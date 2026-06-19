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Wessel Antes

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Seis prioridades de transferência do Feyenoord para o verão de 2026

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Dévy Rigaux assumiu, em 1º de junho, sua tarefa gigantesca no Feyenoord. O diretor técnico belga demonstra ambição ao optar por esse desafio arriscado, apesar de estar bem estabelecido no Club Brugge. O Voetbalzone dá uma mãozinha a Rigaux neste movimentado verão de transferências.

Agora que Robin van Persie foi dispensado e Giovanni van Bronckhorst (junto com Sipke Hulshoff) assumirá o comando do time em Roterdã, Rigaux pode se concentrar no elenco do Feyenoord.

As primeiras contratações já ocorreram. Na sexta-feira, o Stadionclub apresentou o meio-campista Charles Vanhoutte (OGC Nice), enquanto Rigaux já havia conseguido convencer o grande talento marroquino Ilian Hadidi (Standard de Liège) a se juntar ao Feyenoord. O zagueiro canhoto Mika Mármol (Las Palmas) parece estar prestes a se tornar a próxima contratação.

Por outro lado, há a saída de alguns jogadores. Steven Benda, Gernot Trauner e Raheem Sterling partem sem custo de transferência em busca de um novo clube, enquanto o jogador emprestado Malcolm Jeng retorna ao Stade Reims. Jeyland Mitchell e Plamen Andreev foram vendidos definitivamente para o Sturm Graz e o Debreceni VSC, respectivamente.

O Voetbalzone lista as decisões importantes que Van Bronckhorst e Rigaux precisam tomar neste verão para diminuir a diferença em relação ao PSV e ter um bom desempenho na Liga dos Campeões.

  • Gjivai ZechielImago

    Implemente uma política de aluguel mais eficaz

    No Feyenoord, neste verão, um grande número de jogadores emprestados retorna ao complexo de treinamento 1908; dentre eles, na verdade, apenas Gjivai Zechiël, formado nas categorias de base do clube, parece ter uma chance real de ser útil no De Kuip, após uma excelente temporada no FC Utrecht.

    Rigaux faria bem em avaliar melhor essa situação neste verão do que seu antecessor, Dennis te Kloese, pois o Feyenoord ainda está sobrecarregado com jogadores caros como Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs e Luka Ivanusec, dos quais, na verdade, todos já perceberam que não têm mais futuro na cidade portuária.

    Além disso, o Feyenoord precisa refletir bem sobre como lidar com as opções de compra, já que, nos últimos anos, tem sido muito comum que os clubes acabem fechando acordos aparentemente bons, mas que, no fim das contas, não dão certo quando um jogador emprestado não agrada.

    Em vez de emprestar jogadores que já não são necessários, Rigaux deve usar esses acordos temporários principalmente para colocar jovens talentos em outros clubes, para que, assim como Zechiël, possam retornar mais tarde como jogadores melhores.

    Portanto, é um bom sinal que o lateral-esquerdo Lucas Gardenier e o habilidoso Ayoub Ouarghi tenham sido os primeiros jogadores emprestados nesta temporada ao FC Dordrecht. Um empréstimo também parece ser uma excelente solução para talentos como Jan Plug, Jaden Slory e Aymen Sliti.

    • Publicidade
  • Calvin Stengs Luka IvanusecImago

    Faça uma limpeza geral

    Os já mencionados Zerrouki, Stengs e Ivanusec são apenas uma pequena parte de um grande problema que o Feyenoord enfrenta neste verão: o elenco é gigantesco. É preciso vender muitos jogadores e, em alguns casos, Rigaux terá que aceitar as perdas decorrentes das escolhas feitas por Te Kloese.

    Assim, também as contratações milionárias de Neraysho Kasanwirjo e Stéphano Carrillo parecem estar prestes a partir, depois de terem impressionado pouco durante seus períodos de empréstimo no Fortuna Sittard e no Dordrecht.

    Rigaux, assim como muitos torcedores, também deve ter suas dúvidas quanto ao nível de jogadores como Bart Nieuwkoop, Mats Deijl, Jordan Lotomba, Jeremiah St. Juste, Shiloh ’t Zand, Gaoussou Diarra, Gonçalo Borges e Casper Tengstedt.

