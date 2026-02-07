Seguindo os passos de James Rodríguez? Como Nico Paz pode ser o garoto de ouro da Copa do Mundo

Foi um sinal de pura confiança o gol marcado por James Rodríguez na Copa do Mundo de 2014. A maioria não teria tentado. Assista ao gol novamente — o domínio de peito, a espera pelo tempo certo, o voleio no ângulo superior — e talvez houvesse três jogadas mais fáceis. Ele poderia ter passado a bola para dois atacantes mais avançados. Ele poderia ter cabeceado para o seu zagueiro. Alguns poderiam ter dominado a bola, dado um toque ao chão e jogado a partir daí.

Mas James? Não, ele balançou a perna esquerda com um controle maravilhoso e mandou a bola voando para o ângulo superior. O gol ganhou o prêmio Puskas e foi a síntese perfeita de um dos grandes torneios individuais da Copa do Mundo — um jogador atuando não apenas com imenso talento, mas também com pura ousadia. Ninguém podia dizer a ele o que fazer. E a Colômbia prosperou como resultado.

Em seis semanas, o meio-campista ofensivo estava em um avião para Madri. Seria incorreto afirmar que James Rodríguez era um desconhecido que surgiu do nada. Na época, ele era um promissor meio-campista ofensivo de 20 e poucos anos que jogava por um bom time do Mônaco. Ele havia sido transferido por € 45 milhões no ano anterior. A maioria das pessoas sabia que esse jogador seria bom. Mas seis gols na Copa do Mundo e o Real Madrid em poucas semanas? Poucos teriam apostado nisso. E sejamos honestos, uma porcentagem relativamente pequena de fãs de futebol pode ter acompanhado sua carreira, especialmente nos dias antes de as redes sociais se tornarem realmente populares.

Desde então, há uma sede pelo próximo jogador. O próximo com um chute mágico e uma presença cativante. É algo difícil de encontrar. Não há mais onde se esconder. O futebol está globalizado. O talento é evidente, e aqueles que assistem ao esporte sabem não apenas quem são os maiores nomes, mas também quais jogadores podem ser os próximos a serem observados.

E com isso, entra em cena o argentino Nico Paz, que pode ser o próximo James Rodríguez da Copa do Mundo, 12 anos depois...