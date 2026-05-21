Ameé Ruszkai

Seis confrontos que decidirão a final da Liga dos Campeões Feminina entre Barcelona e Lyon

Pela quarta vez em sete anos, o Lyon e o Barcelona se enfrentarão na final da Liga dos Campeões Feminina neste sábado. O clube oito vezes campeão e o clube três vezes campeão, respectivamente, vêm desenvolvendo uma espécie de rivalidade na principal competição da Europa, e esta temporada reforça ainda mais a convicção de que são as duas melhores equipes do futebol feminino no momento.

Foi em 2018 que as duas equipes se enfrentaram pela primeira vez, nas quartas de final. Naquela época, o Barça não era o time que é hoje, com o projeto de se tornar campeão europeu ainda em seus estágios iniciais. Mesmo assim, o fato de os catalães terem dado trabalho ao Lyon — que conquistaria naquela temporada o terceiro de seus cinco títulos continentais consecutivos — naquela eliminatória de duas partidas foi um sinal positivo.

Foi uma história semelhante, embora ligeiramente diferente, no ano seguinte, quando as duas equipes se enfrentaram na final. O Barça fez um trabalho brilhante ao chegar a essa fase pela primeira vez, mas a vitória do OL por 4 a 1 mostrou que ainda havia um caminho a percorrer para dar o próximo passo.

O Barça deu esse salto em 2021, derrotando o Chelsea por 4 a 0 na final e conquistando seu primeiro título da Liga dos Campeões. No entanto, qualquer conversa sobre eles serem a nova potência dominante na Europa foi abafada na temporada seguinte, quando o Lyon os derrotou por 3 a 1 na final em Turim.

Foi em 2024, então, que os campeões espanhóis realmente se afirmaram e conseguiram que fossem mencionados no mesmo fôlego que a força dominante de longa data no continente, pelo menos no sentido atual, e não no histórico. Em Bilbao, o Barça foi simplesmente superior, vencendo por 2 a 0 e conquistando seu terceiro título em quatro anos.

Então, como será a final de 2026? O Lyon conseguirá se vingar de 2024 e aumentar seu recorde de oito títulos? Ou o Barça se recuperará da derrota para o Arsenal na final do ano passado e diminuirá a diferença para o número de conquistas do Lyon ao conquistar seu quarto título? Com certeza será uma disputa emocionante, e o GOAL apresenta os principais confrontos a serem observados em Oslo...

    Wendie Renard e Ingrid Engen x Ewa Pajor

    Em sua segunda temporada no Barcelona, Ewa Pajor volta a estar em grande forma diante do gol. Ninguém marcou mais gols na Liga dos Campeões Feminina nesta temporada do que a jogadora da seleção polonesa, que balançou as redes nove vezes em nove partidas, ajudando as catalãs a chegarem a mais uma final. Agora, cabe a duas caras conhecidas impedir que ela continue nessa trajetória na final deste sábado.

    Foi no Wolfsburg que Pajor ganhou fama, depois de chegar à Baixa Saxônia ainda adolescente. O gigante alemão era um dos melhores times da Europa na época, e a atacante disputaria quatro finais da Liga dos Campeões com o clube — perdendo três vezes para o Lyon. Pajor foi titular em duas delas, mas foi Wendie Renard, ícone da França, quem levou a melhor no duelo entre uma atacante de classe mundial e uma zagueira central de classe mundial. As duas se enfrentarão novamente neste fim de semana.

    Ao lado de Renard estará Ingrid Engen, que Pajor já teve como companheira de equipe tanto no Wolfsburg quanto no Barcelona. A jogadora da seleção norueguesa teve uma excelente primeira temporada no Lyon, destacando-se como uma das melhores zagueiras do futebol. Sua excelência nessa posição será submetida ao teste definitivo no sábado, porém, já que Engen se prepara para enfrentar Pajor pela primeira vez.

    Promete ser uma batalha emocionante entre três jogadoras de alto nível, já que a atacante do Barcelona busca finalmente conquistar o título da Liga dos Campeões, honra que, de alguma forma, ainda não conseguiu alcançar até agora.

