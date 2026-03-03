Seleção da França na Copa do Mundo de 2026: quais jogadores chegarão ao grande evento nos EUA, México e Canadá?

A França sempre foi uma das potências do futebol mundial, especialmente na última década. Após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2014, onde foi eliminada na fase de grupos, a seleção francesa se redimiu com uma recuperação notável na edição de 2018 do torneio na Rússia.

Com jogadores de qualidade em todas as posições, os Bleus chegaram à final e derrotaram a Croácia, conquistando seu segundo título da Copa do Mundo e o primeiro em 20 anos.

Em 2022, a França foi mais uma vez considerada uma das favoritas e chegou à final. No entanto, foi derrotada pela Argentina, com ninguém menos que Lionel Messi levando a Albiceleste à glória no Catar.

Apesar da derrota, os torcedores franceses testemunharam uma das maiores atuações individuais no cenário mundial, com Kylian Mbappé lutando até o fim e se tornando apenas o segundo jogador a marcar três gols em uma final de Copa do Mundo, depois de Geoff Hurst, da Inglaterra, em 1966.

Com o retorno do evento em 2026, que pode ser o último torneio de Didier Deschamps, seus jogadores estarão determinados a trazer o troféu de volta para Paris, especialmente considerando o incrível elenco que têm à disposição. Os franceses estão bem cobertos em todas as posições, com algumas das maiores estrelas do futebol mundial.

A GOAL analisa os jogadores à sua disposição.