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Kasper Dolberg, Jordi Cruijff, Marc-Andre Ter StegenIMAGO/Voetbalzone

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Seis prioridades de transferência do Ajax para o verão de 2026

Especiais e Opinião
Opinion
Ajax
Eredivisie
O. Wijndal
L. Rosa

Jordi Cruijff, como diretor técnico do Ajax, terá uma tarefa extremamente difícil nas próximas semanas. Espera-se que ele faça uma grande reformulação no elenco e contrate os reforços necessários, capazes de agregar valor imediato.

Há um ano, o Ajax se encontrava em uma situação semelhante à atual: um elenco desequilibrado e com poucos jogadores que realmente atingissem o nível desejado. A grande diferença é que, na época, optou-se pelo inexperiente John Heitinga como sucessor de Francesco Farioli. Cruijff, que assumiu o cargo em 1º de fevereiro, escolheu agora o experiente espanhol Míchel.

Para o Ajax, a última temporada foi uma para esquecer rapidamente. O time de Amsterdã terminou em um vergonhoso quinto lugar e só conseguiu garantir, por meio das repescagens, uma vaga nas eliminatórias da Conference League. Ao longo da temporada, tanto Heitinga quanto Fred Grim foram demitidos, enquanto a política de transferências também foi alvo de duras críticas.

Marijn Beuker e Alex Kroes trouxeram para Amsterdã, entre outros, Oscar Gloukh, Raúl Moro e Ko Itakura por valores elevados, mas nenhum deles conseguiu realmente fazer a diferença. Moro chegou a deixar o clube já na pausa de inverno. A contratação por empréstimo do meio-campista do Liverpool, James McConnell, também acabou sendo um fracasso.

O Voetbalzone lista as decisões importantes que Míchel e Cruijff precisam tomar neste verão para garantir que o Ajax consiga diminuir a diferença em relação ao PSV, atual campeão nacional, na próxima temporada.


  • Owen WijndalIMAGO

    Venda os jogadores que não são necessários o mais cedo possível durante a janela de transferências

    Durante seu mandato como diretor técnico do Ajax, Sven Mislintat trouxe nada menos que doze novos jogadores para a Johan Cruijff ArenA no verão de 2023. Muitos deles não deram certo e, mais de 3,5 anos depois, algumas dessas contratações equivocadas ainda não foram definitivamente dispensadas. Sivert Mannsverk retorna a Amsterdã após um período de empréstimo ao Sparta de Praga, enquanto Gastón Ávila (Rosario Central) e Branco van den Boomen (Angers) também devem se apresentar normalmente para o primeiro treino da nova temporada.

    Amourricho van Axel Dongen, Ahmetcan Kaplan, Owen Wijndal, Oliver Edvardsen, Tristan Gooijer e Julian Rijkhoff também parecem estar à procura de um novo clube. Além disso, ainda há muitos jogadores que integraram o time titular na última temporada e que poderão sair caso recebam uma oferta em linha com o mercado.

    Devido à Copa do Mundo, o mercado de transferências começa mais tarde do que o normal. Por isso, não será uma tarefa fácil para Cruijff se livrar rapidamente dos jogadores excedentes ou vender os principais jogadores por um valor atraente. No entanto, essas transferências parecem necessárias para conseguir atrair os principais alvos do mercado de transferências.



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    Contrate um goleiro titular experiente

    McConnell não foi o único jogador emprestado pelo Liverpool na última temporada. O goleiro Vitezslav Jaros também chegou por empréstimo do grande clube inglês. O goleiro tcheco teve um desempenho satisfatório, mas sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado em fevereiro deste ano.

    Com isso, Maarten Paes, que chegou do FC Dallas durante a pausa de inverno, foi promovido a goleiro titular. O jogador da seleção da Indonésia, no entanto, acabou se tornando uma fonte de inquietação. Ele apresentou deficiências consideráveis, principalmente no manuseio da bola. Embora Paes tenha se tornado o grande herói dos pênaltis na final dos playoffs para as competições europeias, parece que ele terá que se contentar novamente com um papel de reserva na próxima temporada.

    Portanto, parece claro que o Ajax está em busca de um novo goleiro titular com experiência no mais alto nível europeu. Nas últimas semanas, o clube de Amsterdã já foi fortemente associado ao goleiro do Barcelona, Marc-André Ter Stegen (34), e a Yann Sommer (37), que está sem contrato.

  • Reforçar as posições defensivas

    O Ajax vendeu Jorrel Hato no ano passado por mais de 44 milhões de euros ao Chelsea, mas não contratou um substituto imediato. Por isso, Owen Wijndal teve muitas oportunidades de provar seu valor na última temporada. No entanto, as boas atuações do lateral-esquerdo podiam ser contadas nos dedos de uma mão, o que levou o Ajax a trazer mais concorrência para a posição durante a janela de transferências de inverno.