    Patri Guijarro x Melchie Dumornay

    Será interessante ver como o Lyon vai organizar seu meio-campo para lidar com as diversas ameaças que o Barcelona apresenta nas posições centrais. O gigante francês tem uma variedade de combinações diferentes às quais pode recorrer, enquanto tenta conter a forma de Alexia Putellas, que pode valer o Ballon d'Or, e o retorno da tricampeã da Bola de Ouro, Aitana Bonmati. Independentemente do trio que o técnico do OL, Jonatan Giraldez, escolher, porém, Melchie Dumornay estará lá — e descobrir como pará-la será uma dor de cabeça igualmente grande para o Barcelona.

    Dumornay também se colocou em posição de possivelmente ganhar a Bola de Ouro, tendo se destacado regularmente como a melhor jogadora em campo sempre que entrou em campo pelo Lyon nesta temporada. Esse fato não se reflete de forma tão enfática nos números, já que ela não vem acumulando o tipo de contagem impressionante de gols e assistências que registrou nos anos anteriores, mas não se deixe enganar por isso. Dumornay está jogando em um nível notavelmente alto e tem mantido esse desempenho durante toda a temporada.

    Se o Lyon quiser vencer este jogo, ela estará no centro da vitória, e é aí que Patri Guijarro entra na equação. Amplamente considerada a melhor volante do futebol feminino, a estrela do Barcelona terá a tarefa de mostrar exatamente por que isso é verdade neste fim de semana.

    Da última vez que essas duas se enfrentaram, na final de 2024, Dumornay jogou como atacante e, por isso, era uma preocupação maior para as zagueiras centrais do Barça do que Guijarro. Será fascinante ver como as coisas vão se desenrolar com a estrela haitiana um pouco mais recuada, bem no meio daquele incrível meio-campo do Barça.

    Jule Brand x Ona Batlle

    Depois de se destacar no Hoffenheim ainda na adolescência e chamar a atenção especialmente nas partidas do clube na Liga dos Campeões Feminina, parece que Jule Brand deu um salto de qualidade este ano. Já fazia tempo que se esperava por isso de uma jogadora promissora que já era conhecida há algum tempo, mas depois que a transferência para o Wolfsburg não saiu exatamente como planejado, a jogadora de 23 anos está mostrando por que sempre foi tão bem cotada em uma excelente primeira temporada no Lyon.

    O impacto de Brand nas semifinais da Liga dos Campeões foi particularmente impressionante, com gols em ambas as partidas da vitória sobre o Arsenal, e sua importância na final de sábado tornou-se ainda maior desde que foi divulgada a notícia de que Kadidiatou Diani, na lateral oposta, perderá o jogo.

    Haverá ainda mais pressão sobre Brand para criar perigo pelas laterais, com Ona Batlle sendo a jogadora encarregada de marcá-la. Este será um dos últimos jogos de Batlle com a camisa do Barça, com uma transferência para o Arsenal aparentemente no horizonte, e ela vai querer se despedir em grande estilo, ajudando o clube de sua infância a conquistar a Liga dos Campeões. Para isso, porém, ela precisará se empenhar bastante, já que teve dificuldades em alguns momentos para conter Klara Buhl no confronto das semifinais contra o Bayern de Munique.

    Caroline Graham Hansen x Selma Bacha

    A maneira como Caroline Graham Hansen se mostrou à altura do desafio na fase mais importante da temporada tem sido impressionante. Ela tem estado em excelente forma durante toda a campanha, mas suas atuações nos jogos mais decisivos têm sido um forte indicador de sua capacidade de lidar com a pressão, algo que ela buscará repetir no sábado, em sua cidade natal, Oslo.

