Saudita diz que Cristiano Ronaldo é o único estrangeiro "que vale o que recebe" no futebol do país

Um ex-ministro do esporte da Arábia Saudita fez uma análise dura sobre a Saudi Pro League ao afirmar que Cristiano Ronaldo é o único estrangeiro na competição que realmente justifica o quanto recebe. O príncipe Abdullah bin Mosaad exaltou a capacidade incomparável do português de atrair atenção mundial para a liga. Aos 40 anos, CR7 ampliou sua permanência no país ao assinar um novo contrato de dois anos com o Al Nassr na janela do meio do ano.

  • Ex-ministro afirma que Cristiano Ronaldo é o único jogador a justificar o salário

    Bin Mosaad comandou o Ministério do Esporte entre 2014 e 2017, antes de a administração de Mohammed Bin Salman iniciar os investimentos pesados em projetos esportivos, incluindo a Saudi Pro League.

    O político deu a declaração ao canal Al Arabiya, em árabe, quando foi questionado sobre sua opinião a respeito do astro português. Bin Mosaad elogiou CR7 sem poupar críticas aos demais jogadores estrangeiros bem remunerados da liga.

    Cristiano Ronaldo chegou ao Al Nassr em janeiro de 2023, após o fim turbulento de sua segunda passagem pelo Manchester United. A mudança do craque para o futebol saudita abriu caminho para que outros nomes de peso, como Karim Benzema, Sadio Mané e Riyad Mahrez, deixassem a Europa em busca de salários mais altos.

    A permanência do ex-Real Madrid e Juventus no país foi ampliada neste ano, com um contrato melhorado avaliado em cerca de US$ 211 milhões por temporada.

    O impacto global de CR7 na Arábia Saudita

    "(Cristiano) Ronaldo é o único jogador estrangeiro que vale o que ganha, por causa da exposição global que traz para a liga e para o país. Muitos outros recebem muito mais do que merecem”, disse Bin Mosaad.

    “A fama internacional que (Cristiano) Ronaldo carrega é incomparável. Ele é o único estrangeiro cujo impacto justifica o nível do salário. Ninguém mais fez isso pela liga.”

    As palavras do príncipe reforçam que o português vai muito além de um jogador de futebol na Arábia Saudita: ele é um ícone esportivo e um embaixador da Saudi Pro League e de toda a ambição do país no esporte. Os níveis de patrocínio e receita comercial que o português gera são inalcançáveis para qualquer outro atleta e, além de tudo isso, ele segue entregando dentro de campo.

  • Brilhando em fim de carreira

    No último fim de semana, o craque de 40 anos voltou a surpreender os torcedores ao marcar um golaço de bicicleta na vitória do Al Nassr por 4 a 1 sobre o Al Khaleej, pela Saudi Pro League. Ele já soma 11 gols em 12 jogos na temporada, dando respaldo às falas do príncipe Abdullah. Mas o próprio gajo reconhece que está chegando à reta final de sua carreira brilhante.

    Ele afirmou recentemente: “Estou realmente curtindo o momento. Como você sabe, no futebol, quando chega a certa idade, você passa a contar os meses bem rápido. Me sinto muito bem agora. Estou marcando gols, ainda me sinto rápido e afiado. Estou aproveitando também na seleção. Mas, claro, sejamos honestos: quando digo em breve, provavelmente significa um ou dois anos.”

    De olho na Copa do Mundo

    As declarações de Bin Mosaad reforçam que Cristiano Ronaldo é um ícone global como a Saudi Pro League jamais teve e talvez jamais volte a ter. O português continua acima dos adversários e espera exibir sua qualidade mundial mais uma vez na Copa do Mundo de 2026, que deve ser sua última, nos Estados Unidos, Canadá e México.

    O capitão de Portugal evitou uma suspensão no início do torneio após a confirmação de que o cartão vermelho recebido contra a Irlanda, na última Data Fifa, não será levado para a competição. A próxima edição será a sexta Copa do Mundo de CR7, e o troféu representa o único grande título que ele ainda não conquistou na carreira. Sua fase artilheira na Arábia Saudita pode ser decisiva para mais uma grande participação no torneio.

