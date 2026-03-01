Goal.com
Vinicus Junior Gianluca Prestianni Real Madrid Benfica 2025-26Getty/GOAL
Muhammad Zaki

Traduzido por

“Se ele for culpado, sua carreira comigo está encerrada” – José Mourinho adverte o ala do Benfica Gianluca Prestianni sobre a polêmica envolvendo racismo contra Vinicius Jr

José Mourinho ameaçou sensacionalmente acabar com a carreira de Gianluca Prestianni no Benfica se as alegações de que o jovem argentino insultou racialmente a estrela do Real Madrid, Vinícius Jr., se revelarem verdadeiras. Embora o ex-treinador dos Blancos tenha defendido a importância da presunção de inocência, deixou bem claro que existe uma política de tolerância zero para qualquer forma de preconceito sob a sua supervisão.

  • Presunção de inocência

    Ao falar com a imprensa sobre a investigação envolvendo seu ala argentino de 20 anos, Mourinho teve o cuidado de manter uma postura equilibrada. Ele insistiu que o público e os órgãos governamentais devem respeitar o processo legal antes de tirar conclusões precipitadas, revelando sua frustração com a rapidez com que os julgamentos têm sido feitos.

    “Não sou advogado, mas também não sou ignorante. A presunção de inocência é um direito humano ou não?”, questionou Mourinho na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Gil Vicente, na segunda-feira. Ele também criticou as autoridades, observando que a UEFA não incluiu o “se” em sua comunicação inicial sobre a suspensão do jogador, o que o técnico acredita ser uma distinção vital.

  • Prestianni en Vinicius JuniorImago

    Ultimato para Prestianni

    No entanto, apesar de sua defesa apaixonada do devido processo legal, Mourinho foi inequívoco sobre as consequências caso a investigação confirmasse as alegações. “Se for provado que meu jogador não respeitou esses princípios, que são meus e do Benfica, sua carreira comigo estará encerrada”, declarou o “Special One”. Ele reforçou ainda mais sua posição, acrescentando: “Se ele for efetivamente culpado, não vou mais vê-lo da mesma forma e, para mim, estará tudo acabado”.

  • Defendendo o meio-termo

    O experiente treinador recusou-se a tomar partido no confronto entre o seu atual clube e o seu antigo clube na capital espanhola. Ele enfatizou seu desejo de imparcialidade, mesmo quando confrontado com opiniões conflitantes daqueles que respeita no mundo do futebol. “Não quero vestir nem a camisa branca do Real Madrid nem a camisa vermelha do Benfica”, explicou aos repórteres.

    Mourinho até comentou sobre as declarações de seu ex-jogador Álvaro Arbeloa, que agora comanda o time do Real Madrid e tem se manifestado abertamente durante a controvérsia. “Adoro Álvaro e continuarei a adorá-lo, mas acho que quem tomou a posição certa fui eu, e não ele”, observou.

  • Jose Mourinho Benfica 2026Getty Images

    Mourinho põe fim aos rumores sobre seu retorno ao Real Madrid

    A coletiva de imprensa também permitiu que Mourinho respondesse às notícias que sugeriam que ele estava usando a partida entre Benfica e Real Madrid como um teste para um retorno ao Bernabeu. Ele rejeitou as alegações, reafirmando sua lealdade ao gigante português e sua intenção de cumprir seu contrato atual.

    “Você acha que eu diria isso se quisesse deixar o Benfica para ir para o Real Madrid? Você acha que eu sou burro?”, rebateu. “Quero respeitar meu contrato com o Benfica. E se o clube quiser renová-lo por mais anos, assinarei sem discutir uma única vírgula. Mas só quero disputar um campeonato, não dois.”

