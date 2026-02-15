Getty
“Se ele não ganhasse, chorava!” – Cristiano Ronaldo sempre foi um mau perdedor, como explica o ex-companheiro de equipe do Manchester United e da seleção portuguesa, revelando a mentalidade do GOAT (Greatest of All Time, o maior de todos os tempos)
Como o astro português Ronaldo se tornou um dos maiores de todos os tempos
Ronaldo começou na base do Sporting, em seu país natal, onde seu potencial óbvio foi notado pela primeira vez em Lisboa. Nani também fez parte das categorias de base do clube, o que lhe permitiu testemunhar os primeiros passos rumo ao estrelato.
Nem tudo correu bem para o futuro vencedor da Bola de Ouro, com Ronaldo tendo que aprender lições importantes com reveses dolorosos. No final das contas, eles ajudaram a torná-lo o jogador que ele é hoje, com o maior jogador português de todos os tempos ainda em plena forma aos 41 anos de idade.
As primeiras decepções deixaram Ronaldo em lágrimas
Nani nunca teve dúvidas de que seu compatriota se tornaria um ícone global, com seu ritmo de trabalho incansável sendo notado desde jovem. O ex-ala do Sporting e do United disse à FourFourTwo, quando questionado se Ronaldo estava destinado à grandeza quando era um adolescente sonhador: “Na época, não pensávamos nisso, simplesmente jogávamos e nos divertíamos.
Tínhamos a ambição e o sonho de que um dia poderíamos nos tornar jogadores de futebol profissionais, mas também sabíamos que, até você realmente chegar lá, isso é pouco mais do que uma ilusão. No final, tudo aconteceu muito rápido – as oportunidades surgiram e não as deixamos escapar. Esse espírito de sacrifício que tínhamos em uma idade tão jovem foi fundamental.”
Nani acrescentou: “Mesmo quando criança, ele já se destacava acima de todos os outros. Ele sabia exatamente o que queria. Cristiano vivia o futebol com enorme paixão – se não ganhava ou as coisas não corriam bem, chorava. Isso mostrava o quanto ele era empenhado e a intensidade com que vivia o jogo.”
Ronaldo deve atingir 1.000 gols e prolongar sua carreira
Ronaldo agora tem títulos da Premier League, La Liga, Serie A, Liga dos Campeões, Campeonato Europeu e Liga das Nações em seu nome, além de cinco Bolas de Ouro e inúmeras entradas nos livros de história.
Ele ainda tem metas a atingir, com um marco notável agora ao seu alcance. Nani disse anteriormente: “Ele vai chegar facilmente aos 1.000 gols, não tenho dúvidas. É um marco importante para ele, algo que tem em mente há anos.
Ele quer chegar a 1.000 gols documentados, porque outros jogadores, como Pelé ou Romário, afirmaram ter atingido esses números, mas nem todos os seus gols foram registrados. Cristiano poderia fazer um filme com todos os seus. Ele vai chegar lá – mesmo que tenha que ir para a liga profissional mais baixa do mundo para conseguir. Mas ele não vai precisar.”
Nani acrescentou sobre a longevidade de Ronaldo, com a possibilidade de ele continuar jogando por mais alguns anos: “Nada me surpreende. Cristiano sempre soube exatamente o que queria – quando você tem clareza sobre suas prioridades e conta com o apoio certo ao seu redor, tudo se torna mais fácil.
Essa recusa em desistir é o que o tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mesmo agora, aos 40 anos, ele ainda surpreende as pessoas, mas não a mim. Espero que ele mantenha o mesmo nível que mostrou nas eliminatórias e se torne um jogador importante para Roberto Martinez na Copa do Mundo – os gols não desaparecem.”
Nani está entre aqueles que sugeriram que a Copa do Mundo de 2026 pode não ser o último torneio internacional de Ronaldo. Ele disse: “Espero que ele jogue na Eurocopa. Isso vai depender de como ele se sentir fisicamente, se as lesões o respeitarem e se ele encontrar motivação para continuar competindo da mesma forma que vem fazendo há mais de 20 anos. Mas se alguém pode fazer algo tão extraordinário como jogar a Eurocopa aos 43 anos, esse alguém é Cristiano.”
Rumores sobre transferências: mudança para a MLS cogitada após greve na Liga Profissional Saudita
Muitos apostam que Ronaldo continuará jogando até os 50 anos, já que não há motivo para ele se aposentar enquanto ainda está no auge de sua carreira. Outro novo desafio tem sido especulado ultimamente, com CR7 sendo alvo de rumores de transferência — possivelmente para se juntar a Lionel Messi na MLS — depois de entrar em greve com o Al-Nassr na Liga Profissional Saudita.
