Seis prioridades de transferência do Feyenoord para o verão de 2026

Dévy Rigaux assumiu, em 1º de junho, sua tarefa gigantesca no Feyenoord. O diretor técnico belga demonstra ambição ao optar por esse desafio arriscado, apesar de estar bem estabelecido no Club Brugge. O Voetbalzone dá uma mãozinha a Rigaux neste movimentado verão de transferências.

Agora que Robin van Persie foi dispensado e Giovanni van Bronckhorst (junto com Sipke Hulshoff) assumirá o comando do time em Roterdã, Rigaux pode se concentrar no elenco do Feyenoord.

As primeiras contratações já ocorreram. Na sexta-feira, o Stadionclub apresentou o meio-campista Charles Vanhoutte (OGC Nice), enquanto Rigaux já havia conseguido convencer o grande talento marroquino Ilian Hadidi (Standard de Liège) a se juntar ao Feyenoord. O zagueiro canhoto Mika Mármol (Las Palmas) parece estar prestes a se tornar a próxima contratação.

Por outro lado, há a saída de alguns jogadores. Steven Benda, Gernot Trauner e Raheem Sterling partem sem custo de transferência em busca de um novo clube, enquanto o jogador emprestado Malcolm Jeng retorna ao Stade Reims. Jeyland Mitchell e Plamen Andreev foram vendidos definitivamente para o Sturm Graz e o Debreceni VSC, respectivamente.

O Voetbalzone lista as decisões importantes que Van Bronckhorst e Rigaux precisam tomar neste verão para diminuir a diferença em relação ao PSV e ter um bom desempenho na Liga dos Campeões.