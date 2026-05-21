Seis confrontos que decidirão a final da Liga dos Campeões Feminina entre Barcelona e Lyon

Foi em 2018 que as duas equipes se enfrentaram pela primeira vez, nas quartas de final. Naquela época, o Barça não era o time que é hoje, com o projeto de se tornar campeão europeu ainda em seus estágios iniciais. Mesmo assim, o fato de os catalães terem dado trabalho ao Lyon — que conquistaria naquela temporada o terceiro de seus cinco títulos continentais consecutivos — naquela eliminatória de duas partidas foi um sinal positivo.
Foi uma história semelhante, embora ligeiramente diferente, no ano seguinte, quando as duas equipes se enfrentaram na final. O Barça fez um trabalho brilhante ao chegar a essa fase pela primeira vez, mas a vitória do OL por 4 a 1 mostrou que ainda havia um caminho a percorrer para dar o próximo passo.
O Barça deu esse salto em 2021, derrotando o Chelsea por 4 a 0 na final e conquistando seu primeiro título da Liga dos Campeões. No entanto, qualquer conversa sobre eles serem a nova potência dominante na Europa foi abafada na temporada seguinte, quando o Lyon os derrotou por 3 a 1 na final em Turim.
Foi em 2024, então, que os campeões espanhóis realmente se afirmaram e conseguiram que fossem mencionados no mesmo fôlego que a força dominante de longa data no continente, pelo menos no sentido atual, e não no histórico. Em Bilbao, o Barça foi simplesmente superior, vencendo por 2 a 0 e conquistando seu terceiro título em quatro anos.
Então, como será a final de 2026? O Lyon conseguirá se vingar de 2024 e aumentar seu recorde de oito títulos? Ou o Barça se recuperará da derrota para o Arsenal na final do ano passado e diminuirá a diferença para o número de conquistas do Lyon ao conquistar seu quarto título? Com certeza será uma disputa emocionante, e o GOAL apresenta os principais confrontos a serem observados em Oslo...