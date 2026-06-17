Seis prioridades de transferência do Ajax para o verão de 2026

Jordi Cruijff, como diretor técnico do Ajax, terá uma tarefa extremamente difícil nas próximas semanas. Espera-se que ele faça uma grande reformulação no elenco e contrate os reforços necessários, capazes de agregar valor imediato.
Há um ano, o Ajax se encontrava em uma situação semelhante à atual: um elenco desequilibrado e com poucos jogadores que realmente atingissem o nível desejado. A grande diferença é que, na época, optou-se pelo inexperiente John Heitinga como sucessor de Francesco Farioli. Cruijff, que assumiu o cargo em 1º de fevereiro, escolheu agora o experiente espanhol Míchel.
Para o Ajax, a última temporada foi uma para esquecer rapidamente. O time de Amsterdã terminou em um vergonhoso quinto lugar e só conseguiu garantir, por meio das repescagens, uma vaga nas eliminatórias da Conference League. Ao longo da temporada, tanto Heitinga quanto Fred Grim foram demitidos, enquanto a política de transferências também foi alvo de duras críticas.
Marijn Beuker e Alex Kroes trouxeram para Amsterdã, entre outros, Oscar Gloukh, Raúl Moro e Ko Itakura por valores elevados, mas nenhum deles conseguiu realmente fazer a diferença. Moro chegou a deixar o clube já na pausa de inverno. A contratação por empréstimo do meio-campista do Liverpool, James McConnell, também acabou sendo um fracasso.
O Voetbalzone lista as decisões importantes que Míchel e Cruijff precisam tomar neste verão para garantir que o Ajax consiga diminuir a diferença em relação ao PSV, atual campeão nacional, na próxima temporada.