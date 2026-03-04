Goal.com
Seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2026: quais jogadores chegarão ao grande evento nos EUA, México e Canadá?

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção espanhola para a Copa do Mundo da FIFA 2026

A Espanha, atual campeã europeia, será uma das favoritas para a próxima Copa do Mundo em 2026. A seleção espanhola passou por uma grande transição nos últimos anos, com uma nova geração de jovens estrelas substituindo os veteranos.

Confiantes e cheios de energia, esses jovens liderarão a La Roja no cenário mundial no próximo ano, após uma campanha bem-sucedida na Eurocopa na Alemanha em 2024. A Espanha esperou 12 anos para levantar um grande troféu internacional desde a lendária equipe de Vicente del Bosque, que venceu duas Eurocopas consecutivas e a Copa do Mundo de 2010.

No entanto, seu desempenho na Copa do Mundo tem sido decepcionante desde aquela vitória histórica em 2010. A Espanha foi eliminada na fase de grupos do torneio de 2014 e saiu nas oitavas de final em 2018 e 2022.

No entanto, não há como negar que a atual seleção espanhola tem qualidade e, com um técnico competente como Luis de la Fuente no comando, a La Roja terá esperanças de causar um forte impacto no maior palco de todos no próximo ano.

Então, como é o elenco? O GOAL analisa os jogadores à disposição da seleção.

    Goleiros

    Entre os postes da Espanha, o goleiro do Athletic Bilbao, Unai Simon, deve manter sua posição como goleiro titular da equipe. Enquanto isso, David Raya, do Arsenal, também tem tido um desempenho excepcional desde sua transferência para o Emirates e pode servir como uma opção confiável de reserva.

    Alex Remiro e Robert Sanchez, do Chelsea, também são alternativas interessantes que Luis de la Fuente poderia considerar para o torneio do próximo ano.

    JogadorClube 
    Unai SimonAthletic Bilbao
    Alex RemiroReal Sociedad
    David Raya Arsenal
    Robert SanchezChelsea
    Defensores

    A La Roja conta com inúmeras opções de qualidade na defesa. Jovens estrelas como Dean Huijsen e Pau Cubarsi são talentosos e possuem todas as habilidades necessárias para jogar no centro da defesa, apesar da idade.

    Robin Le Normand, do Atlético de Madrid, também tem impressionado sob o comando de De la Fuente e pode desempenhar um papel fundamental na campanha dos campeões europeus na competição que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá no próximo ano, enquanto Aymeric Laporte traz alguma experiência para o elenco.

    Nas laterais, espera-se que o experiente Dani Carvajal retorne ao time após se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior. No entanto, mesmo que o veterano fique de fora, a equipe de De la Fuente está bem coberta com opções como Pedro Porro, do Tottenham, Oscar Mingueza, do Celta Vigo, e Marcos Llorente, do Atlético de Madrid.

    Enquanto isso, na esquerda, jogadores como Alejandro Grimaldo, Alejandro Balde e Marc Cucurella oferecem opções sólidas para o técnico escolher.

    JogadorClube
    Pau CubarsiBarcelona
    Dean HuijsenReal Madrid
    Robin Le NormandAtlético de Madrid
    Marc CucurellaChelsea
    Dani VivianAthletic Bilbao
    Dani CarvajalReal Madrid
    Alejandro BaldeBarcelona
    Alejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    Pedro PorroTottenham
    Oscar MinguezaCelta Vigo
    Raul Asencio Real Madrid
    Pau TorresAston Villa
    Aymeric LaporteAthletic Bilbao
    Aitor ParedesAthletic Bilbao
    Nacho FernandezAl Qadsiah
    Marcos LlorenteAtlético de Madrid
    Meio-campistas

    Assim como a defesa, a Espanha também está bem servida no meio-campo. Repleto de opções de nível mundial, o meio-campo de De la Fuente terá um papel crucial na campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026. Pedri, do Barcelona, renasceu sob o comando de Hansi Flick no clube espanhol. Depois de lutar contra lesões no passado, ele recuperou a forma física e elevou seu jogo, sendo atualmente considerado um dos melhores meio-campistas do mundo.

    Fabian Ruiz, do PSG, também pode ter um papel importante a desempenhar pela La Roja, depois de ter levado o time francês a uma campanha tripla na temporada 2024-25.

    A dupla de meio-campistas do Arsenal, Mikel Merino e Martin Zubimendi, também são duas opções muito interessantes a serem consideradas. Merino, embora seja naturalmente um meio-campista, tem frequentemente tido um bom desempenho como atacante sob o comando de Mikel Arteta devido a lesões na linha de frente.

    Rodri, do Manchester City, também será uma adição importante ao elenco para a Copa do Mundo. O vencedor da Bola de Ouro ficou fora de ação durante a maior parte da temporada 2024-25 devido a uma infeliz lesão no ligamento cruzado anterior.

    O ex-astro do Real Madrid, Isco, também mostrou lampejos de sua antiga forma durante sua passagem pelo Betis e pode ser uma opção valiosa para De la Fuente no evento do ano que vem, embora sua participação possa depender da recuperação física de Gavi, que está se recuperando de uma lesão no menisco.

