Seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2026: quais jogadores chegarão ao grande evento nos EUA, México e Canadá?

A Espanha, atual campeã europeia, será uma das favoritas para a próxima Copa do Mundo em 2026. A seleção espanhola passou por uma grande transição nos últimos anos, com uma nova geração de jovens estrelas substituindo os veteranos.

Confiantes e cheios de energia, esses jovens liderarão a La Roja no cenário mundial no próximo ano, após uma campanha bem-sucedida na Eurocopa na Alemanha em 2024. A Espanha esperou 12 anos para levantar um grande troféu internacional desde a lendária equipe de Vicente del Bosque, que venceu duas Eurocopas consecutivas e a Copa do Mundo de 2010.

No entanto, seu desempenho na Copa do Mundo tem sido decepcionante desde aquela vitória histórica em 2010. A Espanha foi eliminada na fase de grupos do torneio de 2014 e saiu nas oitavas de final em 2018 e 2022.

No entanto, não há como negar que a atual seleção espanhola tem qualidade e, com um técnico competente como Luis de la Fuente no comando, a La Roja terá esperanças de causar um forte impacto no maior palco de todos no próximo ano.

Então, como é o elenco? O GOAL analisa os jogadores à disposição da seleção.