, embora não tão concorrida, a Inglaterra ainda possui uma profundidade notável com Luke Shaw, Lewis Hall, Nico O'Reilly e Djed Spence, todos disputando uma vaga na equipe titular.

    No centro da defesa, Tuchel enfrentará mais uma vez um dilema de seleção ao decidir sua dupla ideal de zagueiros centrais. John Stones, Ben White, Harry Maguire, Trevoh Chalobah, Marc Guehi e Ezri Konsa são todos candidatos fortes, apenas para citar alguns. Será interessante ver qual linha defensiva o técnico alemão definirá antes do grande evento daqui a alguns meses.

    JogadorClube
    Trent Alexander-ArnoldReal Madrid
    Ben WhiteArsenal
    Marc GuehiCrystal Palace
    Dan BurnNewcastle United
    Lewis HallNewcastle United
    Levi ColwillChelsea
    Fikayo TomoriAC Milan
    Luke ShawManchester United
    Joe GomezLiverpool
    Rico LewisManchester City
    Reece JamesChelsea
    Kyle WalkerBurnley
    Trevoh ChalobahChelsea
    Nico O'ReillyManchester City
    Jarell QuansahBayer Leverkusen
    Max KilmanWest Ham United
    Valentino LivramentoNewcastle United
    Djed SpenceTottenham Hotspur
    John StonesManchester City
    Keane Lewis-PotterBrentford
    Ben ChilwellEstrasburgo
    Harry MaguireManchester United
    James JustinLeicester City
    Archie GrayTottenham Hotspur
    Kieran TrippierNewcastle United
    Myles Lewis-SkellyArsenal
  • Jude Bellingham Declan Rice EnglandGetty

    Meio-campistas

    Passando para o meio-campo, a Inglaterra mais uma vez tem uma grande variedade de opções de alto nível para escolher. Declan Rice tem sido fundamental tanto para o clube quanto para o país, assumindo com autoridade a função de meio-campista defensivo. Enquanto isso, jogadores como Jude Bellingham, Cole Palmer e Phil Foden são joias do ataque que podem facilmente se destacar como os melhores jogadores da Inglaterra no torneio do ano que vem, especialmente sob o comando de um técnico como Tuchel.

    Jack Grealish começou a temporada com força total, emprestado pelo Manchester City ao Everton, mas uma lesão grave colocou em risco suas esperanças de disputar a Copa do Mundo. O talentoso astro do Aston Villa, Morgan Rogers, apresentou seu caso para ser convocado, assim como Adam Wharton e Elliot Anderson, ambos ligados a uma possível transferência para o Manchester United.

    Conor Gallagher está de volta à disputa após se transferir de volta para a Inglaterra, para o Tottenham, enquanto Eberechi Eze, Alex Scott, do Bournemouth, e Jordan Henderson também serão considerados. James Maddison esperava um grande ano antes da Copa do Mundo, mas uma lesão no ligamento cruzado anterior na pré-temporada praticamente acabou com seus sonhos de representar a Inglaterra nos Estados Unidos.

    JogadorClube
    Cole PalmerChelsea
    Jude BellinghamReal Madrid
    Phil FodenManchester City
    Declan RiceArsenal
    Jack GrealishEverton
    Jacob RamseyNewcastle
    Harvey ElliotAston Villa
    Conor GallagherTottenham Hotspur
    Kobbie MainooManchester United
    Eberechi EzeArsenal
    Curtis JonesLiverpool
    Alex ScottBournemouth
    Morgan RogersAston Villa
    James McAteeNottingham Forest
    Jordan HendersonBrentford
    Elliot AndersonNottingham Forrest
    Adam WhartonCrystal Palace
  • Harry Kane England 2024Getty

    Atacantes

    Defesa: Assim como seu forte meio-campo e defesa, a Inglaterra também tem um ataque bem equilibrado. O maior artilheiro de todos os tempos e atual capitão da Inglaterra, Harry Kane, deve mais uma vez liderar o ataque dos Três Leões na Copa do Mundo deste ano.

