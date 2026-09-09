Sassuolo: baixa para Volpato, lesão de grau médio. Quando volta e quantos jogos perde

Obviamente, com essa parada, Volpato certamente vai perder o duelo marcado para domingo, 13 de setembro, às 20h45, contra a Juventus, mas também o seguinte, contra o Monza, marcado para sexta-feira, dia 18, às 20h45.

Depois haverá a pausa, e aí será possível entender o quanto ele poderá acelerar, ou não, no processo de retorno. Com uma parada de um mês, ele chegaria perto do jogo contra o Milan, marcado para 11 de outubro, às 18h; se o prazo for mais longo, respeitando um período de 5/6 semanas, então também os duelos contra Como e Lazio ficarão em aberto.