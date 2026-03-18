Seedorf, confiante: “Às vezes a gente leva uma surra. O Atalanta precisa ter como objetivo conquistar o Scudetto”

Seedorf começou destacando que derrotas decisivas não podem alterar a identidade de um time: “Às vezes você leva uma surra, mas isso não pode mudar sua identidade, o que você fez ou em que forma você está. Às vezes você está em ótima forma e perde partidas incríveis. O clube, os jogadores, o ambiente da Atalanta são coisas consolidadas, de forma muito concreta. E uma característica deles é virar a página, porque é preciso seguir em frente: lembro-me de quando, com o Milan, perdemos a final da Champions contra o Liverpool; no mês seguinte, já estávamos de volta. Sem ficar remoendo. E acredito que essa seja uma força deste clube, conquistada ao longo dos anos”.