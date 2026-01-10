Seis desafios que Liam Rosenior precisa superar no Chelsea

O inglês de 41 anos estreará como comandante do Chelsea no confronto contra o Charlton, válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra no sábado. Mas a verdade é que isso é apenas um aquecimento para os desafios que estão por vir — embora nem ele nem a equipe possam se dar ao luxo de subestimar os adversários e serem eliminados precocemente.

Rosenior estava na arquibancada quando o Chelsea caiu para a oitava colocação na tabela após uma derrota para o Fulham na quarta-feira, e agora eles se encontram tão próximos do Tottenham (que está em 14º) quanto do Liverpool (que ocupa a quarta colocação). Enquanto isso, a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões está longe de estar garantida, já que os Blues estão na 13ª posição da fase inicial do torneio.

Embora o Chelsea não esteja necessariamente na sua pior forma, o novo treinador chega em um momento de alta pressão e herda uma série de questões — antigas e novas — que devem ser resolvidas se ele quiser provar para seus críticos que seu mandato em Stamford Bridge pode ser um sucesso.