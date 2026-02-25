“Se alguma equipe pode conseguir, somos nós” – Raphinha confiante de que o Barcelona conseguirá uma incrível reviravolta contra o Atlético de Madrid

Durante uma sessão de perguntas e respostas no canal oficial do Barcelona no YouTube, o jogador da temporada 2024-25 insistiu que o elenco está mentalmente preparado para o desafio. Após a humilhante derrota por 4 a 0 na primeira partida, o time sofreu uma derrota surpreendente para o Girona na La Liga, ficando temporariamente atrás do Real Madrid na tabela, antes de restaurar seu orgulho com uma vitória por 3 a 0 contra o Levante. Um confronto contra o Villarreal, terceiro colocado, está marcado para este fim de semana, mas o atacante brasileiro já está pensando em uma recuperação sensacional na copa.

“Estamos confiantes em fazer uma boa partida. Acreditamos que somos capazes disso. Se há algum time capaz de uma reviravolta, somos nós. Sabemos que a partida será difícil, uma reviravolta muito complicada, mas acredito que estamos preparados para o que nos espera”, afirmou Raphinha. Suas palavras refletem um vestiário que se recusa a desistir, apesar da difícil tarefa que têm pela frente contra o disciplinado time de Diego Simeone.