“Se os espanhóis não o querem, mandem-no de volta!” – Críticos de Kylian Mbappé no Real Madrid são repreendidos por ícone francês para que parem de “exagerar”

A crítica de Dugarry logo se transformou em uma avaliação severa de jogadores titulares específicos, que ele considera “abaixo do nível” para um clube da magnitude do Real Madrid. “Esses são clubes que aspiram a estrelas, eles são os melhores, e acho que há jogadores que não estão à altura. Eles estão lá há muito tempo, estou pensando em [Eduardo] Camavinga, [Arda] Guler, [Federico] Valverde, [Arelioen] Tchouaméni... [Marco] Asensio, que surgiu do nada e se tornou titular porque havia muitos lesionados. Ele provou ser um bom jogador, mas não é um zagueiro do Real Madrid. Alaba está lesionado e só joga uma semana a cada três meses; ele não está nesse nível.”

A inclusão de nomes como Valverde e Camavinga em tal lista certamente chamará a atenção, dada a sua popularidade entre os torcedores do Bernabeu. No entanto, Dugarry acredita que esses jogadores talvez tenham recebido crédito demais pelos sucessos passados, sem conseguir se destacar na era atual. Para ele, a falta de consistência em campo é uma preocupação muito maior do que o período de adaptação de um único jogador de ataque, não importa quanto esse jogador tenha custado ou quão alto seja o seu perfil.