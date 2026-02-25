São Paulo vai poupar jogadores contra o Coritiba, pelo Brasileirão, por causa de semifinal do Paulista contra o Palmeiras?

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), para encarar o Coritiba no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
Vivendo grande momento na temporada, o Tricolor chega embalado por uma sequência de sete partidas de invencibilidade, a maior marca do técnico Hernán Crespo desde o seu retorno ao clube. A equipe figura entre os líderes da competição e tenta manter o embalo mesmo com a cabeça dividida.
Isso porque, no próximo domingo, o time encara o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista. De olho no clássico decisivo, Crespo deve promover alterações na formação titular para o compromisso diante do Coxa.
