“Se os espanhóis não o querem, mandem-no de volta!” – Críticos de Kylian Mbappé no Real Madrid são repreendidos por ícone francês para que parem de “exagerar”
Lenda franca critica o escrutínio “injusto” a Mbappé
Dugarry, que teve uma carreira distinta e ganhou a reputação de ser franco, expressou sua frustração durante uma recente aparição na RMC Sport. Ele argumentou que a narrativa em torno de Mbappé é injustamente distorcida e que, se os gigantes espanhóis estão tão insatisfeitos com sua contratação de destaque, deveriam simplesmente deixá-lo voltar para a França. O vencedor da Copa do Mundo não se conteve em sua avaliação de como a capital espanhola reagiu a alguns meses de dificuldades táticas envolvendo seu “Galáctico”. Mbappé ignorou as críticas em sua primeira temporada no clube e terminou como artilheiro da La Liga, apesar do fracasso do Real Madrid em conquistar um troféu importante. Nesta temporada, ele marcou impressionantes 23 gols em outros tantos jogos na primeira divisão, além de 13 gols em apenas oito partidas da Liga dos Campeões.
Defendendo o astro francês
O cerne do argumento de Dugarry baseia-se na ideia de que Mbappé está sendo transformado em bode expiatório por falhas sistêmicas mais amplas no clube. “Acho bastante surpreendente que os problemas do Real Madrid sejam exclusivamente atribuídos a Mbappé. Em algum momento, temos que parar de exagerar. Se os espanhóis não o querem mais, deveriam mandá-lo de volta. Talvez ele saia e faça outra pessoa feliz, não sei. Mas, sinceramente, acho isso bastante surpreendente. Acho que há muitos jogadores no Real Madrid que não são jogadores do Real Madrid. Eles são superestimados, desculpem-me. Também tive a oportunidade de jogar por grandes clubes. No Barcelona, não usei muito a camisa, e há uma razão para isso também...”
Apontando o dedo para o elenco coadjuvante
A crítica de Dugarry logo se transformou em uma avaliação severa de jogadores titulares específicos, que ele considera “abaixo do nível” para um clube da magnitude do Real Madrid. “Esses são clubes que aspiram a estrelas, eles são os melhores, e acho que há jogadores que não estão à altura. Eles estão lá há muito tempo, estou pensando em [Eduardo] Camavinga, [Arda] Guler, [Federico] Valverde, [Arelioen] Tchouaméni... [Marco] Asensio, que surgiu do nada e se tornou titular porque havia muitos lesionados. Ele provou ser um bom jogador, mas não é um zagueiro do Real Madrid. Alaba está lesionado e só joga uma semana a cada três meses; ele não está nesse nível.”
A inclusão de nomes como Valverde e Camavinga em tal lista certamente chamará a atenção, dada a sua popularidade entre os torcedores do Bernabeu. No entanto, Dugarry acredita que esses jogadores talvez tenham recebido crédito demais pelos sucessos passados, sem conseguir se destacar na era atual. Para ele, a falta de consistência em campo é uma preocupação muito maior do que o período de adaptação de um único jogador de ataque, não importa quanto esse jogador tenha custado ou quão alto seja o seu perfil.
Questionando a estratégia de recrutamento
Além do desempenho individual, o ex-atacante também criticou a recente política de transferências de Florentino Perez, sugerindo que o clube priorizou o oportunismo financeiro em detrimento da qualidade pura. “Tenho a impressão de que eles contrataram muitos jogadores com contratos prestes a expirar porque tinham menos recursos disponíveis. Quando você joga por clubes assim, precisa provar que é um grande jogador ao longo de uma temporada, liderar sua equipe, ser decisivo; essa é a diferença entre o nível que vivemos diariamente em nossos campeonatos nacionais e o do Real Madrid.”
Essa avaliação aponta para uma percepção de diluição do “DNA madrilenho”, em que simplesmente ser um bom jogador não é mais suficiente para satisfazer as exigências do clube mais bem-sucedido do mundo. Enquanto o Real Madrid continua a navegar em sua transição pós-Toni Kroos e Karim Benzema, as palavras de Dugarry ecoam um sentimento crescente de que o equilíbrio do time está comprometido.
