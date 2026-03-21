O capitão do Sassuolo, Domenico Berardi, falou à DAZN após o empate em 1 a 1 fora de casa contra a Juventus, partida válida pela 30ª rodada do Campeonato da Série A: "Em cada jogo, tentamos dar o nosso melhor. O pessoal fala demais: Scansuolo... mas isso não nos interessa. Às vezes conseguimos o resultado e outras vezes não: hoje conseguimos e estamos felizes com a partida que fizemos”.
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Sassuolo, Berardi é direto: “Falam do Scansuolo... Não nos interessa”
META DE 50 PONTOS?
Berardi define então a meta para esta reta final da temporada: “Sem dúvida. Sempre que entramos em campo, pensamos nos três pontos; depois, vêm os adversários. Queremos chegar aos 50 pontos, ou até mais. De qualquer forma, estamos fazendo um excelente campeonato”.
A ITÁLIA
Por fim, um grande abraço e boa sorte para a seleção italiana de Gennaro Gattuso: “Serão dois jogos difíceis, mas estou convencido de que os rapazes darão tudo de si para chegar à Copa do Mundo. A camisa azul? Ela sempre estará no meu coração e sempre darei o meu melhor”.
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