Sean Dyche demitido após 114 dias no cargo, enquanto o Nottingham Forest se prepara para fazer história na Premier League com o quarto treinador da temporada

Dyche falou aos repórteres sobre seu futuro após ser vaiado contra o Wolves, com os torcedores do Forest cada vez mais desiludidos com seu estilo de futebol: “As pessoas podem exigir mudanças, mas cabe sempre aos proprietários decidir se vão mudar ou não.

“Eu apenas trabalho muito. Eu me importo com este clube. Deixei isso claro. Estou trabalhando muito. Não estou dizendo que os jogadores não estejam, mas nós, da comissão técnica, certamente estamos, é isso que fazemos. Sabe, trabalhamos muito. Se o proprietário quiser fazer uma mudança, então a decisão é dele, e é assim que o futebol funciona hoje em dia, essa é a realidade.”

O ex-atacante do Forest, Rob Earnshaw, disse recentemente à GOAL por que o carismático Marinakis, que nunca tem medo de tomar grandes decisões, é bom para o jogo: “Gosto de vê-lo envolvido. Acho que tem sido incrível e ele merece muito crédito, porque não investiu apenas no clube de futebol, mas se dedicou totalmente para levar o clube ao sucesso. Tem sido uma jornada e tanto, alguns anos e tanto, mas não seria o Forest se fosse chato e não tivéssemos personalidades.

“O futebol tem a ver com personalidades, por isso adoro isso. Eles não devem ficar apenas sentados e nunca se ouvir falar deles na área. Eles fazem parte do clube de futebol e a sua personalidade transparece. Sou totalmente a favor disso.”