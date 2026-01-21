Seis motivos para acreditar que o Manchester United possa terminar no Top 4 da Premier League na temporada 2025/26

O verdadeiro desafio para Michael Carrick e o United é repetir a atuação dominante contra o segundo melhor time da Premier League quando enfrentarem o melhor de todos, o Arsenal, no Emirates Stadium, no domingo. E é ainda mais importante que se mantenham motivados para o próximo jogo em casa contra o Fulham e, em seguida, para a partida no meio da semana contra o West Ham.

Carrick pode ter tido um início dos sonhos, mas a jornada rumo ao importantíssimo objetivo de se classificar para a Liga dos Campeões está apenas começando, e será árdua. O arquirrival Liverpool está um ponto e uma posição acima do United, na importantíssima quarta colocação que garante vaga na principal competição europeia.

Terminar em quinto lugar também pode ser suficiente para garantir uma vaga na Liga dos Campeões, dada a dominância dos times ingleses em competições continentais, mas o United não pode se dar ao luxo de correr riscos e depender de resultados em outros jogos. Eles estão longe da Liga dos Campeões há muito tempo e precisam estar no controle do próprio destino.

A incapacidade do United de aproveitar as falhas dos adversários e entrar no G4 levou Roy Keane e Jamie Carragher a descartarem as chances de classificação para a Liga dos Campeões até o mês passado. Mas isso foi quando Ruben Amorim era o técnico, e Carrick agora vive um momento de otimismo. Keane chegou a pedir aos seus colegas da Sky Sports que "mantivessem a calma" após a vitória no clássico, mas as estrelas estão se alinhando para que o United ganhe impulso e conquiste a vaga entre os quatro primeiros.

A GOAL apresenta seis razões pelas quais o United deveria, e vai, terminar entre os quatro primeiros...