    Enquanto isso, Bukayo Saka, do Arsenal, é outra opção letal que pode ser decisiva nas pontas. No início da temporada, Ollie Watkins era visto como o substituto natural de Kane, mas uma queda de rendimento abriu as portas para jogadores como Dominic Solanke, Dominic Calvert-Lewin ou até mesmo Ivan Toney entrarem na disputa.

    O jovem Anthony Gordon é outro talento empolgante que pode prosperar sob a orientação de Tuchel. Marcus Rashford, que impressionou por empréstimo ao Barcelona, também pode desempenhar um papel importante, desde que garanta uma vaga na seleção final.

    Além disso, Liam Delap e Jarrod Bowen são duas opções fortes a serem consideradas por Tuchel na formação de um ataque versátil e perigoso.

    JogadorClube
    Harry KaneBayern de Munique
    Bukayo SakaArsenal
    Anthony GordonNewcastle United
    Ollie WatkinsAston Villa
    Dominic SolankeTottenham Hotspur
    Marcus RashfordBarcelona
    Jadon SanchoAston Villa
    Liam DelapChelsea
    Jarrod BowenWest Ham United
    Harvey BarnesNewcastle United
    Noni MaduekeArsenal
    Danny WelbeckBrighton
    Ethan NwaneriArsenal
    Dwight McNeilEverton
    Tammy AbrahamAston Villa
    Ivan ToneyAl-Ahli
    Reiss NelsonArsenal
  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    Os jogadores estrela da Inglaterra

    Como podemos ver pela força do elenco, os Três Leões não têm falta de jogadores estrela em nenhuma das áreas do campo. No entanto, há alguns que são simplesmente excepcionais e os melhores em suas posições.

    Jogadores como Cole Palmer e Jude Bellingham têm estado no auge de sua carreira, tanto nos clubes quanto na seleção, e mais uma vez serão cruciais para decidir o destino da Inglaterra no grande evento do próximo ano. Na linha de frente, Harry Kane e Bukayo Saka serão fundamentais. Kane quebrou todos os recordes da Bundesliga jogando pelo Bayern de Munique, enquanto Saka continuou seu domínio na Premier League pelo Arsenal, apesar de sua pouca idade.

    Declan Rice, na função de meio-campista defensivo, será um jogador fundamental para segurar o meio-campo dos Três Leões, enquanto Marc Guehi deve ser o pilar e uma figura-chave na liderança da defesa da equipe de Tuchel.

    Trent Alexander-Arnold, por outro lado, mudou-se para o Real Madrid no verão, depois de ter passado nove temporadas na equipa principal do Liverpool. Ele tem lutado contra algumas lesões, mas enfrenta uma batalha difícil contra Reece James para garantir um lugar na área mais competitiva do campo pela Inglaterra.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Previsão da escalação inicial da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026

    Quando se trata de formação, Tuchel é conhecido por sua flexibilidade. O técnico alemão sabe adaptar sua estratégia de acordo com as exigências da situação e, dada a profundidade do talento à sua disposição na seleção inglesa, espera-se que faça o mesmo.

    No gol, Jordan Pickford deve manter sua posição como goleiro titular. No entanto, Dean Henderson e Nick Pope também podem se destacar nos próximos meses.

    Passando para a defesa, Tuchel provavelmente optará por O'Reilly ou Shaw na lateral esquerda. Lewis Hall, do Newcastle, pode ser uma opção interessante no banco, caso consiga superar a concorrência de Lewis-Skelly e Spence. 

    Declan Rice é titular garantido, com Tuchel até agora preferindo Anderson como seu parceiro. À frente deles, o trio de ataque formado por Cole Palmer, Jude Bellingham e Bukayo Saka traz criatividade, talento e perigo ao gol adversário.

    No ataque, Harry Kane deve mais uma vez liderar o ataque dos Três Leões como principal artilheiro.

    Previsão do time titular da Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Palmer, Bellingham; Kane