    Para Sem Steijn, o retorno de Gio pode ser positivo, já que ele se aproxima, em termos de qualidades, de Jens Toornstra da temporada do título de 2017. O jogador de Haia é, sem dúvida, um jogador capaz de gerar mais gols a partir do meio-campo.

    No entanto, por um valor de mercado, o Feyenoord também pode optar por revender o jogador, que disputou apenas uma partida pela seleção, após um ano. De acordo com o Algemeen Dagblad, Jakub Moder e In-beom Hwang também podem deixar o clube caso surja uma boa oferta.

  • Timon WellenreutherImago

    Tome a decisão certa sobre a Wellenreuther

    Agora que Justin Bijlow assinou contrato de longo prazo com o Genoa, o Feyenoord também terá que tomar uma decisão importante em relação a Timon Wellenreuther. O contrato do alemão vai até o verão de 2027.

    Caso algum clube da Bundesliga se interesse por Wellenreuther, não seria surpresa se, após quatro anos, o Feyenoord se despedisse do capitão. Nesse caso, o clube terá que procurar dois goleiros competitivos.

    Como torcedor fervoroso do Leeds United, gostaria de aconselhar Rigaux a, pelo menos, dar um telefonema para Illan Meslier. O francês de 26 anos despontou como uma estrela no clube popular inglês, mas perdeu a vaga de titular na última temporada.

    Ainda assim, acredito que o goleiro de 1,97 metro, que defendeu o Leeds em nada menos que 215 partidas, ainda tem muito potencial. Com a chegada iminente de Mármol, Rigaux demonstra que também está de olho em jogadores sem contrato, então, quem sabe, ele também acabe se interessando por Meslier.

  • Givairo ReadImago

    Mantenha o Read ou venda-o pelo preço máximo

    De acordo com reportagens anteriores de diversos meios de comunicação renomados, Givairo Read deve se tornar a “galinha dos ovos de ouro” do Feyenoord neste verão. No entanto, cabe questionar por que há tanta pressa em vender um lateral de 20 anos que chegou sem custo de transferência e ainda tem contrato até meados de 2029.

    O próprio Read também deve se perguntar se já está pronto para clubes como o Bayern de Munique e o Manchester City, que estão de olho nele. O Feyenoord deve torcer por uma guerra de lances para embolsar o máximo possível e, caso contrário, talvez opte simplesmente por manter esse grande talento por mais uma temporada.

    Outro cenário a ser considerado é uma venda para o Bayern ou o City, com Read continuando a jogar no De Kuip por mais um ano. Como o Feyenoord retorna à Liga dos Campeões após um ano de ausência, essa não é de forma alguma uma ideia maluca para o desenvolvimento do jogador.

  • Anis Hadj MoussaImago

    Encontre substitutos adequados para os craques que estão saindo

    Não ter conseguido um substituto direto para Igor Paixão talvez tenha sido o maior erro cometido por Te Kloese, o que, no fim das contas, também não ajudou Van Persie em nada.

    Leo Sauer mostrou, na última temporada, que ainda não estava pronto para assumir essa função, o que deve acionar todos os alarmes com a saída de Anis Hadj Moussa e Ayase Ueda. O Feyenoord precisa, especialmente agora que vai disputar a Liga dos Campeões, investir nos atacantes certos.

    Sauer, que tem apenas 20 anos, certamente não deve ser descartado, mas é bem possível que o Feyenoord jogue com um ataque totalmente renovado na próxima temporada. Talvez seja melhor para o eslovaco também se ele for integrado com mais cautela, atuando atrás de um concorrente mais experiente.

  • Shaqueel van PersieGetty

    Não se esqueça de Varkenoord

    Como Rigaux já deixou claro que pretende melhorar a equipe médica do Feyenoord para reduzir o número de lesões, resta apenas uma última dica para o belga: não se esqueça do seu próprio quintal.

    Van Persie cometeu muitos erros durante o ano e meio em que foi o responsável máximo pelo Feyenoord, mas sempre manteve o foco em Varkenoord.

    Na última temporada, Van Persie fez com que joias como Thijs Kraaijeveld, Ilai Grootfaam, Tobias van den Elshout, Shaqueel van Persie e Jivayno Zinhagel estreassem no Feyenoord. Esperamos ver esses talentos de volta na próxima temporada sob o comando de Van Bronckhorst, pois o futuro está nas mãos da base.