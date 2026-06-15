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Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Scaloni: A Argélia é parecida com o Marrocos... e estamos preocupados com o confronto contra eles

L. Scaloni
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Alerta argentino

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, afirmou que o fato de sua equipe ser campeã mundial não a impedirá de continuar competindo e lutando no torneio atual.

Essas declarações foram feitas durante a primeira coletiva de imprensa oficial realizada por Scaloni antes da partida de estreia da Argentina contra a Argélia, amanhã, segunda-feira, na cidade de Kansas.

  • Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Scaloni acalma os argentinos

    Scaloni enviou uma mensagem tranquilizadora à torcida argentina, dizendo: “Que o povo argentino fique tranquilo. É apenas um jogo de futebol e já temos a experiência da última Copa do Mundo. A primeira partida não é decisiva, embora seja importante. Estamos bem, tranquilos, e vamos enfrentar uma boa equipe com jogadores excelentes. Mas estamos bem, confiantes e chegamos em boa fase.”

    Sobre sua situação atual como técnico, Scaloni disse: “Estou exatamente como estava no primeiro dia em que assumi o cargo; nada mudou, mesmo tendo sido questionado após a vitória. Equilíbrio é a palavra mais precisa. Sabemos que estamos fazendo as coisas da melhor maneira possível e que tentamos dar o melhor pelo nosso país, e isso te deixa tranquilo, independentemente do resultado. Os jogos trazem um pouco de tranquilidade, mas, no que diz respeito ao compromisso, ele continua o mesmo: não somos melhores nem piores do que ninguém.”

    Quanto à escalação titular, Scaloni declarou: “Acho que Bielsa disse isso ontem: de uma forma ou de outra, vocês saberão a escalação. Ainda não conversei com os jogadores, vou contar a eles esta noite. Emiliano está pronto e, se tudo continuar como ontem, acho que ele vai jogar”.

    O técnico expressou seu grande entusiasmo e emoção em relação à Copa do Mundo, dizendo: “Isso me emociona porque vivemos momentos intensos juntos. Passei uma época muito bonita no Estudiantes, e você, Martín Palermo, estava lá e me abriu as portas. Você sabe como isso é difícil e bonito. Tenho muita vontade de começar um novo Mundial.”

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  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Como o tango resolveu o dilema da pressão?

    Sobre as alternativas táticas, Scaloni explicou: “São situações que podem surgir desde o início ou que o adversário pode nos impor. Não se trata de saber se nos falta um jogador específico. Experimentamos várias opções e ainda não sabemos, mas a essência da equipe será a mesma, independentemente de jogarmos com três zagueiros ou cinco defensores”.

    E acrescentou: “O futebol continua sendo um esporte muito importante para nós, mas acredito que esta seleção chegou a esta situação porque desconstruímos aquela famosa palavra (pressão). Acho que esse foi um dos pilares que nos levou a torná-los capazes de entrar em campo e jogar com tranquilidade”.

    E continuou: “Estamos aqui com o mesmo nervosismo e com o mesmo sentimento interior. O importante é que, após a partida, aconteça o que acontecer, nos sintamos tranquilos por sabermos que a equipe deu tudo de si. Acreditamos que continua sendo apenas um esporte, independentemente da Copa do Mundo. Há muitas coisas mais importantes do que este torneio”.

    Sobre Lionel Messi e Julián Álvarez, Scaloni disse: “Acreditamos que todo mundo no mundo quer ver o Leo jogar, porque é isso que ele desperta em todos, não apenas nos argentinos. Ele passou por diferentes situações, mas sempre esteve presente. Para nós, ele é fundamental e parece estar em boa forma. Álvarez teve um problema no tornozelo, e estávamos cuidando dele; acho que ele está bem. Ele está disponível para o jogo de amanhã e é uma opção a mais.”

    E continuou: “Sempre tive dificuldade em definir a escalação titular devido ao nível que a seleção possui, independentemente da possibilidade de haver um jogador lesionado, o que não se aplica à situação atual, pois, em princípio, todos estão prontos. Nunca tive qualquer problema com isso. O problema estava em deixar de fora alguns jogadores que são considerados grandes nomes. Jogamos com onze jogadores e buscamos o equilíbrio, mesmo que algum deles tenha que ficar de fora da escalação”.

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    Atenção ao cenário do Brasil e do Marrocos

    Ao avaliar as seleções africanas, Scaloni afirmou: “A Argélia é um adversário semelhante ao Marrocos; eles têm jogadores excelentes e um grande técnico que faz com que a equipe jogue muito bem. Assistir ao jogo entre Brasil e Marrocos nos deixa uma lição importante: não se pode subestimar o adversário. No que diz respeito às seleções, eles mereceram estar na Copa do Mundo. A Argélia nos preocupa porque é uma boa equipe.”

    Sobre a estadia na cidade de Kansas, Scaloni disse: “Esperávamos temperaturas mais altas nos treinos. No momento, o tempo está bom, a cidade nos recebeu de forma maravilhosa e o centro de treinamento é incrível. Todo o nosso agradecimento ao povo de Kansas pelo que nos ofereceram”.

    Scaloni voltou a analisar os pontos fortes do adversário, dizendo: “A Argélia é uma boa equipe, tem jogadores rápidos no ataque, com grande habilidade técnica e grande força física. Eles jogaram com uma linha defensiva de três e quatro jogadores. De qualquer forma, é uma boa equipe que deve ser respeitada”.