    Oleksandr Zinchenko teve então uma estreia infeliz, sofrendo imediatamente uma grave lesão no joelho, enquanto Takehiro Tomiyasu, contratado sem custo de transferência, não conseguiu conquistar uma vaga no time titular sob o comando de Óscar García. Lucas Rosa atuou regularmente como lateral-esquerdo na reta final da temporada e teve um desempenho satisfatório, mas é provável que o Ajax busque um novo titular para essa posição agora que Zinchenko e Tomiyasu já deixaram o clube.

    Isso também pode se aplicar à posição de lateral-direito. Anton Gaaei já completou três temporadas em Amsterdã e está em alta no mercado, em parte graças a alguns gols importantes e bonitos. O dinamarquês, no entanto, nunca foi totalmente incontestável, o que faz com que a contratação de um novo lateral-direito esteja, sem dúvida, na lista de prioridades de Cruijff.

  • Edson AlvarezImago

    Adquira o tão aguardado novo número 6

    Fica claro que o Ajax pretende se reforçar em várias posições. A contratação de um novo meio-campista defensivo tem, sem dúvida, a maior prioridade. No verão de 2025, a diretoria do clube tinha vários candidatos em vista, mas, embora o foco inicial fosse a contratação de Oscar Gloukh, jogadores como Tyler Morton e Julian Weigl optaram por outras opções.

    Como sucessor de Jordan Henderson, no final da janela de transferências de verão, o jovem talento McConnell foi contratado por empréstimo do Liverpool. Sua chegada acabou sendo uma aposta que, após um semestre decepcionante, pôde ser considerada um fracasso. Em janeiro, o Ajax retomou a busca por um meio-campista defensivo experiente, mas, mais uma vez, o time de Amsterdã não conseguiu se reforçar nessa posição.

    Wataru Endo, Edson Álvarez, Hidemasa Morita, Manuel Ugarte, Christian Nørgaard, Lucas Torreira, Wilfred Ndidi, Fred e Daley Blind foram todos seriamente considerados para dar um impulso de qualidade ao Ajax. No entanto, a equipe de Grim e, posteriormente, de García continuou a ter um desempenho irregular na segunda metade da temporada e sentiu falta, acima de tudo, de uma figura de liderança no meio-campo.

    Cruijff quer, a todo custo, apresentar um novo “número 6” neste verão e parece estar apostando alto para isso. Há, por exemplo, interesse concreto em Dani Ceballos, embora, segundo os últimos rumores, o meio-campista do Real Madrid prefira voltar ao Real Betis.

  • Kasper DolbergImago

    Encontre substitutos adequados para Dolberg e Weghorst

    Nos últimos anos, o Ajax e seus atacantes têm se mostrado uma combinação pouco bem-sucedida. Brian Brobbey ainda marcou 22 gols oficiais na temporada 2023/24 e Sébastien Haller chegou a marcar 34 gols duas temporadas antes, mas os números impressionantes praticamente param por aí.

    Wout Weghorst está no fim de contrato e partirá no final deste mês sem custo de transferência. O jogador da seleção holandesa ainda provou regularmente seu valor na primeira temporada com gols importantes, mas decepcionou na última temporada.

    Para motivar Weghorst, o Ajax trouxe Kasper Dolberg de volta a Amsterdã no verão de 2025 por nada menos que dez milhões de euros. As expectativas em relação ao dinamarquês eram altas após uma boa passagem pelo Anderlecht, mas ele não conseguiu, de forma alguma, corresponder a elas. Dolberg não passou de três gols na Eredivisie e mostrou suas qualidades apenas esporadicamente.

    Segundo o De Telegraaf, o FC Midtjylland pretende separar o Ajax e Dolberg. Caso o dinamarquês realmente saia, o time de Amsterdã terá que buscar dois novos atacantes que realmente rendam.


  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    Mantenha Godts ou venda-o pelo preço máximo

    Na última temporada, o Ajax dependia enormemente de Mika Godts. O belga registrou números impressionantes, com dezessete gols e quinze assistências. Se o clube quiser disputar novamente o título nacional na próxima temporada, parece essencial que o ponta-esquerda permaneça no time por mais tempo.

    No entanto, não se pode descartar totalmente a possibilidade de Cruijff estar aberto a uma venda da estrela indiscutível do time de Amsterdã. Caso surja uma disputa de lances entre os principais clubes europeus e o diretor técnico consiga arrecadar uma quantia significativa pela venda de Godts, isso oferecerá a oportunidade de contratar um substituto à altura e reforçar ainda mais o elenco em outras posições.