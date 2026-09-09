Problema importante no Sassuolo, e não chegam boas notícias do departamento médico para Alberto Aquilani. Durante a partida contra o Bologna, empatada em 2 a 2, o ponta Cristian Volpato havia sido obrigado a sair por lesão, e os exames aos quais foi submetido hoje confirmaram a necessidade de uma longa parada.
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Sassuolo: baixa para Volpato, lesão de grau médio. Quando volta e quantos jogos perde
Lesão de grau moderado
A lesão muscular sofrida pela ponta australiana de origem italiana pareceu importante desde o início, e os exames clínicos realizados hoje confirmaram a lesão muscular no músculo flexor da perna direita. Uma lesão de grau moderado (segundo nível de uma escala de três) que inevitavelmente resultará em uma parada de pelo menos um mês, um mês e meio.
O COMUNICADO DO SASSUOLO
O U.S. Sassuolo Calcio comunica que, em decorrência da lesão sofrida na partida Bologna x Sassuolo de domingo, 6 de setembro, o jogador Cristian Volpato, após os exames de praxe, teve constatada uma lesão de grau moderado no músculo flexor da perna direita. O atacante já iniciou o processo de reabilitação.
Quando volta e quantos jogos perde
Obviamente, com essa parada, Volpato certamente vai perder o duelo marcado para domingo, 13 de setembro, às 20h45, contra a Juventus, mas também o seguinte, contra o Monza, marcado para sexta-feira, dia 18, às 20h45.
Depois haverá a pausa, e aí será possível entender o quanto ele poderá acelerar, ou não, no processo de retorno. Com uma parada de um mês, ele chegaria perto do jogo contra o Milan, marcado para 11 de outubro, às 18h; se o prazo for mais longo, respeitando um período de 5/6 semanas, então também os duelos contra Como e Lazio ficarão em aberto.
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