Ronaldo agora tem títulos da Premier League, La Liga, Serie A, Liga dos Campeões, Campeonato Europeu e Liga das Nações em seu nome, além de cinco Bolas de Ouro e inúmeras entradas nos livros de história.

Ele ainda tem metas a atingir, com um marco notável agora ao seu alcance. Nani disse anteriormente: “Ele vai chegar facilmente aos 1.000 gols, não tenho dúvidas. É um marco importante para ele, algo que tem em mente há anos.

Ele quer chegar a 1.000 gols documentados, porque outros jogadores, como Pelé ou Romário, afirmaram ter atingido esses números, mas nem todos os seus gols foram registrados. Cristiano poderia fazer um filme com todos os seus. Ele vai chegar lá – mesmo que tenha que ir para a liga profissional mais baixa do mundo para conseguir. Mas ele não vai precisar.”

Nani acrescentou sobre a longevidade de Ronaldo, com a possibilidade de ele continuar jogando por mais alguns anos: “Nada me surpreende. Cristiano sempre soube exatamente o que queria – quando você tem clareza sobre suas prioridades e conta com o apoio certo ao seu redor, tudo se torna mais fácil.

Essa recusa em desistir é o que o tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mesmo agora, aos 40 anos, ele ainda surpreende as pessoas, mas não a mim. Espero que ele mantenha o mesmo nível que mostrou nas eliminatórias e se torne um jogador importante para Roberto Martinez na Copa do Mundo – os gols não desaparecem.”

Nani está entre aqueles que sugeriram que a Copa do Mundo de 2026 pode não ser o último torneio internacional de Ronaldo. Ele disse: “Espero que ele jogue na Eurocopa. Isso vai depender de como ele se sentir fisicamente, se as lesões o respeitarem e se ele encontrar motivação para continuar competindo da mesma forma que vem fazendo há mais de 20 anos. Mas se alguém pode fazer algo tão extraordinário como jogar a Eurocopa aos 43 anos, esse alguém é Cristiano.”