Sarina Wiegman confiante de que a “ausência de novidades” sobre o seu futuro na seleção inglesa não irá “distrair” as Lionesses, agora que o foco se volta para a qualificação para o Mundial Feminino de 2027

Na semana passada, o técnico da seleção masculina da Inglaterra, Thomas Tuchel, assinou uma extensão de contrato com a Associação de Futebol, com seu contrato anterior previsto para durar apenas até o final da Copa do Mundo de 2026. O alemão agora ficará no comando dos Três Leões até o final da Euro 2028, apesar de seu mandato ser quase impossível de avaliar no momento, já que ainda não participou de nenhum torneio importante.

Enfrentando a mídia pela primeira vez desde que a notícia foi divulgada, talvez não tenha sido surpresa que Wiegman tenha sido questionada sobre seu próprio futuro na terça-feira, quando anunciou sua primeira convocação da Inglaterra para 2026. A holandesa assinou um contrato de quatro anos quando assumiu o cargo em setembro de 2021 e o prorrogou no início de 2024, com vigência até 2027, apesar de ter sido evasiva sobre seu futuro quando questionada sobre isso após a Copa do Mundo Feminina de 2023.

Agora, é hora de discutir novamente se Wiegman poderia assumir outro ciclo com a seleção inglesa, com a qual obteve um sucesso incrível, conquistando dois títulos europeus e chegando à final da Copa do Mundo.