"A U.S. Sassuolo Calcio comunica que adquiriu da Juventus, por empréstimo com direito de opção e contracompra, os direitos esportivos do jogador Vasilije Adžić (meio-campista, 2006).

Nascido em Nikšić, em Montenegro, o atleta de 2006 começou a jogar futebol em sua cidade com a camisa do Polet Stars, antes de se transferir para o Budućnost: com o time azul e branco, estreou com apenas 16 anos e marcou depois de apenas 9 minutos em campo, tornando-se o segundo artilheiro mais jovem da história da primeira divisão montenegrina.

Na primeira temporada, Adžić entrou em campo 23 vezes, somando 3 gols e 3 assistências à sua campanha no campeonato, terminado na primeira posição. Na temporada seguinte, o meio-campista se firmou como titular: foram 35 jogos no campeonato, com 6 gols e 3 assistências, 5 partidas e um gol na Copa de Montenegro conquistada, além de uma assistência também nas duas aparições nas eliminatórias da Conference League.

As atuações de Vasilije convenceram a Juventus a contratar o jogador em agosto de 2024, e desde o início o clube o utilizou tanto na equipe sub-23 quanto no time principal: ele estreou na Serie A em 19 de outubro, pouco depois na Champions League e, por fim, na Copa da Itália. Pela Next Gen, marcou 4 gols nas 10 partidas disputadas na temporada 24/25 e, a partir daquele momento, passou a integrar de forma permanente o time principal, pelo qual marcaria o primeiro gol nos acréscimos do Derby d’Italia que a Juventus venceu por 4 a 3 graças a uma finalização de longa distância do montenegrino.

Presente nas seleções de base de Montenegro desde o sub-15, pelas quais marcou 11 vezes em 35 partidas no total, Vasilije estreou com gol em sua primeira partida pela seleção principal, em 9 de junho de 2025, contra a Armênia.

De toda a família neroverde, bem-vindo, Vasilije!"