    No entanto, para frustrá-la estará outra jogadora de classe mundial: Selma Bacha. A jogadora da seleção francesa é uma das melhores laterais do mundo, tanto por sua produção ofensiva quanto por suas capacidades defensivas. Bacha adora subir para o ataque e é parte fundamental do que o Lyon faz no ataque. Será fascinante ver como ela vai equilibrar isso com a marcação em Graham Hansen, já que as duas se enfrentam mais uma vez em uma final europeia.

    Em 2022, Bacha levou a melhor nesse duelo, quando o Lyon venceu o Barça em Turim. Em 2024, foi Graham Hansen quem brilhou, quando o Barça se vingou em Bilbao. Como será em 2026?

    Esmee Brugts x Ashley Lawrence

    A importância de Esmee Brugts para o Barcelona tem crescido ano após ano desde sua chegada à Catalunha, há três anos, quando tinha 20 anos. Nesta temporada, ela foi titular em todas as 10 partidas da equipe na Liga dos Campeões, marcando quatro gols e dando quatro assistências na lateral esquerda, ajudando o tricampeão a chegar à final de 2026.

    Brugts provavelmente esperava ter que marcar Diani na partida de sábado e, portanto, estaria pensando na melhor maneira de equilibrar sua ameaça ofensiva com suas responsabilidades defensivas. No entanto, a jogadora da seleção francesa perderá a final devido a uma lesão no joelho, reduzindo significativamente o perigo pelo lado direito do Lyon.

    Espera-se que Vicki Becho substitua Diani nessa função, e a jovem e talentosa atacante tem muita qualidade, por isso não deve ser subestimada. Ela marcou duas vezes na vitória do Lyon sobre o Paris Saint-Germain pela Coupe de France no início deste mês e chega ao jogo do fim de semana com quatro gols e três assistências em suas últimas sete partidas pelo OL, das quais apenas cinco foram como titular.

    No entanto, Becho certamente não tem a mesma experiência e qualidade comprovada nos grandes palcos que Diani, o que pode dar a Brugts uma oportunidade maior de avançar e enfrentar Ashley Lawrence. Lawrence é uma lateral mais astuta defensivamente, especialmente no futebol atual, em que tantas jogadoras nessa posição representam uma ameaça ofensiva maior. Suas habilidades no um contra um serão testadas exaustivamente pela em grande forma Brugts, enquanto sua eficácia em apoiar Becho no ataque será tão importante quanto, já que o Lyon busca lidar com a enorme perda de Diani e ainda atacar uma área desta equipe do Barça que pode oferecer espaço aos adversários.

    Jonatan Giraldez x Pere Romeu

    Embora certamente haja muitas disputas emocionantes em campo nesta final, o confronto entre os treinadores também é um dos duelos mais intrigantes que provavelmente veremos na Liga dos Campeões nesta temporada.

    Quando o Barça conquistou o título pela última vez, em 2024, foi Jonatan Giraldez quem os conduziu até lá, como parte de um notável tetracampeonato. Aquela seria sua terceira e última temporada no comando na Catalunha, partindo para os Estados Unidos para assumir o Washington Spirit logo em seguida. Agora, ele está de volta à Europa e enfrentará seu antigo clube pela primeira vez, em sua primeira temporada no Lyon.

    Pere Romeu, no banco adversário, fazia parte da comissão técnica do Barça de Giraldez e, quando o técnico de 34 anos saiu há dois anos, Romeu foi promovido ao cargo principal. Os dois se conhecem extremamente bem, o que renderá uma batalha tática intrigante.

    Giraldez leva vantagem. Ele tem a experiência, conquistou mais títulos importantes e também conhece muito bem as jogadoras do Barça. Para Romeu, por outro lado, parece uma oportunidade de realmente provar seu valor. Ele teve seus críticos nos últimos dois anos, mas merece muito crédito pela forma como administrou o elenco reduzido do Barça nesta temporada e, especialmente, por como desenvolveu algumas das jogadoras mais jovens em meio a restrições financeiras.

    Será que a aprendiz conseguirá superar a mestra? Ou será que Giraldez triunfará novamente e se tornará a primeira treinadora a conquistar a Liga dos Campeões Feminina com dois clubes diferentes?

