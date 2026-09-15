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Pedro Augusto Dias

São Paulo vê classificação na Sul-Americana como alívio para o caixa

São Paulo x Boca Juniors
São Paulo
Boca Juniors
Copa Sul-Americana

Vaga na semifinal garante cerca de R$ 4,1 milhões ao Tricolor e ganha peso diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira (15), no Morumbis, diante do Boca Juniors, com a necessidade de reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na Argentina. Além da possibilidade de seguir vivo na Copa Sul-Americana, o confronto representa uma oportunidade de reforçar os cofres em um momento no qual o clube enfrenta dificuldades para manter os compromissos financeiros em dia.

Uma eventual classificação para a semifinal acrescentará US$ 800 mil, aproximadamente R$ 4,1 milhões, à receita obtida pelo São Paulo no torneio. O valor não elimina os problemas financeiros do clube, mas pode oferecer algum fôlego para uma diretoria que precisou lidar recentemente com atrasos nos pagamentos ao elenco.

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  • Premiação cresce a cada fase

    O São Paulo já acumulou cerca de US$ 1,975 milhão em premiações na atual edição da Sul-Americana. O montante foi construído ao longo da campanha, com valores referentes à participação na fase de grupos, aos resultados obtidos e às classificações nas fases eliminatórias.

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    Caso elimine o Boca, o Tricolor adicionará mais US$ 800 mil à receita. A premiação aumenta novamente caso a equipe avance até a decisão: o vice-campeonato representa mais US$ 2,5 milhões, enquanto o título vale US$ 10 milhões.

    Por isso, a trajetória no torneio passou a ter um peso financeiro relevante. Quanto mais longe o time chegar, maior será a possibilidade de transformar o desempenho esportivo em uma fonte adicional de recursos para o clube.

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  • Dinheiro ganha importância em meio à crise

    A classificação aparece em um momento particularmente delicado para o São Paulo. Em setembro, o clube atrasou pela primeira vez os salários registrados em carteira, que deveriam ter sido pagos no dia 8. A pendência foi posteriormente quitada de maneira escalonada.

    Os direitos de imagem também acumulam pendências. Segundo informações divulgadas pelo ge, havia três meses em aberto, referentes a junho, julho e agosto, com a possibilidade de uma nova parcela vencer no fim de setembro.

    Nesse cenário, qualquer receita extraordinária passa a ter relevância maior para o planejamento financeiro. A premiação continental, portanto, pode funcionar como um recurso adicional para a diretoria administrar compromissos de curto prazo.

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