São Paulo vai poupar jogadores contra o Coritiba, pelo Brasileirão, por causa de semifinal do Paulista contra o Palmeiras?

A tendência é que o treinador argentino utilize uma equipe alternativa ou mista em Curitiba. A comissão técnica avalia o nível de desgaste físico dos atletas, e qualquer sinal de fadiga acima do esperado pode resultar em preservação visando o Choque-Rei.

Suspenso no estadual, Alan Franco deve ganhar oportunidade entre os titulares. Já Cauly, em boas condições físicas, pode iniciar pela primeira vez como titular após ter feito sua estreia diante do Red Bull Bragantino.

Por outro lado, Danielzinho, Sabino e Lucas Ramon não viajaram com a delegação para o Paraná. No caso de Danielzinho, a decisão foi tomada por precaução após o jogador apresentar sinais de exaustão no último compromisso.

Alisson também ficou fora devido a um quadro de virose, enquanto Lucca foi preservado por conta de dores na coxa esquerda.

O atacante André Silva, que concluiu o período de transição física e voltou a treinar com o elenco, está novamente à disposição. Ainda assim, o clube optou por não relacioná-lo para o confronto contra o Coritiba, reforçando a estratégia de gestão cautelosa do grupo neste momento decisivo da temporada.