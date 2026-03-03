Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
France national football teamGetty/GOAL

Traduzido por

Seleção da França na Copa do Mundo de 2026: quais jogadores chegarão ao grande evento nos EUA, México e Canadá?

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da França para a Copa do Mundo da FIFA 2026

A França sempre foi uma das potências do futebol mundial, especialmente na última década. Após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2014, onde foi eliminada na fase de grupos, a seleção francesa se redimiu com uma recuperação notável na edição de 2018 do torneio na Rússia.

Com jogadores de qualidade em todas as posições, os Bleus chegaram à final e derrotaram a Croácia, conquistando seu segundo título da Copa do Mundo e o primeiro em 20 anos.

Em 2022, a França foi mais uma vez considerada uma das favoritas e chegou à final. No entanto, foi derrotada pela Argentina, com ninguém menos que Lionel Messi levando a Albiceleste à glória no Catar.

Apesar da derrota, os torcedores franceses testemunharam uma das maiores atuações individuais no cenário mundial, com Kylian Mbappé lutando até o fim e se tornando apenas o segundo jogador a marcar três gols em uma final de Copa do Mundo, depois de Geoff Hurst, da Inglaterra, em 1966.

Com o retorno do evento em 2026, que pode ser o último torneio de Didier Deschamps, seus jogadores estarão determinados a trazer o troféu de volta para Paris, especialmente considerando o incrível elenco que têm à disposição. Os franceses estão bem cobertos em todas as posições, com algumas das maiores estrelas do futebol mundial.

A GOAL analisa os jogadores à sua disposição.

  • ACF Fiorentina v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Goleiros

    No setor de goleiros, a França não terá falta de opções confiáveis entre as traves. Mike Maignan, do AC Milan, é atualmente o goleiro titular da equipe de Didier Deschamps e deve ser o titular da seleção francesa no torneio do ano que vem.

    Enquanto isso, o goleiro do PSG, Lucas Chevalier, provavelmente será o reserva após sua transferência para o gigante da Ligue 1.

    Alphonse Areola e Brice Samba também são opções confiáveis para dar profundidade ao elenco. O primeiro tem entrado e saído do time do West Ham nesta temporada, enquanto o segundo está no Rennes. 

    JogadorClube 
    Mike MaignanAC Milan
    Lucas ChevalierParis Saint-Germain
    Alphonse AreolaWest Ham
    Brice SambaRennes
    • Publicidade
  • William Saliba France 2024Getty Images

    Defensores

    Como mencionado anteriormente, a França conta com jogadores de qualidade em todas as posições. Didier Deschamps terá uma tarefa difícil para definir sua seleção para a Copa do Mundo, especialmente com um grupo de talentos tão excepcional.

    Jogadores como Jules Kounde, Ibrahima Konate, Ferland Mendy, William Saliba e Wesley Fofana não são apenas estrelas em seus respectivos clubes, mas também estão entre os melhores defensores da Europa e do mundo. Kounde tem se destacado sob o comando de Hansi Flick no Barcelona, enquanto Konate se estabeleceu como um zagueiro sólido ao lado de Virgil van Dijk no Liverpool. Saliba, por sua vez, tem sido fundamental na defesa do Arsenal de Mikel Arteta.

    Jovens talentos como Malo Gusto, Leny Yoro e Loic Bade também podem disputar uma vaga no elenco e ter a oportunidade de atuar no maior palco de todos.

    No final das contas, Deschamps enfrentará um dilema de seleção ao finalizar sua escalação defensiva, mas certamente é o tipo de dor de cabeça que qualquer técnico ficaria feliz em ter.

    JogadorClube
    Ibrahima KonateLiverpool
    Jules KoundéBarcelona
    Theo HernandezAl-Hilal
    Lucas HernandezPSG
    Lucas DigneAston Villa
    Malo GustoChelsea
    Loic BadeBayer Leverkusen
    Ferland MendyReal Madrid
    Clément LengletAtlético de Madrid
    Leny YoroManchester United
    Wesley FofanaChelsea
    Pierre KaluluJuventus
    Dayot UpamecanoBayern de Munique
    William SalibaArsenal
    Nordi MukieleSunderland
    Issa DiopFulham
    Axel DisasiChelsea
    Benjamin PavardInter de Milão
  • Michael Olise France 03232025(C)Getty Images

    Meio-campistas

    Assim como na defesa, a França conta com uma grande quantidade de jogadores de qualidade no meio-campo. Michael Olise tem se destacado pelo Bayern de Munique, na Alemanha, desde que deixou o Crystal Palace. Olise possui habilidades excepcionais de drible e criação de jogadas, o que o coloca entre os melhores meio-campistas ofensivos da Europa.

    Rayan Cherki, do Manchester City, é outro talento promissor para quem Deschamps pode ter grandes planos. A dupla do Real Madrid, Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni, tem sido consistentemente confiável sob o comando de Deschamps e deve desempenhar papéis influentes pela França na Copa do Mundo.

    Da mesma forma, Warren Zaire-Emery, do PSG, tem sido uma alegria de se assistir na Ligue 1, demonstrando maturidade e compostura apesar de ainda ser adolescente.