    JogadorClube
    Pedri GonzalezBarcelona
    Fabian RuizPSG
    Martín ZubimendiArsenal
    GaviBarcelona
    Mikel MerinoArsenal
    IscoReal Betis
    Fermin LopezBarcelona
    Dani OlmoBarcelona
    Pablo BarriosAtlético de Madrid
    Rodri Manchester City
    Marc Casado Barcelona
    Pepelu Valência
    Alex GarciaBayer Leverkusen
    Oihan SancetAthletic Bilbao
    Nico GonzalezManchester City
    Pablo FornalsReal Betis
    Marco AsensioFenerbahçe
    Ayoze PerezVillarreal
    Atacantes

    O ataque da Espanha é, sem dúvida, o seu ponto forte. A La Roja conta com a dupla letal de Lamine Yamal e Nico Williams, capazes de desbloquear qualquer defesa quando jogam juntos. Yamal, apesar de ser adolescente, já é considerado um dos melhores jogadores do mundo enquanto joga pelo Barcelona. Nico, por outro lado, tem sido o jogador estrela do Athletic Bilbao e é considerado um dos melhores atacantes da La Liga. No entanto, seus sonhos no torneio sofreram um golpe depois que o Bilbao confirmou que ele está lidando com um problema persistente de pubalgia.

    Na posição de centroavante, a Espanha conta com o experiente Álvaro Morata, que levantou o troféu da Euro 2024 como capitão da equipe. Mikel Oyarzabal é outra opção sólida para De la Fuente. O atacante da Real Sociedad já ajudou a seleção em várias ocasiões importantes, incluindo o gol da vitória contra a Inglaterra na final da Euro 2024.

    Outras opções, como Ferran Torres, Yeremy Pino e Alex Baena, também proporcionam profundidade e versatilidade no ataque.

    JogadorClube
    Lamine YamalBarcelona
    Nico WilliamsAthletic Bilbao
    Alex BaenaAtlético de Madrid
    Mikel OyarzabalReal Sociedad
    Samu AghehowaPorto
    Álvaro MorataComo
    Ferran TorresBarcelona
    Yeremy PinoCrystal Palace
    JoseluAl Gharafa
    Carlos SolerReal Sociedad
    BarrenetxeaReal Sociedad
    Hugo DuroValência
    Pablo SarabiaAl Arabi
    Adama TraoréWest Ham
    Borja IglesiasCelta Vigo
    Jorge de FrutosRayo Vallecano
    Jesús RodríguezComo
    Jogadores estrela da Espanha

    Como visto anteriormente, a La Roja está bem equipada com jogadores de classe mundial em todas as áreas do campo, além de um técnico de primeira linha. A Espanha estará determinada a conquistar a glória máxima, especialmente com a presença de talentos tão destacados.

    A dupla Nico Williams e Lamine Yamal tem sido o centro das atenções em todos os jogos da Espanha, e isso provavelmente continuará na Copa do Mundo, caso eles consigam se classificar. Ambos os jovens possuem um ritmo tremendo e habilidades de drible de elite, capazes de quebrar qualquer defesa.

    Além dos dois atacantes, Pedri terá um papel crucial no meio-campo, ditando o ritmo e mantendo a posse de bola. Ao seu lado, a estrela do Manchester City, Rodri, será outra figura importante. Rodri ganhou a Bola de Ouro em 2024 por suas brilhantes atuações tanto pelo clube quanto pela seleção. Ele desempenhou um papel fundamental no sucesso da Espanha na Eurocopa de 2024 e deve ter um impacto igualmente vital no maior palco de todos: a Copa do Mundo.

    Na defesa, o astro do Real Madrid, Dean Huijsen, deve atrair bastante atenção. Sua habilidade com a bola é excepcional e crucial para encontrar jogadores como Yamal e Nico em espaços abertos. Huijsen também se destaca por seu posicionamento e consciência defensiva. Ele terá um papel fundamental na defesa espanhola, provavelmente ao lado de Le Normand ou Pau Cubarsi, do Barcelona.

    Previsão da escalação inicial da Espanha para a Copa do Mundo de 2026

    De la Fuente sempre preferiu a formação 4-3-3 como técnico da Espanha, e parece que isso se repetirá na Copa do Mundo. Entre os postes, Unai Simon deve ser o goleiro titular, com David Raya como reserva.

    Na defesa, a provável zaga titular inclui Cucurella, Cubarsi, Huijsen e Carvajal. Carvajal e Cucurella proporcionam amplitude e a experiência necessária nas laterais, enquanto a dupla de zagueiros Huijsen e Cubarsi oferece solidez no centro da defesa.

    No meio-campo, Pedri e Zubimendi devem ser titulares automáticos com base em seus desempenhos recentes. Rodri também deve retornar ao time titular, desde que mantenha sua forma física; caso contrário, Fabian Ruiz provavelmente entrará em seu lugar.

    No ataque, as laterais serão bem cobertas por Lamine Yamal e Nico Williams, se este último conseguir superar suas lesões, enquanto Mikel Oyarzabal, do Real Sociedad, deve começar como titular à frente de Álvaro Morata e Samuel Aghehowa na posição de centroavante.

    Previsão do time titular da Espanha (4-3-3): Simon; Cucurella, Cubarsi, Huijsen, Carvajal; Pedri, Rodri, Zubimendi; Williams, Oyarzabal, Yamal
