Saudita diz que Cristiano Ronaldo é o único estrangeiro "que vale o que recebe" no futebol do país

Bin Mosaad comandou o Ministério do Esporte entre 2014 e 2017, antes de a administração de Mohammed Bin Salman iniciar os investimentos pesados em projetos esportivos, incluindo a Saudi Pro League.

O político deu a declaração ao canal Al Arabiya, em árabe, quando foi questionado sobre sua opinião a respeito do astro português. Bin Mosaad elogiou CR7 sem poupar críticas aos demais jogadores estrangeiros bem remunerados da liga.

Cristiano Ronaldo chegou ao Al Nassr em janeiro de 2023, após o fim turbulento de sua segunda passagem pelo Manchester United. A mudança do craque para o futebol saudita abriu caminho para que outros nomes de peso, como Karim Benzema, Sadio Mané e Riyad Mahrez, deixassem a Europa em busca de salários mais altos.

A permanência do ex-Real Madrid e Juventus no país foi ampliada neste ano, com um contrato melhorado avaliado em cerca de US$ 211 milhões por temporada.