“Se ele for culpado, sua carreira comigo está encerrada” – José Mourinho adverte o ala do Benfica Gianluca Prestianni sobre a polêmica envolvendo racismo contra Vinicius Jr

Ao falar com a imprensa sobre a investigação envolvendo seu ala argentino de 20 anos, Mourinho teve o cuidado de manter uma postura equilibrada. Ele insistiu que o público e os órgãos governamentais devem respeitar o processo legal antes de tirar conclusões precipitadas, revelando sua frustração com a rapidez com que os julgamentos têm sido feitos.

“Não sou advogado, mas também não sou ignorante. A presunção de inocência é um direito humano ou não?”, questionou Mourinho na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Gil Vicente, na segunda-feira. Ele também criticou as autoridades, observando que a UEFA não incluiu o “se” em sua comunicação inicial sobre a suspensão do jogador, o que o técnico acredita ser uma distinção vital.