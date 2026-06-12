Cucurella já tem até um local em mente: o bíceps. O jogador do Chelsea FC destacou que a Copa do Mundo é mais importante do que o Campeonato Europeu e merece uma lembrança duradoura. “Eu concordo com isso”, disse ele, referindo-se ao seu anúncio.

Já após a conquista do Euro 2024 na Alemanha, Cucurella havia dedicado uma “mudança de visual” ao seu corpo. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na final, ele tingiu de vermelho seus cabelos cacheados, antes castanhos.