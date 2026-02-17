Getty Images
Sarina Wiegman confiante de que a “ausência de novidades” sobre o seu futuro na seleção inglesa não irá “distrair” as Lionesses, agora que o foco se volta para a qualificação para o Mundial Feminino de 2027
Sarina Wiegman assinará outro contrato com as Lionesses?
Na semana passada, o técnico da seleção masculina da Inglaterra, Thomas Tuchel, assinou uma extensão de contrato com a Associação de Futebol, com seu contrato anterior previsto para durar apenas até o final da Copa do Mundo de 2026. O alemão agora ficará no comando dos Três Leões até o final da Euro 2028, apesar de seu mandato ser quase impossível de avaliar no momento, já que ainda não participou de nenhum torneio importante.
Enfrentando a mídia pela primeira vez desde que a notícia foi divulgada, talvez não tenha sido surpresa que Wiegman tenha sido questionada sobre seu próprio futuro na terça-feira, quando anunciou sua primeira convocação da Inglaterra para 2026. A holandesa assinou um contrato de quatro anos quando assumiu o cargo em setembro de 2021 e o prorrogou no início de 2024, com vigência até 2027, apesar de ter sido evasiva sobre seu futuro quando questionada sobre isso após a Copa do Mundo Feminina de 2023.
Agora, é hora de discutir novamente se Wiegman poderia assumir outro ciclo com a seleção inglesa, com a qual obteve um sucesso incrível, conquistando dois títulos europeus e chegando à final da Copa do Mundo.
“Sem distrações” – Wiegman responde às especulações sobre o futuro da Inglaterra
Questionada sobre se havia alguma novidade sobre seu futuro na coletiva de imprensa de terça-feira, Wiegman disse: “Não, não há novidades. A Copa do Mundo ainda está muito longe. Como já disse antes, estamos em conversas constantes e ainda estamos muito felizes de ambos os lados. Agora estamos realmente focados nesta qualificação. Queremos nos classificar e a melhor maneira de fazer isso é [garantindo a qualificação automática] em junho. É isso que vamos fazer e vamos primeiro conseguir isso.”
Pressionada ainda mais sobre o assunto, Wiegman foi questionada sobre como ela garante que as especulações sobre seu futuro com as Lionesses não se tornem uma distração para sua equipe, que está focada em se classificar para o torneio no Brasil o mais rápido possível. Ela respondeu: “Bem, não há distração alguma. Todos estão realmente focados nesta qualificação. Estamos muito animadas para começar. Também é muito bom jogar contra a Ucrânia e a Islândia [no mês que vem, nas primeiras eliminatórias], duas equipes que esta geração ainda não enfrentou. Estou animada com isso, a equipe está animada com isso e não ouvi ninguém da minha equipe ou da comissão técnica falando sobre [o assunto do meu futuro].”
A campanha de qualificação da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027 está prestes a começar
A tentativa da Inglaterra de se classificar para a Copa do Mundo Feminina de 2027 começa no início de março, com as Lionesses em um grupo muito difícil ao lado da Espanha, que elas derrotaram para ganhar a Euro 2025 e perderam na final da Copa do Mundo Feminina de 2023. Poucos contestariam a ideia de que a Inglaterra e a Espanha são as duas melhores seleções do continente no momento, então será fascinante vê-las disputando apenas uma vaga automática na qualificação.
Ucrânia e Islândia são as outras duas equipes do Grupo A3 e é nessa ordem que a Inglaterra as enfrentará na primeira semana de março. As Lionesses viajarão para a Turquia para enfrentar a Ucrânia, jogando em Antália no dia 3 de março, enquanto o City Ground, em Nottingham Forest, será o local do jogo em casa contra a Islândia. A Inglaterra não joga contra a Ucrânia desde 2014, enquanto o confronto com a Islândia não ocorre desde 2009.
O que acontecerá se a Inglaterra não ficar em primeiro lugar no grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo?
Caso as Lionesses não consigam terminar em primeiro lugar no seu grupo de qualificação, será necessário passar pelas eliminatórias. Isso exigiria que as campeãs europeias enfrentassem uma equipe com classificação inferior em duas partidas em outubro deste ano, antes de enfrentar outra eliminatória de duas partidas na última pausa internacional de 2026. Ainda assim, seria de se esperar que a Inglaterra conseguisse passar por esse caminho, dada a sua experiência e qualidades vencedoras, mas certamente seria mais complicado.
