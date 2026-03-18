A virada, após o 6 a 1 do jogo de ida, parece impossível, mas o Atalanta quer dar o seu melhor neste confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. A apresentação da partida na Amazon Prime Video ficou a cargo de uma lenda do futebol e ex-jogador do Milan, Real Madrid e Inter (entre outros), Clarence Seedorf, que deu suas dicas sobre o confronto que será disputado na Alemanha, no gramado da Allianz Arena.
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Seedorf, confiante: “Às vezes a gente leva uma surra. O Atalanta precisa ter como objetivo conquistar o Scudetto”
A IDENTIDADE NÃO MUDARÁ
Seedorf começou destacando que derrotas decisivas não podem alterar a identidade de um time: “Às vezes você leva uma surra, mas isso não pode mudar sua identidade, o que você fez ou em que forma você está. Às vezes você está em ótima forma e perde partidas incríveis. O clube, os jogadores, o ambiente da Atalanta são coisas consolidadas, de forma muito concreta. E uma característica deles é virar a página, porque é preciso seguir em frente: lembro-me de quando, com o Milan, perdemos a final da Champions contra o Liverpool; no mês seguinte, já estávamos de volta. Sem ficar remoendo. E acredito que essa seja uma força deste clube, conquistada ao longo dos anos”.
OS OBJETIVOS A SEREM ESTABELECIDOS
Seguir em frente é a mensagem de Seedorf, que também define quais devem ser, de forma realista, os objetivos do Atalanta para o futuro, colocando a barra bem alta: “Agora, o Atalanta deve ter como objetivo conquistar a Série A, ir além de tudo. Até mesmo além de Gasperini, que já não está mais aqui. Eles precisam começar a temporada com o objetivo de conquistar o campeonato, seguindo um pouco os passos do Chelsea”.