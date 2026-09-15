São Paulo vê classificação na Sul-Americana como alívio para o caixa

O São Paulo já acumulou cerca de US$ 1,975 milhão em premiações na atual edição da Sul-Americana. O montante foi construído ao longo da campanha, com valores referentes à participação na fase de grupos, aos resultados obtidos e às classificações nas fases eliminatórias.

Caso elimine o Boca, o Tricolor adicionará mais US$ 800 mil à receita. A premiação aumenta novamente caso a equipe avance até a decisão: o vice-campeonato representa mais US$ 2,5 milhões, enquanto o título vale US$ 10 milhões.

Por isso, a trajetória no torneio passou a ter um peso financeiro relevante. Quanto mais longe o time chegar, maior será a possibilidade de transformar o desempenho esportivo em uma fonte adicional de recursos para o clube.