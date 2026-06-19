Seis gols, dois cartões vermelhos e uma lesão terrível: Canadá comemora goleada contra o Catar

“Queríamos jogar futebol de forma a deixar o público empolgado. Hoje, 40 milhões de canadenses poderão dizer que estavam no estádio. Que partida da nossa equipe!”, disse o animado técnico do Canadá, Jesse Marsch. No entanto, houve também um grande contratempo: a lesão de Kone.

Com o placar em 3 a 0, o meio-campista de 24 anos sofreu uma lesão aparentemente grave na perna esquerda após uma falta de Assim Madibo (51º minuto), que apresentava uma deformação claramente visível. Jogadores e torcedores ficaram visivelmente chocados; Jonathan David, autor de dois gols, precisou ser consolado pelos companheiros com lágrimas nos olhos.

“É uma grande perda, mas ele vai ficar bem. Vamos providenciar os melhores médicos para ele”, disse Marsch. Madibo, que também demonstrava estar em choque, recebeu o cartão vermelho após análise do árbitro de vídeo. Provavelmente por causa disso, houve uma confusão após o jogo.

Antes disso, Cyle Larin (16’) e David, que acabou marcando três gols (29’, 45’+3), já haviam causado enorme euforia nas arquibancadas com seus gols. Nathan Saliba (63º), que entrou no lugar de Kone, um gol contra de Mohamed Manai (75º) e, mais uma vez, David (90’+2) ampliaram ainda mais o placar para o Canadá, que jogava com dois a mais – Homam Ahmed (34º), do Catar, já havia recebido o cartão vermelho no primeiro tempo após uma falta de último recurso.