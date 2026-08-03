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Adzic Juventus InterGetty Images

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Sassuolo, oficial: Adzic chega. Os detalhes do acordo com a Juventus

Sassuolo

Vasilije Adzic é um novo jogador do Sassuolo.

A ultrapassagem veio justamente na última curva: o Sassuolo entrega o talento montenegrino Vasilije Adzic ao técnico Alberto Aquilani. O clube neroverde fez uma verdadeira investida pelo jogador de 2006 e, em 24 horas, passou à frente do Cagliari, que vinha trabalhando havia dias na operação com a Juventus.

  • DETALHES E FORMATO

    Justamente nestes minutos, o Sassuolo acertou os últimos detalhes com a Juventus para um negócio que será oficializado nas próximas horas. Adzic chega à Emília por empréstimo com opção de compra e opção de recompra em favor da Juventus. Uma boa oportunidade para crescer depois da última temporada, com 10 partidas e 1 gol marcado contra a Inter.

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  • O COMUNICADO OFICIAL

    "A U.S. Sassuolo Calcio comunica que adquiriu da Juventus, por empréstimo com direito de opção e contracompra, os direitos esportivos do jogador Vasilije Adžić (meio-campista, 2006).

    Nascido em Nikšić, em Montenegro, o atleta de 2006 começou a jogar futebol em sua cidade com a camisa do Polet Stars, antes de se transferir para o Budućnost: com o time azul e branco, estreou com apenas 16 anos e marcou depois de apenas 9 minutos em campo, tornando-se o segundo artilheiro mais jovem da história da primeira divisão montenegrina.

    Na primeira temporada, Adžić entrou em campo 23 vezes, somando 3 gols e 3 assistências à sua campanha no campeonato, terminado na primeira posição. Na temporada seguinte, o meio-campista se firmou como titular: foram 35 jogos no campeonato, com 6 gols e 3 assistências, 5 partidas e um gol na Copa de Montenegro conquistada, além de uma assistência também nas duas aparições nas eliminatórias da Conference League.

    As atuações de Vasilije convenceram a Juventus a contratar o jogador em agosto de 2024, e desde o início o clube o utilizou tanto na equipe sub-23 quanto no time principal: ele estreou na Serie A em 19 de outubro, pouco depois na Champions League e, por fim, na Copa da Itália. Pela Next Gen, marcou 4 gols nas 10 partidas disputadas na temporada 24/25 e, a partir daquele momento, passou a integrar de forma permanente o time principal, pelo qual marcaria o primeiro gol nos acréscimos do Derby d’Italia que a Juventus venceu por 4 a 3 graças a uma finalização de longa distância do montenegrino.

    Presente nas seleções de base de Montenegro desde o sub-15, pelas quais marcou 11 vezes em 35 partidas no total, Vasilije estreou com gol em sua primeira partida pela seleção principal, em 9 de junho de 2025, contra a Armênia.

    De toda a família neroverde, bem-vindo, Vasilije!"

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