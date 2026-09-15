São Paulo vê classificação na Sul-Americana como alívio para o caixa

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira (15), no Morumbis, diante do Boca Juniors, com a necessidade de reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na Argentina. Além da possibilidade de seguir vivo na Copa Sul-Americana, o confronto representa uma oportunidade de reforçar os cofres em um momento no qual o clube enfrenta dificuldades para manter os compromissos financeiros em dia.
Uma eventual classificação para a semifinal acrescentará US$ 800 mil, aproximadamente R$ 4,1 milhões, à receita obtida pelo São Paulo no torneio. O valor não elimina os problemas financeiros do clube, mas pode oferecer algum fôlego para uma diretoria que precisou lidar recentemente com atrasos nos pagamentos ao elenco.