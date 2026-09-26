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Giovanni SartoriGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Sartori: "Não fujo do Bologna". A verdade do diretor técnico sobre Rowe, Tedesco e Raimondo

Bologna

O diretor técnico do Bologna faz um balanço do mercado e do seu futuro

Giovanni Sartori, diretor técnico do Bologna, falou à Gazzetta dello Sport.


Sobre Bernardeschi: "Ele tem uma opção de renovação, então...".


Sobre Rowe: "Até dez dias antes do fim da janela de verão ele não tinha mercado. Nada. Para nós, dentro desse período, teria sido errado vendê-lo, depois alguma coisa mudou: criou-se uma situação desagradável conosco, inclusive com os companheiros, na qual Johnny pedia repetidamente para ser negociado. Abrimos a porta no momento em que chegou um valor importante".


Sobre Raimondo: "É um valor do Bologna, além disso por empréstimo seco, e era justo que ele fizesse o mesmo caminho de outro atacante que ficou dois anos na mesma praça, em La Spezia: esse atacante se chama Pio Esposito...".



  • Sobre Tedesco: "O encontro que tivemos, depois da partida contra o Napoli, foi a gota d’água: houve uma longa conversa na qual surgiram fortes dúvidas. A demissão dele foi uma derrota para todos, foi difícil e ainda mais por se tratar de uma pessoa maravilhosa como ele. Às vezes acontece: se as duas partes, treinador e equipe, não se encaixam, é assim que termina. Evidentemente, não foram feitos um para o outro, também por princípios de jogo...".


    Sobre seu futuro: "Muitas vezes os rumores estão muito errados. Tenho contrato até 2027, mas, como já tinha dito em junho, bem, eu aqui quero ficar para sempre. E reitero isso. De jeito nenhum vou fugir; e, quanto à renovação, normalmente certas coisas são levadas em consideração em março. Outra coisa: às vezes o Bologna é descrito como um conjunto de 4 paróquias, Saputo, Fenucci, Di Vaio e eu. A paróquia é uma só e se chama Bologna. A colegialidade nunca faltou, tanto que também nos encontramos com Palladino há 2 anos".


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