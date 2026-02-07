Goal.com
Nico Paz GFXGOAL
Thomas Hindle

Seguindo os passos de James Rodríguez? Como Nico Paz pode ser o garoto de ouro da Copa do Mundo

Será que Nico Paz pode ser a próxima estrela da Copa do Mundo? O craque do Como tem tudo para seguir os passos de James Rodríguez em 2014 e brilhar no maior palco do futebol mundial

Foi um sinal de pura confiança o gol marcado por James Rodríguez na Copa do Mundo de 2014. A maioria não teria tentado. Assista ao gol novamente — o domínio de peito, a espera pelo tempo certo, o voleio no ângulo superior — e talvez houvesse três jogadas mais fáceis. Ele poderia ter passado a bola para dois atacantes mais avançados. Ele poderia ter cabeceado para o seu zagueiro. Alguns poderiam ter dominado a bola, dado um toque ao chão e jogado a partir daí.

Mas James? Não, ele balançou a perna esquerda com um controle maravilhoso e mandou a bola voando para o ângulo superior. O gol ganhou o prêmio Puskas e foi a síntese perfeita de um dos grandes torneios individuais da Copa do Mundo — um jogador atuando não apenas com imenso talento, mas também com pura ousadia. Ninguém podia dizer a ele o que fazer. E a Colômbia prosperou como resultado.

Em seis semanas, o meio-campista ofensivo estava em um avião para Madri. Seria incorreto afirmar que James Rodríguez era um desconhecido que surgiu do nada. Na época, ele era um promissor meio-campista ofensivo de 20 e poucos anos que jogava por um bom time do Mônaco. Ele havia sido transferido por € 45 milhões no ano anterior. A maioria das pessoas sabia que esse jogador seria bom. Mas seis gols na Copa do Mundo e o Real Madrid em poucas semanas? Poucos teriam apostado nisso. E sejamos honestos, uma porcentagem relativamente pequena de fãs de futebol pode ter acompanhado sua carreira, especialmente nos dias antes de as redes sociais se tornarem realmente populares.

Desde então, há uma sede pelo próximo jogador. O próximo com um chute mágico e uma presença cativante. É algo difícil de encontrar. Não há mais onde se esconder. O futebol está globalizado. O talento é evidente, e aqueles que assistem ao esporte sabem não apenas quem são os maiores nomes, mas também quais jogadores podem ser os próximos a serem observados.

E com isso, entra em cena o argentino Nico Paz, que pode ser o próximo James Rodríguez da Copa do Mundo, 12 anos depois...

  • FBL-WC-2022-MATCH61-ARG-CROAFP

    Mudanças no mundo do futebol

    O mundo do futebol mudou radicalmente desde que James Rodríguez surgiu em cena. São poucos os jogadores desconhecidos que são contratados apenas com base em suas atuações em grandes torneios. Alguns dos que conseguiram transferências nos últimos anos — Sofyan Amrabat, Aleksandr Golovin, Randal Kolo Muani, Cody Gakpo — não tiveram sucesso total. Na verdade, é muito difícil achar jogadores como James Rodríguez em 2026.

    No entanto, ainda há Moises Caicedo, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez e Aurelien Tchouameni — todos eles se estabeleceram como grandes talentos europeus ao longo dos anos. Todos tiveram um impacto significativo na Copa do Mundo de 2022 e agora jogam nos níveis mais altos do futebol por times vencedores de troféus. De fato, há exceções.

    Também é verdade que as equipes podem desconfiar de jogadores que se destacam em apenas um torneio. Alguns jogadores simplesmente entram em boa fase no momento certo ou se destacam em confrontos individuais. Outros, como o inglês Jordan Pickford, jogam pelo seu país em curtos períodos de forma que simplesmente não conseguem fazer pelo seu clube. Não há como prever se essa boa forma se manterá.

  • James Rodriguez Colombia Ivory Coast 2014 World CupGetty

    O que procurar...

    Mas o caso de Rodríguez é muito específico. Aqui estava um jogador que podia dominar um jogo, impressionar as multidões e chamar a atenção do tipo de espectador que estava assistindo a uma partida de futebol pela primeira vez. Dá para imaginar “quem é aquele rapaz?” sendo perguntado em dezenas de idiomas em lares e bares ao redor do mundo. Em termos mais simples: Rodríguez era extremamente divertido de assistir. E ele ganhou coisas.

    Outros não foram tão atraentes. Enzo Fernandez marcou um excelente gol na fase de grupos, mas é um meio-campista que define o ritmo. Mac Allister, Tchouaméni e Caicedo são jogadores de futebol mais obstinados e profissionais — embora suas qualidades individuais também não possam ser subestimadas.

    Ainda assim, para fins de argumentação, precisamos de alguém que domine o jogo ou, pelo menos, tenha uma influência significativa. Precisamos de gols, assistências e momentos impressionantes. Esse jogador deve chamar a atenção de uma forma que a maioria dos outros em campo não conseguem. O problema? No mundo das redes sociais e do scouting avançado de jogadores de futebol, a maioria dos atleta que valem a pena assistir já são conhecidos. Não há mais grandes surpresas — pelo menos não como há 12 anos atrás.

