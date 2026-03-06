Getty Images Sport
Traduzido por
Sarina Wiegman adverte as Lionesses, em grande fase, para alcançarem o “nível máximo” contra a Islândia, pedindo paciência contra as visitantes “difíceis de vencer”
Wiegman exige concentração em meio à corrida pela qualificação
A Inglaterra entra no confronto de sábado com o ânimo elevado, após uma vitória dominante por 6 a 1 sobre a Ucrânia. No entanto, Wiegman está ciente da ameaça representada pela equipe física da Islândia, conhecida por sua resistência defensiva. A treinadora está determinada a garantir que sua equipe evite a armadilha da complacência após a recente sequência de gols.
As Lionesses enfrentam um desafio tático diferente em Nottingham, onde se espera que as visitantes se posicionem atrás e frustrem as anfitriãs. Wiegman acredita que a chave para a vitória está na capacidade de sua equipe de seguir o plano de jogo e esperar pelas oportunidades certas, em vez de forçar soluções individuais.
- Getty Images Sport
Gerenciando a pressão de um bloqueio baixo
Em declarações à imprensa na sexta-feira, Wiegman enfatizou a importância da fortaleza mental. “É muito importante. Foi isso que mostramos na terça-feira”, disse Wiegman. “É claro que queríamos marcar gols no primeiro tempo e tivemos algumas oportunidades, mas a equipe mostrou que podíamos fazer melhor.”
A treinadora holandesa creditou a maturidade de sua equipe pela capacidade de quebrar as defesas adversárias sem entrar em pânico. “Seguimos o plano e todas continuaram cumprindo suas tarefas juntas. Não começamos a fazer coisas por conta própria, porque isso não ajuda nesses momentos”, explicou Wiegman. “Apenas mantivemos a calma, continuamos cumprindo nossa tarefa e tivemos algumas oportunidades no ataque. Trata-se também de administrar o jogo, e isso vem com muita experiência.”
Olhando para o jogo deste fim de semana, ela acrescentou: “Elas são uma equipe muito forte”, disse Wiegman sobre a Islândia. “São muito disciplinadas, muito físicas e muito diretas, com muito ritmo.
Vimos algumas de suas atuações anteriores, especificamente contra a Espanha. Achamos que teremos a posse de bola, mas também será muito difícil romper a defesa delas... Sabemos que será um jogo muito difícil amanhã. Elas são difíceis de vencer e teremos que estar no nosso melhor nível.”
Russo pede mais eficácia na frente do gol
A atacante Alessia Russo, que foi fundamental na vitória no meio da semana, acredita que a persistência da Inglaterra acabará por desgastar qualquer adversário. “Sabíamos que estávamos dominando a posse de bola, queríamos ser implacáveis no último terço do campo”, disse Russo àBBC 5 Live. “Elas [Ucrânia] também defenderam bem, mas depois os espaços se abriram. Foi importante marcar logo no início do segundo tempo.”
Russo destacou que o momento do gol é menos importante do que a qualidade do desempenho. “Desde que estejamos fazendo nosso trabalho com nossa contrapressão e criando chances, isso gera confiança. Se o gol sair nos primeiros 10 minutos ou nos últimos 10, isso não importa. Sabemos que podemos mudar os jogos em questão de segundos.”
- Getty Images Sport
As Lionesses procuram manter o recorde perfeito de qualificação
A Inglaterra lidera atualmente o Grupo C das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, com três pontos em um jogo, à frente da Espanha no saldo de gols. Uma vitória contra a Islândia reforçaria ainda mais suas chances de se classificar para o torneio antes do confronto altamente esperado contra a campeã mundial La Roja, que a derrotou na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.
Publicidade