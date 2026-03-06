Sarina Wiegman adverte as Lionesses, em grande fase, para alcançarem o “nível máximo” contra a Islândia, pedindo paciência contra as visitantes “difíceis de vencer”

Em declarações à imprensa na sexta-feira, Wiegman enfatizou a importância da fortaleza mental. “É muito importante. Foi isso que mostramos na terça-feira”, disse Wiegman. “É claro que queríamos marcar gols no primeiro tempo e tivemos algumas oportunidades, mas a equipe mostrou que podíamos fazer melhor.”

A treinadora holandesa creditou a maturidade de sua equipe pela capacidade de quebrar as defesas adversárias sem entrar em pânico. “Seguimos o plano e todas continuaram cumprindo suas tarefas juntas. Não começamos a fazer coisas por conta própria, porque isso não ajuda nesses momentos”, explicou Wiegman. “Apenas mantivemos a calma, continuamos cumprindo nossa tarefa e tivemos algumas oportunidades no ataque. Trata-se também de administrar o jogo, e isso vem com muita experiência.”

Olhando para o jogo deste fim de semana, ela acrescentou: “Elas são uma equipe muito forte”, disse Wiegman sobre a Islândia. “São muito disciplinadas, muito físicas e muito diretas, com muito ritmo.

Vimos algumas de suas atuações anteriores, especificamente contra a Espanha. Achamos que teremos a posse de bola, mas também será muito difícil romper a defesa delas... Sabemos que será um jogo muito difícil amanhã. Elas são difíceis de vencer e teremos que estar no nosso melhor nível.”