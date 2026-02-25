Getty Images Sport
“Se alguma equipe pode conseguir, somos nós” – Raphinha confiante de que o Barcelona conseguirá uma incrível reviravolta contra o Atlético de Madrid
Acreditar no impossível: Raphinha busca uma reviravolta histórica
Durante uma sessão de perguntas e respostas no canal oficial do Barcelona no YouTube, o jogador da temporada 2024-25 insistiu que o elenco está mentalmente preparado para o desafio. Após a humilhante derrota por 4 a 0 na primeira partida, o time sofreu uma derrota surpreendente para o Girona na La Liga, ficando temporariamente atrás do Real Madrid na tabela, antes de restaurar seu orgulho com uma vitória por 3 a 0 contra o Levante. Um confronto contra o Villarreal, terceiro colocado, está marcado para este fim de semana, mas o atacante brasileiro já está pensando em uma recuperação sensacional na copa.
“Estamos confiantes em fazer uma boa partida. Acreditamos que somos capazes disso. Se há algum time capaz de uma reviravolta, somos nós. Sabemos que a partida será difícil, uma reviravolta muito complicada, mas acredito que estamos preparados para o que nos espera”, afirmou Raphinha. Suas palavras refletem um vestiário que se recusa a desistir, apesar da difícil tarefa que têm pela frente contra o disciplinado time de Diego Simeone.
Os valores familiares sob o comando de Hansi Flick
Um fator fundamental para o otimismo de Raphinha é a união dentro do time desde que Hansi Flick assumiu o comando. O técnico alemão transformou a equipe em um grupo coeso que atualmente lidera muitos dos indicadores do futebol, e Raphinha credita isso aos laços pessoais formados nos bastidores. O brasileiro, que se tornou um líder vocal durante seus quatro anos na Catalunha, acredita que o respeito mútuo entre os jogadores é a base do sucesso tático em campo.
“O vestiário é ótimo, para ser sincero. Pelo que vejo, os jogadores se dão muito bem. Acredito que somos como uma família aqui. No final das contas, passamos muito mais tempo juntos do que com nossas próprias famílias, entre viagens, treinos e tudo mais. Sinceramente, vejo uma atmosfera de amizade genuína e acredito que grande parte do nosso sucesso se deve a isso”, explicou o ex-jogador do Leeds United. Esse senso de camaradagem será testado até o limite quando eles tentarem desmontar o bloqueio defensivo do Atleti na partida de volta.
O orgulho da capitania
A ascensão de Raphinha a um dos capitães designados do clube é uma prova de sua determinação e dedicação. Para um jogador que inicialmente enfrentou críticas ao chegar, sua segunda temporada usando a braçadeira representa a realização de um sonho. Ele reconhece o peso da responsabilidade e a importância de liderar um clube com uma história tão rica. Para ele, o papel é mais do que apenas um pedaço de tecido; trata-se de servir ao coletivo em todos os momentos.
“Ser um dos líderes do Barça é algo muito significativo. Como eu disse, desde que cheguei, sempre tentei ajudar em tudo o que pude. Ser capitão do Barça é algo que acontece com poucos jogadores. É um privilégio imenso, algo que nem mesmo nos meus sonhos mais loucos eu teria imaginado”, confessou. Essa liderança será crucial nas próximas semanas, enquanto o Barça enfrenta um período de alta pressão na temporada em várias frentes, incluindo a La Liga e a Liga dos Campeões.
Superando contratempos causados por lesões
Embora sua campanha anterior tenha sido uma aula de estatística — com 34 gols e 26 assistências em 57 partidas —, esta temporada foi marcada por obstáculos físicos. Problemas musculares forçaram Raphinha a ficar de fora por 13 partidas, uma experiência frustrante para um jogador cujo jogo depende de energia explosiva. Ele admitiu que o desgaste mental de ficar de fora pode ser tão exigente quanto o próprio processo de recuperação física, embora ele finalmente esteja vendo a luz no fim do túnel.
“Passei por momentos difíceis. Nós, jogadores, não gostamos de sofrer lesões porque, no final das contas, não podemos mais fazer o que amamos. Elas são muito desgastantes psicologicamente. Mas passamos por esses testes e não temos outra escolha. Às vezes, nem conseguimos explicar por que nos lesionamos. É um momento muito difícil”, disse ele, antes de acrescentar uma atualização positiva sobre seu estado atual: “Me sinto em muito boa forma, tanto mental quanto fisicamente. Estou tentando recuperar minha melhor forma após a lesão; é sempre difícil estar 100% de uma vez. Posso dizer que estou em muito boa forma; mentalmente me sinto ótimo e fisicamente estou me aproximando da minha melhor versão.”
