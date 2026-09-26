Sartori: "Não fujo do Bologna". A verdade do diretor técnico sobre Rowe, Tedesco e Raimondo

Giovanni Sartori, diretor técnico do Bologna, falou à Gazzetta dello Sport.





Sobre Bernardeschi: "Ele tem uma opção de renovação, então...".





Sobre Rowe: "Até dez dias antes do fim da janela de verão ele não tinha mercado. Nada. Para nós, dentro desse período, teria sido errado vendê-lo, depois alguma coisa mudou: criou-se uma situação desagradável conosco, inclusive com os companheiros, na qual Johnny pedia repetidamente para ser negociado. Abrimos a porta no momento em que chegou um valor importante".





Sobre Raimondo: "É um valor do Bologna, além disso por empréstimo seco, e era justo que ele fizesse o mesmo caminho de outro atacante que ficou dois anos na mesma praça, em La Spezia: esse atacante se chama Pio Esposito...".







