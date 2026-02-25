Goal.com
Sao Paulo v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

São Paulo vai poupar jogadores contra o Coritiba, pelo Brasileirão, por causa de semifinal do Paulista contra o Palmeiras?

De olho no Choque-Rei, São Paulo deve rodar elenco contra o Coritiba

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), para encarar o Coritiba no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Vivendo grande momento na temporada, o Tricolor chega embalado por uma sequência de sete partidas de invencibilidade, a maior marca do técnico Hernán Crespo desde o seu retorno ao clube. A equipe figura entre os líderes da competição e tenta manter o embalo mesmo com a cabeça dividida.

Isso porque, no próximo domingo, o time encara o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista. De olho no clássico decisivo, Crespo deve promover alterações na formação titular para o compromisso diante do Coxa.

  • Sao Paulo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Rodagem e preservação de titulares

    A tendência é que o treinador argentino utilize uma equipe alternativa ou mista em Curitiba. A comissão técnica avalia o nível de desgaste físico dos atletas, e qualquer sinal de fadiga acima do esperado pode resultar em preservação visando o Choque-Rei.

    Suspenso no estadual, Alan Franco deve ganhar oportunidade entre os titulares. Já Cauly, em boas condições físicas, pode iniciar pela primeira vez como titular após ter feito sua estreia diante do Red Bull Bragantino.

    Por outro lado, Danielzinho, Sabino e Lucas Ramon não viajaram com a delegação para o Paraná. No caso de Danielzinho, a decisão foi tomada por precaução após o jogador apresentar sinais de exaustão no último compromisso.

    Alisson também ficou fora devido a um quadro de virose, enquanto Lucca foi preservado por conta de dores na coxa esquerda.

    O atacante André Silva, que concluiu o período de transição física e voltou a treinar com o elenco, está novamente à disposição. Ainda assim, o clube optou por não relacioná-lo para o confronto contra o Coritiba, reforçando a estratégia de gestão cautelosa do grupo neste momento decisivo da temporada.

  • Sao Paulo v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Olho no Choque-Rei

    Depois do compromisso pelo Brasileirão, o São Paulo volta todas as atenções para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), em Barueri.

    Em jogo único, o Tricolor busca a classificação para a final do Campeonato Paulista de 2026 e tenta transformar o bom momento em vaga na decisão estadual.

0