Pois, caso a Espanha conquiste o título da Copa do Mundo no torneio que será disputado nos EUA, no México e no Canadá, o jogador de 27 anos fez uma promessa maluca: “Eu poderia tatuar um pequeno retrato do rosto de Luis de la Fuente”, anunciou ele na Rádio Cope.
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Se a Espanha ganhar a Copa do Mundo: Marc Cucurella anuncia uma tatuagem totalmente maluca
Cucurella já tem até um local em mente: o bíceps. O jogador do Chelsea FC destacou que a Copa do Mundo é mais importante do que o Campeonato Europeu e merece uma lembrança duradoura. “Eu concordo com isso”, disse ele, referindo-se ao seu anúncio.
Já após a conquista do Euro 2024 na Alemanha, Cucurella havia dedicado uma “mudança de visual” ao seu corpo. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na final, ele tingiu de vermelho seus cabelos cacheados, antes castanhos.
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Cucurella se torna um pesadelo para a DFB e é vaiado sem piedade
Antes disso, Cucurella havia caído em desgraça entre os torcedores alemães por ter tocado com a mão em um chute de Jamal Musiala dentro da área durante as quartas de final contra a seleção alemã — o árbitro Anthony Taylor, no entanto, não marcou pênalti. A UEFA admitiu posteriormente que se tratou de uma decisão claramente errada. Em jogos na Alemanha, Cucurella foi, então, vaiado impiedosamente várias vezes pelos torcedores locais.
A Espanha disputa sua primeira partida na Copa do Mundo na próxima segunda-feira contra Cabo Verde (18h/ARD e MagentaTV). Outros adversários do Grupo H são a Arábia Saudita e o Uruguai.