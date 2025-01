Seis jogadores que precisam seguir o exemplo de Kyle Walker e deixar o Manchester City na reconstrução de Pep Guardiola

A saída do capitão do clube deve iniciar uma onda de despedidas de jogadores que ganharam tudo, mas já não estão mais no auge

O momento da revelação de que Kyle Walker pediu para deixar o Manchester City - divulgada por Pep Guardiola no meio da coletiva de imprensa após a goleada por 8 a 0 sobre o Salford City - pode ter sido surpreendente. Mas a notícia em si parecia inevitável, mesmo que tenha sido acelerada. Walker teve uma temporada difícil em campo, enquanto fora dele sua vida privada caótica continuou a dominar as manchetes. Com seu desempenho em queda, perdendo seu lugar na equipe - sua última partida como titular foi na derrota no dérbi contra o Manchester United, no dia 15 de dezembro - e enfrentando críticas nas redes sociais, é compreensível que o defensor tenha se cansado e esteja buscando uma saída no meio da temporada. Se ele conseguir o que deseja e sair, será justamente lembrado como um dos melhores defensores de todos os tempos do City, uma força inabalável na lateral direita por sete temporadas antes de seu difícil último período neste ano. Guardiola fez questão de destacar a influência de Walker, afirmando: "Não podemos entender o sucesso que tivemos nesses anos. Sem Kyle é impossível, ele nos deu algo que não tínhamos. Ele foi incrível." Mais artigos abaixo Mas secretamente o treinador deve estar aliviado pelo próprio jogador ter dado a ele e ao clube uma decisão menos embaraçosa a tomar quando se trata de reformular o elenco. No entanto, a saída de Walker parece ser apenas o primeiro passo de uma grande e necessária reconstrução do City que já começou. O zagueiro Abdukhodir Khusanov está prestes a se juntar ao elenco após o City aceitar pagar uma taxa de 40 milhões de euros (R$ 249 milhões) ao Lens, e Vitor Reis, zagueiro criado na categoria de base do Palmeiras, está prestes a seguir o mesmo caminho em breve. O atacante egípcio Omar Marmoush também é provável que se junte vindo do Eintracht Frankfurt para dar ao City poder extra de fogo e aliviar o fardo de gols em Erling Haaland. As três novas chegadas inauguram um novo começo para o clube de Manchester e sinalizam o fim de uma era para o núcleo da equipe que venceu a tríplice coroa há apenas dois anos. E estes são os jogadores que deveriam seguir Walker para fora de campo a completar a reformulação...