  • O caso de Nico Paz

    Nico Paz, porém, vale a pena acompanhar. Ele se encaixa no arquétipo. Obviamente, é um meio-campista ofensivo canhoto que faz com que um time mediano jogue acima do seu nível.

    O meio-campista do Como impressionou em sua primeira temporada na Série A, marcando seis gols e dando oito assistências em 2.700 minutos. Este ano, ele igualou esses números em 1.800 minutos. Ele é capaz de criar jogadas e finalizar com a mesma facilidade e, mais importante, marcar gols de longa distância. Metade dos seus gols foram marcados fora da área, e um deles foi em cobrança de falta. No jogo mais recente do Como, uma vitória convincente sobre a Lazio, Paz marcou dois gols, incluindo um belo chute da entrada da área.

    No entanto, ele pode fazer mais do que apenas marcar gols. As estatísticas de dribles de Nico Paz são satisfatórias. Ele está no 88º percentil (logo, apenas 12% dos jogadores da posição têm melhor aproveitamento) entre os meio-campistas com mais dribles bem-sucedidos. Ele também está no 30º percentil (o que indica que é desarmado menos que 70% dos meio-campistas)em perdas de posse de bola, indicando que é hábil em segurar a bola quando encontra seus espaços. O perfil, então, parece bom.

  • Nico Paz Messi ArgentinaGetty Images

    Jogando pela Argentina

    Talvez haja um problema, porém, na nacionalidade de Nico Paz. Ele joga pela seleção argentina, que, como muitos observadores atentos do esporte devem ter notado, é também o país de Lionel Messi. Só há espaço para um astro mercurial aqui, e ele é aquele que tem oito Bolas de Ouro. A Albiceleste, normalmente, exige um grupo que se esforce ao máximo pelo bem do seu capitão.

    E embora isso possa ser verdade, também há espaço para criatividade em outras posições. Ángel Di María, por exemplo, foi uma peça fundamental da seleção campeã da Copa do Mundo de 2022, mas se afastou da seleção após a conquista da Copa América de 2024. Julián Álvarez também causou impacto na equipe ao lado de Messi, ou em posições mais avançadas no meio-campo. E Paz mostrou em breves participações que pode dividir o campo com Messi de maneira semelhante. Os dois se combinaram de forma eficaz em amistosos, enquanto Paz também se mostrou um corredor disposto quando chamado a ser uma presença mais ativa.

    É claro que tudo isso pressupõe generosamente que Messi ainda vestirá a camisa da Argentina na próxima Copa do Mundo. O astro do Inter Miami ainda não se comprometeu totalmente a jogar pela seleção nacional no torneio. E mesmo que isso pareça provável, Messi não garantiu sua inclusão. O cenário pode estar pronto, então, para Paz brilhar.

  • Nico Paz ComoGetty

    Os outros concorrentes - e o perigo do que está por vir

    O ponto principal em tudo isso? Nico Paz é tecnicamente propriedade do Real Madrid. O argentino saiu da academia La Fabrica e ganhou algumas comparações bastante generosas com Zinedine Zidane durante sua juventude. No passado, ele fez quatro aparições pelos Merengues, e o clube supostamente detém uma cláusula de recompra de € 9 milhões sobre o argentino.

    No entanto, ele não é o único que pode deixar sua marca de forma semelhante. Gilberto Mora, de 17 anos, que joga pelo Club Tijuana, deve ser uma presença central no México e pode estar a caminho de pastos mais verdes se tiver um bom desempenho no torneio.

    Sota Kitano impressionou pelo Salzburg nesta temporada e deve desempenhar um papel fundamental pelo Japão. O fato de ele jogar no sistema Red Bulls sinaliza que uma transferência para o RB Leipzig talvez seja inevitável, mas um desempenho mais chamativo pode levar outro grande clube a fazer uma oferta pelo jogador de 22 anos. Há também o caso do zagueiro adolescente Noahkai Banks, que vem apresentando boa forma pelo Augsburg e pode ganhar uma vaga como titular na seleção americana.

    De qualquer forma, a questão permanece: há muitos bons jogadores jovens para se observar aqui. E, claro, muitos deles já são conhecidos. No entanto, é importante lembrar que Rodríguez, na época da Copa do Mundo de 2014, jogava pelo Mônaco. Mac Allister e Caicedo jogavam pelo Brighton em 2022. Fernández era jogador do Benfica. Gakpo estava arrasando na Eredivisie pelo PSV. Esses torneios, então, hoje em dia, são fóruns para aqueles que já são impressionantes brilharem de verdade.

    Paz pode não ser uma estrela revelação no sentido tradicional. Mas aqueles que o precederam também não eram desconhecidos. Em vez disso, este pode ser a oportunidade em que ele, como James Rodríguez, domina um torneio.