    Outras opções sólidas incluem Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi, Manu Kone e Georginio Rutter, todos com potencial para contribuir com a seleção francesa no maior palco do futebol mundial.

    N'Golo Kante também teve um renascimento no cenário nacional e pode participar de um último grande torneio.

    JogadorClube
    Michael OliseBayern de Munique
    Eduardo CamavingaReal Madrid
    Aurelien TchouameniReal Madrid
    Adrien RabiotAC Milan
    Warren Zaire-EmeryPSG
    Matteo GuendouziFenerbahçe
    Corentin TolissoLyon
    Georginio RutterBrighton
    Manu KoneRoma
    Boubacar KamaraAston Villa
    Youssouf FofanaAC Milan
    Rayan CherkiManchester City
    Enzo MillotAl-Ahli
    N'Golo KantéFenerbahçe
    Kephren ThuramJuventus
  • Austria v France: Group D - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Atacantes

    Defesa Os Bleus têm um elenco forte na defesa e no meio-campo, mas é no ataque que eles são indiscutivelmente mais fortes. Kylian Mbappé, do Real Madrid, já marcou em duas finais de Copa do Mundo e pode muito bem marcar uma terceira no ano que vem. O vencedor da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2022 estará mais uma vez entre os principais candidatos a artilheiro do torneio de 2026.

    Apoiando Mbappé nas pontas está outra estrela dotada de velocidade impressionante e dribles excepcionais, Ousmane Dembélé, do PSG. O ex-ala do Barcelona reencontrou sua forma desde que voltou para a França, ajudando o gigante da Ligue 1 a conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões sob o comando de Luis Enrique. Suas atuações recentes pelo clube e pela seleção o colocam entre os melhores jogadores do mundo, ao lado de Mbappé.

    Além de Dembélé, mais duas estrelas do PSG são favoritas para uma vaga na seleção da Copa do Mundo: Désiré Doué e Bradley Barcola. Ambos os jovens são extremamente talentosos e desempenharam papéis fundamentais na campanha do PSG, que conquistou três títulos na temporada 2024/25.

    Jogadores como Hugo Ekitike e Maghnes Akliouche também são opções fortes que podem vir a ser decisivos para a França de Deschamps na Copa do Mundo.

    JogadorClube
    Kylian MbappeReal Madrid
    Kingsley ComanAl-Nassr
    Desire DouePSG
    Ousmane DembéléPSG
    Marcus ThuramInter de Milão
    Christopher NkunkuAC Milan
    Randal Kolo-MuaniTottenham
    Jean-Phillipe MatetaCrystal Palace
    Hugo EkitikeLiverpool
    Bradley BarcolaPSG
    Maghnes AklioucheMônaco
    Florian ThauvinLens
  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-CROAFP

    Jogadores estrela da França

    Como podemos ver na lista de possíveis convocados, Didier Deschamps conta com vários jogadores de renome no arsenal francês. No entanto, mais uma vez, são Kylian Mbappé e o vencedor da Bola de Ouro,Ousmane Dembélé, que devem ser as principais ameaças ofensivas da França na Copa do Mundo do ano que vem. Desire Doue, que ganhou o prêmio de Melhor Jogador Jovem da Liga dos Campeões na campanha vitoriosa do PSG, também pode desempenhar um papel crucial na busca da França pelo ouro no próximo ano.

    Junto com os atacantes, Michael Olise deve liderar o meio-campo e criar oportunidades. Olise também é um excelente cobrador de faltas e pode causar grandes estragos em qualquer defesa. A estrela em ascensão Maghnes Akliouche pode desempenhar um papel coadjuvante.

    N'Golo Kante também será um membro fundamental da equipe, desempenhando um papel crucial na contenção do meio-campo e no controle do ritmo do jogo para os Bleus.

    Enquanto isso, na defesa, William Saliba, do Arsenal, será crucial para lidar com as ameaças ofensivas ao lado de Jules Kounde, que está em grande forma sob o comando de Hansi Flick no Barcelona e continua a impressionar com sua consistência e contribuições, tanto ofensivas quanto defensivas.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-FRAAFP

    Previsão da escalação inicial da França para a Copa do Mundo de 2026

    Embora a França tenha um grande elenco à sua disposição, há alguns jogadores que são simplesmente indispensáveis, sendo um deles Kylian Mbappé. O astro do Real Madrid tem lutado contra lesões nesta temporada, mas se o francês conseguir recuperar a forma física antes do verão, ele será parte integrante dos esforços da França. 

    Deschamps tem preferido consistentemente uma formação 4-2-3-1, com Theo Hernandez e Jules Kounde como titulares nas posições de lateral. Enquanto isso, os franceses contarão com uma forte dupla de zagueiros no centro da defesa, com os astros da Premier League William Saliba e Dayot Upamecano considerados as escolhas ideais.

    No meio-campo, Aurelien Tchouameni e Eduardo Camavinga devem jogar como dupla de volantes, ajudando a França a manter a forma e controlar a posse de bola. No ataque, Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé devem formar um trio ofensivo letal. Rayan Cherki, do Manchester City, também pode conquistar uma vaga na equipe titular, após impressionar sob o comando de Pep Guardiola.

    Possível escalação inicial da França (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Camavinga; Dembele, Olise, Cherki; Mbappé
0