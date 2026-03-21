Sassuolo, Berardi é direto: “Falam do Scansuolo... Não nos interessa”

O capitão do Sassuolo, Domenico Berardi, falou à DAZN após o empate em 1 a 1 fora de casa contra a Juventus, partida válida pela 30ª rodada do Campeonato da Série A: "Em cada jogo, tentamos dar o nosso melhor. O pessoal fala demais: Scansuolo... mas isso não nos interessa. Às vezes conseguimos o resultado e outras vezes não: hoje conseguimos e estamos felizes com a partida que fizemos”.