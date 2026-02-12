Getty
Sean Dyche demitido após 114 dias no cargo, enquanto o Nottingham Forest se prepara para fazer história na Premier League com o quarto treinador da temporada
Porta giratória: os três treinadores do Nottingham Forest em 2025-26
Dyche, que já fez parte da equipe juvenil do Forest sob o comando do lendário Brian Clough, foi nomeado apenas em outubro. Ele foi o terceiro treinador principal do Reds desde o início da campanha 2025-26.
Nuno Espírito Santo, que garantiu a classificação para a Europa na temporada passada, foi demitido em 9 de setembro. Ange Postecoglou, que acabara de quebrar a seca de títulos do Tottenham, assumiu o cargo.
O técnico australiano acumulou oito jogos sem vitórias em 39 dias antes de ser demitido. Dyche era considerado uma opção sólida para afastar o Forest do risco de rebaixamento, mas disputou apenas 25 jogos, vencendo 10.
Próximo técnico do Forest: Pereira, ex-treinador do Wolves, é o favorito
Um empate decepcionante com o Wolves — em que o Forest chutou 35 vezes ao gol sem acertar o alvo — foi a gota d'água para que o enigmático proprietário do Reds, Evangelos Marinakis, tomasse uma decisão mais uma vez.
Uma breve declaração dizia: “O Nottingham Forest Football Club confirma que Sean Dyche foi dispensado de suas funções como técnico. Gostaríamos de agradecer a Sean e sua equipe pelos esforços durante o tempo em que estiveram no clube e desejamos a eles boa sorte no futuro. Não faremos mais comentários neste momento.”
Nenhum clube da Premier League jamais teve quatro treinadores permanentes em uma única campanha, o que significa que o Forest pode reescrever os livros de história. O The Athletic está entre os que noticiam que o ex-treinador do Wolves, Pereira, está sendo cotado para ocupar o cargo mais quente do momento.
Pereira está sem clube desde que deixou o Molineux em novembro. Ele supervisionou uma sequência de 10 jogos sem vitórias no início da atual campanha. No entanto, ele tirou o Wolves de uma situação difícil durante sua temporada de estreia. O português de 57 anos também é bem conhecido por Marinakis, tendo conquistado a dobradinha da liga e da copa gregas com o Olympiacos em 2014-15.
O enigmático Marinakis volta a empunhar o machado
Dyche falou aos repórteres sobre seu futuro após ser vaiado contra o Wolves, com os torcedores do Forest cada vez mais desiludidos com seu estilo de futebol: “As pessoas podem exigir mudanças, mas cabe sempre aos proprietários decidir se vão mudar ou não.
“Eu apenas trabalho muito. Eu me importo com este clube. Deixei isso claro. Estou trabalhando muito. Não estou dizendo que os jogadores não estejam, mas nós, da comissão técnica, certamente estamos, é isso que fazemos. Sabe, trabalhamos muito. Se o proprietário quiser fazer uma mudança, então a decisão é dele, e é assim que o futebol funciona hoje em dia, essa é a realidade.”
O ex-atacante do Forest, Rob Earnshaw, disse recentemente à GOAL por que o carismático Marinakis, que nunca tem medo de tomar grandes decisões, é bom para o jogo: “Gosto de vê-lo envolvido. Acho que tem sido incrível e ele merece muito crédito, porque não investiu apenas no clube de futebol, mas se dedicou totalmente para levar o clube ao sucesso. Tem sido uma jornada e tanto, alguns anos e tanto, mas não seria o Forest se fosse chato e não tivéssemos personalidades.
“O futebol tem a ver com personalidades, por isso adoro isso. Eles não devem ficar apenas sentados e nunca se ouvir falar deles na área. Eles fazem parte do clube de futebol e a sua personalidade transparece. Sou totalmente a favor disso.”
Jogos do Nottingham Forest em 2025-26: Quantos jogos restam aos Reds?
O Forest, que sofreu uma derrota na terceira rodada para o Wrexham, de Ryan Reynolds e Rob Mac, não entrará em campo pela FA Cup neste fim de semana. O clube tem até 19 de fevereiro, quando enfrenta o Fenerbahçe na primeira partida das eliminatórias da Liga Europa, para contratar um novo técnico.
O Reds foi associado ao ex-técnico do Manchester City e da Itália, Roberto Mancini, quando rompeu os laços com Postecoglou. O técnico do Fulham, Marco Silva, outro que conhece bem Marinakis, também tem sido fortemente associado ao Forest. Quem quer que assuma o cargo herdará um elenco que está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League, com 12 jogos restantes.
